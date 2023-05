Cabaretier Annick Boer pakt het podium weer met eigen show

De tweede cabaretvoorstelling van Annick Boer, Deze is nog beter!, gaat over het verlangen om gezien te worden. 'Toen mijn man in het ziekenhuis lag met corona, dacht ik: als hij sterft, ga ik nooit meer op een podium staan.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze speelde Eva Jinek in De TV Kantine en is al sinds de jaren negentig te zien in toneelstukken en musicals. Toch maakte Boer pas in 2019 haar eerste eigen cabaretvoorstelling: Dat is goed gelukt! Het beviel zo goed dat ze bestaande stukken met soloprojecten wil blijven combineren.

Waarom heeft het zolang geduurd voor u alleen het theater inging?

"Ik heb veel cabareteske dingen gedaan bij programma's als Kopspijkers en Kanniewaarzijn. En als ik in voorstellingen van anderen speelde, mochten de grappen die ik tijdens de repetities verzon er vaak in blijven. Maar tegelijk dacht ik: wie zit er nou op mij te wachten? Pianist Jean Louis van Dam, die me begeleidt, zei vijf jaar geleden dat ik echt eens aan een eigen programma moest gaan denken. Toen heb ik een halfuurtje geschreven en dat ging eigenlijk heel goed. Ik voelde me direct op mijn plek."

Het is vast heel anders dan in een bestaand stuk spelen.

"Zeker. Ik sta ook in Familiespel dit seizoen, samen met Bas Hoeflaak, Mark Rietman en Jacqueline Blom. Dat voelt bijna als een vakantie in vergelijking met mijn solo. Daarvoor doe ik alles: van de was tot het eten verzorgen. En ik moet beter op mijn stem letten, want ik ben 85 minuten aan het praten en zingen. Niemand kan me redden. Tegelijk is de voldoening erg groot. Ik heb iedere letter zelf geschreven en ben trots op wat er elke avond in de zaal gebeurt."

Veel mensen kennen u van typetjes en imitaties, maar u bent in deze voorstelling vooral uzelf.

"Pruiken en dikmaakpakken wilde ik niet, want dat doe ik al vaak op televisie. Bovendien heb ik door mijn deelname aan Wie is de Mol? dit seizoen veel nieuw publiek in de zaal. Daar ben ik erg blij mee, want die mensen verwachten vooral dat ik zo ben als in dat programma. En dat is geloof ik ook wel zo. Ik hoor weinig klachten."

U zet zichzelf neer als actrice die 'geen put' heeft. Had u zo'n gelukkige jeugd?

"Een heel gelukkige jeugd! Toen ik op de toneelschool kwam, bleken al mijn medestudenten vreselijke dingen te hebben meegemaakt. En ik had niks. Of niks, in elk leven gebeurt van alles, maar geen enorme trauma's. Destijds vond ik dat moeilijk, maar het is natuurlijk alleen maar goed als je op je negentiende geen grote rugzak hebt."

Heeft u daarom ook meer affiniteit met komedie?

"Dat weet ik niet. Ik ga graag naar de voorstellingen van Toneelgroep Amsterdam, want daar leer ik veel van. Maar zwaar drama is niets voor mij. Ik heb het wel gedaan en kom er ook best mee weg, maar er zijn genoeg actrices die het net zo goed of misschien beter kunnen. Als het op komedie aankomt, denk ik: ja, laat mij dat maar doen."

"Toch ligt er onder komedie als het goed is altijd drama. Deze voorstelling gaat over het verlangen om gezien te worden en over het feit dat ik geen moeder ben geworden, terwijl ik dat wel graag wilde. Dat zijn de thema's, maar ik wil dat erom gelachen kan worden. Gijs de Lange zei: 'De lach maakt pijn vloeibaar.' Ik hoop dat mijn verhalen leuk en ontroerend zijn."

Maar het is dus niet zo dat kunst per se voort moet komen uit lijden?

"Voor mij persoonlijk niet. Ik ben iemand die veel liefde nodig heeft. Ik moet voelen dat anderen in mij geloven. Toen mijn man in het ziekenhuis lag met corona, waar ik in de voorstelling over vertel, dacht ik: als hij sterft, ga ik nooit meer op een podium staan. Ik dacht helemaal niet: o, nu heb ik ellende, daar ga ik eens fijn een programma over schrijven."

"Het is een heel proces geweest voor ik mezelf waard vond om naar te kijken. Voor ik kon denken: yes, ik ga die mensen gewoon een leuke avond bezorgen. Ik kan dit programma alleen maar maken dánkzij hem. Omdat ik thuis een sterke basis heb."

'Als je toch iets mist, zorg dat je het met liefde mist,' zingt u. Wat bedoelt u daarmee?

"Dat het mooi kan zijn om aan iemand te denken die er niet meer is. Mijn nichtje Plien (Van Bennekom) en ik waren heel dik met onze oma. Ze liet ons bijvoorbeeld platen van Wim Sonneveld horen. Eigenlijk zijn we het theater ingegaan dankzij haar. Soms zie ik een oud dametje lopen dat me aan mijn oma doet denken. Daar word ik niet verdrietig van, maar juist blij. Ik vind het fijn om me weer even te realiseren dat zij er was. En wat ze voor mij betekende."

De voorstelling ademt ook een verlangen naar wild leven, naar nachten doorhalen.

"Daar heb ik behoorlijk last van ja. Ik kom laat thuis en vroeger ging ik dan altijd naar De Smoeshaan om door te zakken. Dat is voorbij. Veel mensen hebben kinderen en iedereen wordt ouder. Dat vind ik jammer, want ik genoot heel erg van dat losse leven. Af en toe doe ik het nog wel hoor, maar een stuk minder. Het gaat ook niet meer op mijn leeftijd joh. Ik speel deze week zes keer. Als wij zo klaar zijn, ga ik lekker naar bed."