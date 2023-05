Tako uit Haaksbergen vecht tegen long covid én de overheid

Bijna 2,5 jaar na zijn besmetting is corona nog altijd de baas over hem. Tako den Drijver uit Haaksbergen kan zijn werk niet meer uitoefenen. En hij is niet de enige. Honderden docenten zijn al volledig arbeidsongeschikt verklaard. Voor hen is er geen compensatie. 'Het is oneerlijk. Ik sta met mijn rug tegen de muur.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een bittere pil. De ooit zo energieke vader en docent in hart en nieren staat aan de vooravond van zijn definitieve ontslag. Van zijn werkgever kreeg hij een half jaar extra om te herstellen. Maar dat gebeurde niet. Voor de klas staan lukt niet meer. Een paar uur per dag kopiëren en in kleine groepjes leerlingen begeleiden is eigenlijk al te intensief.

"Als ik naar huis rijd, dan prikken mijn ogen." Zijn lichaam roept, nee schreeuwt, om rust. "Als ik thuis ben moet ik meteen uitrusten, slapen. Voldoende opladen om avondeten te kunnen koken." Het lijkt een kwestie van weken totdat Den Drijver volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. En dat betekent een grote inkomensterugval.

De Haaksbergenaar maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. En met hem vele andere docenten. "Het is een dijk van een probleem", stelt Douwe Dirk van der Zweep, van de Algemene Onderwijsbond. Volgens Van der Zweep, zijn er nu al honderden docenten arbeidsongeschikt verklaard. En dat aantal zal de komende tijd alleen nog maar oplopen.

Erkenning

Voor zorgmedewerkers die in de eerste golf van de pandemie besmet zijn geraakt met long covid is een compensatie van 15.000 euro toegezegd. Als 'erkenning van het leed'. Ook is voor die groep een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesproken.

Onderwijspersoneel krijgt niets. Dat is uitgesloten van die regelingen. Voor Den Drijver lastig te begrijpen. Hij is ervan overtuigd dat hij in december 2020, toen de besmettingscijfers opliepen, corona heeft opgelopen op school en vindt dat hij ook recht heeft op een tegemoetkoming.

In de steek gelaten

Als noodgreep probeerde hij met zijn laatste beetje energie, de overheid aansprakelijkheid te stellen. Hij werd uitgenodigd voor een gesprek, maar stuitte op een jurist. Het antwoord was bikkelhard: 'nee'. Volgens de overheid valt de Staat niets aan te rekenen. Onder andere vanwege het feit dat de maatregelen telkens zijn getoetst bij rechters en dat afwegingen soms moesten worden gemaakt op basis van inschattingen. Ook staat in de brief die Den Drijver kreeg dat de werkgever 'primair verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving'.

"Ik voel me in de steek gelaten. Ik stond voor de klas toen dit van mij verwacht werd. En nu ik dat niet meer kan, verschuilt de overheid zich achter teksten uit het wetboek waar ik geen verstand van heb." Ook de Algemene Onderwijsbond, die pleit voor een regeling voor onderwijspersoneel, vangt bot.

Uitgeput

Tako den Drijver (45) lijkt in de verste verte niet meer op de persoon die hij een aantal jaar geleden was. Hij hoeft maar iets te doen, en is weer moe. Of beter gezegd: uitgeput. Alledaagse bezigheden kosten veel energie. Een gesprek voeren is vermoeiend, praten met meerdere mensen een uitputtingsslag. "Ik zou zo graag naar een danswedstrijd van mijn dochter willen. Maar het licht, al het geluid, dat trek ik niet."

Soms, bij teveel inspanning, valt zijn lichaam uit. "Dan wil ik praten, maar komt er geen geluid meer uit mijn mond." Het is een continue strijd in zijn hoofd. Een wandeling of rondje fietsen, daar moet de Haaksbergenaar uren, soms een dag van bijkomen.

Maar hij doet het wel. "Mijn lichaam schreeuwt om rust. Maar ik doe het toch, ik ga over mijn eigen grens. Veel te vaak. Omdat ik ook dingen wil blijven doen die ik leuk vind, anders raak ik echt alles kwijt."

Over de grens

Vorig jaar deed Tako den Drijver voor het eerst zijn verhaal. Aan de keukentafel van zijn woning in Haaksbergen. Nu doet hij dat opnieuw. Waar hij een jaar geleden nog een klein beetje hoop had om te herstellen, staat hij nu aan de vooravond van zijn definitieve ontslag. Het is wachten op de oproep van het UWV. De verwachting is dat hij volledig wordt afgekeurd.

En dat voelt dubbel. Hij durft het bijna niet uit te spreken want lesgeven is zijn grote passie, maar fysiek is het een opluchting. "Nu ga ik telkens over mijn eigen grens." Maar de rust waar de Haaksbergenaar zo naar verlangt, kan hij zichzelf nog niet geven. "Mijn bankrekening vraagt om geld."

Te confronterend

Zijn zorgen zijn groot. Naast de mentale klap, betekent arbeidsongeschikt worden verklaard ook een enorme inkomensderving. "De hoogte van de WIA-uitkering is gebaseerd op 70 procent procent van mijn loon voordat ik ziek werd. De loonsverhoging die leerkrachten in het basisonderwijs in 2022 kregen, zit daar niet bij in."

Ook alle extraatjes die een werknemer in vaste dienst krijgt, zal hij straks niet meer ontvangen. Hoeveel geld Den Drijver elke maand precies over zal houden, dat durft hij nog niet te berekenen. Maar dat hij er flink op achteruitgaat, staat vast. "Ik leef echt per dag of per week." Er valt een korte stilte. "Anders is het te confronterend."