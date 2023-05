Straks zwemt deze enorme vis weer in Nederlands water

Hij is zeldzamer dan de zwarte neushoorn, is zeventig jaar niet meer in Nederlandse wateren gezien, maar binnenkort zwemt 'ie weer in de Biesbosch: de steur. Om de vis voor definitief uitsterven te behoeden, worden er op vrijdag 2 juni negenentwintig steuren uitgezet en met een zender gevolgd. 'Dit is een belangrijke voorbereiding voor de echte herintroductie.'

De laatste wilde steur werd in 1952 in de Dordtse Merwede gevangen. Een vis van 2 meter en 60 centimeter lang en 100 kilo zwaar. Een jaar later werd de steur uitgestorven verklaard in Nederland. De vissoort die 90 miljoen jaar lang alle veranderingen op aarde wist te overleven, was niet bestand tegen vervuiling, kanalisatie en andere menselijke aanpassingen aan de rivier.

"Maar nu de Rijn weer wat schoner is en in verbinding staat met de zee bij de Haringvlietsluizen, al is het maar via een kiertje, is er een kans dat hij hier weer kan overleven. We vinden dat we moeten proberen dat voor elkaar te krijgen", zegt een woordvoerder van natuurorganisatie ARK Rewilding, dat sinds 2004 met het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werkt aan de terugkeer van de steur.

Icoonvis

Dit jaar zullen er in totaal 75 steuren worden losgelaten, de eerste 29 op 2 juni. En de Biesbosch is bij uitstek een geschikte plek. De steur is een trekvis, die tussen zoet en zout water zwemt. "Hij heeft brak water nodig om te kunnen wennen aan leven in het zout. Het grootste deel van zijn leven brengt hij door in zee, maar als volwassen vis keert hij weer terug naar de rivier om te paaien."

Boswachter Harm Blom is zeer verheugd over de komst van de vis. Foto: Cor de Kock

Harm Blom, boswachter in de Biesbosch, is verheugd over de komst: "Het belangrijkste is dat er weer aandacht is voor migratie van vissen. En de steur is van oudsher toch een soort icoonvis voor de Biesbosch. Dat er de afgelopen jaren veel ruimte is gemaakt voor de rivieren in de Biesbosch, is een succesverhaal voor de komst van zoet- en zoutwatervissen. Ze kunnen het gebied echt weer als rust- en voedselgebied gaan zien. Dus we hopen dat hier over een aantal jaren weer steuren worden teruggevonden."

In 2012 en 2015 zijn al oudere steuren losgelaten in Nederlandse rivieren, voorzien van een zender. "Daarvan konden we achterhalen dat er inderdaad een aantal naar de Noordzee gezwommen zijn, dus dat is goed nieuws." In de Biesbosch worden nu steuren uitgezet van een jaar oud. "Een belangrijke stap, want door de vissen hier een tijdje te laten rondzwemmen, gaan ze misschien denken dat ze hier echt geboren zijn." Steuren keren op een gegeven moment altijd terug naar hun geboortegrond om te paaien.

"Als steur x nu in Rotterdam de haven uit zwemt, wordt dat opgevangen door één van de tachtig ontvangers die we hebben opgehangen aan boeien van Rijkswaterstaat. We zijn heel benieuwd of ze in de Biesbosch blijven of meteen naar zee gaan. Die vragen zijn belangrijk om de vergunningen te krijgen voor echte herintroductie." Want in deze fase gaat het écht nog om onderzoek, benadrukt ARK Rewilding.

'Zaak voor onze kinderen'

"Voordat we kunnen zeggen dat er een goede populatie steuren rondzwemt, zijn we zo zeventig jaar verder. Het is een zaak voor onze kleinkinderen, de generaties na ons. Persoonlijk vind ik dat ook wel iets moois hebben. Je doet het niet alleen voor de korte termijn of omdat je er zelf lol aan hebt als mens. Die vis heeft hier altijd thuisgehoord, wij hebben het verprutst en nu doen we ons best om het weer goed te maken."

In de Waal wordt de steur uitgezet. In een bak water zwemt een exemplaar waarbij de zender te zien is, op het achterlijf, waarmee de vissen gevolgd kunnen worden. Foto: Flip Franssen/Hollandse Hoogte