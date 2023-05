Spotgoedkope jichtpil kan nieuwe heup voorkomen

Een eeuwenoud, spotgoedkoop medicijn tegen jicht lijkt zeer effectief tegen artrose. Nader onderzoek moet dat nog definitief bevestigen, maar het ziet ernaar uit dat er eindelijk een middel is gevonden tegen deze vorm van reuma.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Nijmeegse academische ziekenhuis Radboudumc en de Ubbergse Sint-Maartenskliniek denken dat het jichtmedicijn vaak kan gaan voorkomen dat mensen veel pijnstillers moeten slikken of gewrichten moeten laten vervangen. De vondst kan van betekenis zijn voor een belangrijk deel van de zo'n 1,5 miljoen Nederlanders die last hebben van artrose.

Bij artrose is het kraakbeen van een of meerdere gewrichten beschadigd, kan het bot onder het kraakbeen veranderen en zijn gewrichten vaak ontstoken. Artrose kan zeer pijnlijk zijn en de bewegingsvrijheid van patiënten flink beperken. Vaak moeten heupen en knieën vervangen worden.

Colchicinetabletten tegen jicht. Foto: BELGA

Een paar cent

Tegen artrose bestaat nog geen medicijn, maar wel tegen jicht, een ontsteking in een gewricht. Het gaat om colchicine, dat al zo'n tweeduizend jaar wordt gebruikt en gemaakt wordt van de herfsttijloos, een krokusachtig plantje. "Zo'n pilletje kost een paar cent", zegt cardioloog Jan Hein Cornel van het Radboudumc.

Cornel deed eerder ook al onderzoek naar colchicine, maar testte toen bij 5500 patiënten met hart- en vaatziekten of zij er baat bij zouden hebben. Dat bleek zo te zijn: mensen die het medicijn slikten, bleken onder meer veel minder hartinfarcten en beroertes te krijgen.

Het wekte de interesse van reumatoloog Calin Popa van de Sint-Maartenskliniek, die benieuwd was of het middel misschien ook de ontstekingen die gepaard gaan met artrose kon remmen. Onder dezelfde 5500 patiënten onderzochten ze samen hoe vaak mensen die colchicine slikten een nieuwe heup of knie hadden gekregen. En ze vergeleken dat met mensen die het middel níet gebruikten.

Opzienbarend verschil

Het verschil bleek opzienbarend: het aantal patiënten dat een kunstheup of -knie nodig had, bleek in de groep die het jichtmiddel slikte 30 procent lager dan in de groep die het medicijn niet kreeg. "Dat is echt veelbelovend", stellen Cornel en Popa.

Ze starten nu een nieuw, groot onderzoek op om definitief bewijs te leveren: een grote groep artrosepatiënten krijgt straks colchicine en een evengrote groep een placebo. Daaruit moet met nog meer zekerheid gaan blijken dat het jichtmedicijn werkt tegen artrose, waardoor het op grote schaal wereldwijd ingezet kan worden.

Operaties te voorkomen

Het onderzoek wordt wederom gedaan onder duizenden patiënten, vertelt Popa, ook bij mensen die al vlak voor een operatie staan. "In de hoop dat zo'n operatie dan alsnog niet nodig is."

Door zo'n groter onderzoek kan het voorschrijven van het jichtmedicijn in de richtlijnen van de artsen komen te staan. Cornel: "Artsen zullen het nu nog niet zo snel voorschrijven."

Bij Valerie (57) doen alleen de rug en nek nog geen pijn

Artrosepatiënt Valerie Bodelier. Foto: Paul Rapp

"Aan beide knieën, beide heupen, beide handen, beide schouders en sinds kort ook beide enkels." Je kunt aan Valerie Bodelier uit Sint Agatha eigenlijk beter vragen waar ze géén artrose heeft. "Mijn rug en nek", is dan het korte antwoord.

De 57-jarige kreeg zeven jaar geleden de eerste klachten, nadat ze haar knie had verdraaid. "Toen zagen ze op de foto's dat ik artrose had." Op zich was dat geen verrassing. "Mijn oma en moeder hebben het ook."

Gaandeweg kwamen er steeds meer gewrichten bij waaraan ze klachten kreeg. "Dan gaat om stijfheid en pijn. Het moeilijke is ook dat het verloop heel grillig is: je weet niet wanneer de pijn weer overgaat, een zwelling kan soms maanden blijven."

Bodelier werkte recent onder meer nog voor de GGD als teamleider van coronatesters. Maar sinds een tijdje zit ze door de artrose in de ziektewet. "Ik loop nog slechter dan mijn moeder."

Twee volle dagen per week gaat ze naar de Sint-Maartenskliniek voor therapie. "Die is erop gericht dat ik wat meer grenzen ga stellen, dat ik meer een balans vind tussen in- en ontspanning. En dat ik leer omgaan met de pijn."

Ze zegt blij te zijn dat er nu mogelijk eindelijk een middel is gevonden dat werkt bij artrosepatiënten. Ook voor haar zou het middel kunnen werken, al moet nader onderzoek dat nog wel uitwijzen. "Ik heb op dit moment niet veel hoop, zie alleen maar doembeelden over een rolstoel en operaties. Mijn hele huis is al rolstoelvriendelijk gemaakt."