70 jaar na de eerste klim is het dringen op Mount Everest

In 1953 bereikten een Nieuw-Zeelander en een Nepalese sherpa als eersten het hoogste punt op aarde: de 8849 meter hoge Mount Everest. Ook Amsterdammers ondernamen de klim naar de top, anderen mijden de berg juist vanwege toenemende commercialisering. 'Tijdens de afdaling zag ik iemand liggen die net was overleden.'

Olivier Vriesendorp (53), Amstelveen, vicepresident productmanagement bij technologiebedrijf Ricoh

Nuchter laat Vriesendorp een overzicht zien van zijn sportieve prestaties, een behoorlijk lijstje met meerdere poolexpedities en ultramarathons, zoals de Marathon des Sables. Hij is dan ook niet alleen bergbeklimmer, maar vooral avonturier. Wel een avonturier die in 2017 met de beklimming van Mount Everest de seven summits, de beklimming van de hoogste berg van elk continent, voltooide.

"Ik heb ervoor gekozen om Everest te beklimmen vanaf de Tibetaanse kant. Vanaf de Nepalese kant zou het topdrukte worden en dat wilde ik vermijden," vertelt Vriesendorp. De Tibetaanse kant is veel rustiger maar kent meer risico's. Zo bevinden klimmers zich langer in de death zone - boven 8000 meter - is het kouder en winderiger en staan de Chinese autoriteiten geen helikopterreddingen toe.

Voor zijn expeditie, die twee maanden duurde, sloot Vriesendorp zich aan bij een commerciële klimorganisatie. Kosten: enkele tienduizenden euro's. Daarvoor kreeg hij een klimbewijs, tenten, voedsel, zuurstofflessen en medische en logistieke ondersteuning. "Bijna iedereen beklimt Everest op deze manier. Het zou een fulltimebaan zijn om zelf een expeditie te organiseren en mogelijk nóg duurder."

"Ik haal het uiterste uit mezelf en door het gevoel van avontuur beleef ik het leven heel intens. Dat heb ik ook bij andere extreme sporten, maar de summit push op Everest was een superbijzondere ervaring."

Olivier Vriesendorp: 'Door het gevoel van avontuur beleef ik het leven heel intens.' Foto: Privéfoto

Op het laatste deel van de beklimming kwam Vriesendorp een aantal lichamen tegen van klimmers die de top niet haalden. "Daar had ik me wel op ingesteld, maar evengoed schrok ik ervan. Tijdens de afdaling zag ik een klimmer liggen die net was overleden. Een Australiër met wie ik twee dagen eerder nog had gepraat, dus dat was heftig, maar het deed me ook beseffen dat ik geen moment focus kon verliezen."

Dan was er nog de voorbereiding om extreem fit te worden, volgens Vriesendorp bijna een tweede baan. Een half jaar lang deed hij elke dag twee uur duursport en in het weekend liep hij met een rugzak van 35 kilo over het strand van Wijk aan Zee naar Den Helder. De laatste zes weken voor vertrek sliep hij in een tent die het zuurstofgehalte van het basiskamp van Everest nabootste.

Over de toenemende drukte op Everest heeft Vriesendorp een dubbel gevoel. "Ik zou de drukte van de Nepalese kant nooit opzoeken. Het is superdruk, met bovendien veel onervaren klimmers. Vaak zijn die langzamer en zorgen ze voor opstoppingen, waardoor iedereen in gevaar kan komen. Nepal is er financieel bij gebaat dat zoveel mensen de klim willen ondernemen; de jaarlijkse inkomsten voor Nepal van Everest-klimvergunningen zijn zo'n 5 miljoen dollar."

Eelco Dijk (73), Amsterdam-Centrum, gepensioneerd notaris

Nadat Eelco Dijk in 1977 met een Nederlandse expeditie een nieuwe route had gevonden naar de top van Annapurna (Nepal, 8091 meter), richtte hij zich op het beklimmen van Everest. Met twee klimgenoten stelde hij een team van de beste Nederlandse klimmers samen, om in het voorjaar van 1982 te vertrekken.

De expeditie - vanaf de Tibetaanse kant - liep uit op een fiasco. Geen enkele klimmer bereikte de top en Dijk en een andere klimmer belandden op dag twee, op 6900 meter, in een lawine. Dijk brak meerdere ribben, waarvan een zijn linkerlong doorboorde, werd gered door zijn teamgenoten en lag tien dagen nauwelijks bij bewustzijn in het basiskamp. Hij werd opgelapt in een Tibetaans legerhospitaal.

"De kans dat je doodgaat is ongeveer 5 procent. Een klimmer moet zich dat realiseren, anders ben je een waaghals. Maar op de berg was ik daar niet mee bezig, want als je je daar druk om maakt, word je bang en functioneer je niet goed meer. Totdat het bij mezelf gebeurde, toen realiseerde ik me dat als we het hadden over mogelijke ongelukken, we het nooit over onszelf hadden. Ik had twee doelen: die berg verslaan én mezelf verslaan. Weten dat je dood kan gaan geeft een bepaalde kick en het feit dat het de hoogste berg ter wereld is gaf een extra boost."

Eelco Dijk: 'Wie in het basiskamp van Everest voor het eerst stijgijzers aantrekt, hoort daar niet thuis.' Foto: Privéfoto

"Er is een verschil tussen de toeristenklimmers, die zich tegen betaling een berg op laten slepen, en de échte klimmers, die het allemaal zelf voorbereiden en uitvoeren. Wie in het basiskamp van Everest voor het eerst stijgijzers aantrekt, hoort daar niet thuis. Inmiddels hebben ze dat enigszins aan banden gelegd met strengere regelgeving, bijvoorbeeld dat je al een andere 8000'er moet hebben beklommen, maar door de onervarenheid van dit soort 'klimmers' zijn zeker ongelukken gebeurd. In 1982 waren we met allemaal klimmers die jaren ervaring hadden en hadden we geen hulp van sherpa's."

"De film Everest (2015) brengt de weeromslag die je daar kan hebben bijna voelbaar in beeld. Ik heb meegemaakt hoe het binnen een uur compleet kan omslaan. Roetzwart boven je kop en opeens waait het als de ziekte, waardoor je niets ziet. Als zo'n weeromslag plaatsvindt terwijl honderden klimmers in de rij staan om verder te klimmen, gaat de helft dood. Door klimaatverandering zal hevige sneeuwval, gevolgd door extreem lawinegevaar, alleen maar toenemen."

Bas Visscher (36) en Regien Winnubst (32), Amsterdam-Oost, beiden werkzaam bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging

Bas Visscher begon op zijn elfde met klimmen op een klimmuur. Twee jaar later volgden zijn eerste ervaringen in de Alpen, op zijn zestiende beklom hij de Mont Blanc en inmiddels is hij op zeven buitenlandse expedities geweest. "Ik zoek tegenwoordig naar bergen die niet of zelden zijn beklommen, meestal 5000 à 6000 meter hoog en technisch moeilijk." En met succes, want Visscher won bergsportprijzen voor het openen van nieuwe routes in Pakistan, Kirgizië, Peru en Alaska.

Regien Winnubst groeide op in een gezin met fanatieke klimmers, ging van jongs af aan naar bergsportkampen en werd in haar studententijd lid van de Studenten Alpen Club. Inmiddels is ze alpine-instructrice en op meerdere expedities geweest, waaronder in 2016 samen met Visscher naar Pakistan.

Visscher en Winnubst zoeken bij het opzetten van een expeditie naar afgelegen, liefst onontdekte routes - Everest past daar niet bij. Visscher: "Er zijn bergen waar nooit iemand op de top is geweest en het is supervet om daar verandering in te brengen. Wat mij betreft is avontuur vooral de onzekerheid van de omstandigheden, op jezelf aangewezen zijn - zonder extra zuurstof - en accepteren dat een expeditie anders kan lopen dan gepland. Bovendien kunnen we voor een tiende van de prijs van een Everestexpeditie makkelijk vijf weken klimmen."

Bas Visscher: 'Hoe mensen Everest beklimmen gaat wat mij betreft tegen de essentie van het alpinisme in.' Foto: Privéfoto

"Je kan Everest natuurlijk op verschillende manieren beklimmen, maar over het algemeen gaat het wat mij betreft tegen de essentie van het alpinisme in. Sherpa's die je tent opzetten, vooraf uitgezette touwen en het gebruik van extra zuurstof maken een enorm verschil. Commercieel klimmen is niks voor mij," zegt Visscher.

Winnubst: "Bijna iedereen volgt routes die decennia geleden zijn ontdekt. Als je op 8000'ers in staat bent om zonder extra zuurstof of hulp van sherpa's een nieuwe weg te vinden, bedrijf je echt topsport." Visscher: "Meestal maak je dan wel gebruik van faciliteiten in het basiskamp en wat uitgezette touwen, maar verder ben je zelfstandig. De Belg Niels Jespers beklom vrij recent K2 en Broad Peak zonder zuurstof en steun van sherpa's."

"Als eerste een beklimming volbrengen levert zeker prestige op, maar dat is niet de hoofdreden om het te proberen. Het beleven van bergavonturen in pure stijl staat voorop," zegt Visscher. Winnubst: "Maar zo vestig je wel je naam. Ik heb in Kirgizië een berg beklommen waarvan we vermoedden dat niemand eerder de top had bereikt. Die verkies ik dan boven een heel bekende berg."

Ook Visscher en Winnubst maken zich zorgen om het effect van klimaatverandering en proberen hun sport zo duurzaam mogelijk te bedrijven. Winnubst: "Sommige grootschalige expedities maken veel gebruik van helikopters om zo snel mogelijk ergens te komen, maar om duurzaamheidsredenen doen wij dat nooit. Dan leggen we de route liever te paard af."

