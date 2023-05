Bewoners zorginstelling mogen niet langer binnen roken

Ouderen die bij zorginstelling Archipel wonen, moeten vanaf 1 juli naar buiten voor een sigaret. Omdat ze extra kwetsbare cliënten die roken niet zomaar naar buiten kan sturen, kijkt ze of ze die moet laten begeleiden door personeel.

'Vanaf 1 juli is het voor niemand meer toegestaan om binnen gebouwen, op balkons, galerijen en binnentuinen van Archipel te roken. Ook de rookruimtes binnen onze zorglocaties worden gesloten', zo schrijft Archipel in een brief aan cliënten in haar woonzorgcentra in Eindhoven, Nuenen, Best, Veldhoven en Son en Breugel.

Buiten is roken straks nog wel toegestaan, daar gaat Archipel nog plekken voor aanwijzen. De nieuwe regels gaan in tegen de zorgvisie van Archipel dat cliënten 'eigen regie' houden en leven volgens hun eigen wensen.

"Dit is enorm ingrijpend voor bewoners die roken, dat beseffen we", zegt een woordvoerder. "Maar we staan redelijk met de rug tegen de muur. We zijn wettelijk verplicht deze maatregel door te voeren, anders kunnen we een boete krijgen. Andere zorginstellingen zullen deze maatregel net zo goed moeten doorvoeren."

Zorgcentrum Archipel gaat een rookverbod invoeren. Overal, dus ook in de privéruimtes van de cliënten. De honderdjarige Truuske Lier is hier op tegen. Zij rookt en is al 100 jaar. Foto: Kees Martens

Ook heel kwetsbare cliënten die roken de straat opsturen, dat vindt Archipel niet verantwoord. "We kijken of we rokende Korsakov-patiënten daarbij begeleiding gaan bieden."

In rookvrije omgeving werken

De centrale cliëntenraad van Archipel was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. De lokale cliëntenraad van een van de locaties van Archipel wijst erop dat de nieuwe regels niet gelden voor wie zelfstandig woont. "Mensen in onze complexen die huren van een woningbouwcorporatie verbieden we het roken niet", zo reageert de woordvoerder van Archipel. "Maar dringen we er wel op aan dat onze medewerkers in een rookvrije omgeving kunnen werken."

Volgens de tabakswet geldt het rookverbod binnen openbare gebouwen - ook bij zorginstellingen - al per 1 juli 2021. Doel is het ontmoedigen van roken, dat jaarlijks tot veel doden leidt. In dat kader werd roken eerder ook verboden op de werkvloer, in cafés en restaurants en op perrons.

Truuske Lier (100) met een sigaret. Foto: Kees Martens

"Voor instellingen met bijzondere doelgroepen was er een overbruggingsperiode. Daar hebben wij gebruik van gemaakt", aldus Archipel. De komende jaren is de verkoop van tabak niet verboden, die blijft voorlopig nog vrij te koop in supermarkten en benzinestations.

Hulp met nicotinepleisters

'We geloven er in dat een rookvrije omgeving een positief effect heeft op de gezondheid van ons allemaal. Stoppen, op welke leeftijd ook, is goed voor de gezondheid', schrijft Archipel aan de bewoners. 'Als een bewoner wil stoppen, dan begeleiden we deze graag, bijvoorbeeld met behulp van nicotinepleisters.'

Cliënten op gesloten afdelingen van de GGzE kregen vorig jaar al te maken met een rookverbod. Zij spanden begin dit jaar een rechtszaak aan. De rechter zei vervolgens dat hij geen uitspraak kon doen, omdat de GGzE verzuimd had het rookverbod op te nemen in de huisregels.