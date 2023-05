Bedrijf van Peter bouwt binnen jaar complete straat

Een nieuw straatje met betaalbare woningen dat gebouwd wordt aan de rand van wijken en dorpen in heel Nederland. Woningzoekenden staan te trappelen en bouwbedrijf Van Wijnen is er klaar voor. Het wachten is op groen licht. 'Gemeenten moeten meer lef tonen.'

Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat hun gemeente het mogelijk maakt om binnen een jaar een extra straat met woningen te bouwen. Als dat fabriekswoningen zijn, is dat niet erg. Het belang van woningzoekenden moet daarbij zwaarder tellen dan de belangen van bezwaarmakers, vindt 52 procent. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van bouwbedrijf Van Wijnen onder bijna 1600 Nederlanders.

Die nieuwe woningen moeten wel betaalbaar zijn, blijkt uit de antwoorden. Want een op de tien Nederlanders, vooral huurders, woont nu in een woning die eigenlijk te duur is voor hem of haar. "Wij kunnen snel betaalbare woningen - sociale huur, of huur onder de 1000 euro, of koopwoningen ver onder de Nationale Hypotheek Garantie-grens van 405.000 euro - bouwen. De levertijd voor een nieuwe straat is bij ons één jaar", zegt topman Peter Hutten van het bouwbedrijf. Dertig gemeenten hebben inmiddels interesse in een straatje van Van Wijnen.

Hutten: "We horen steeds maar de discussie dat de bouwopgaven van de Rijksoverheid niet worden gehaald. Het gaat over problemen en wat er niet kan; eigenlijk heel negatief. Dus wij wilden weleens weten wat de Nederlanders zelf vinden. En negen op de tien vinden een straatje erbij een goed idee. Als je het de politieman en de verpleegkundige zelf vraagt hoe ze erover denken, zeggen ze: geef ons gewoon zo'n huis. Ze staan er heel pragmatisch in. Een op de zes woningzoekenden vindt dat het leven stilstaat, omdat die geen betaalbare woning kan vinden."

Fabriek

Van Wijnen heeft fors geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in Heerenveen. Daar worden huizen gebouwd die op de bouwplaats in één dag kunnen worden gemonteerd. "De fabriek kostte 150 miljoen euro, vijf tot zes keer onze jaarwinst. De fabriek kan opschalen naar vierduizend huizen per jaar. Nu bouwen we er per dag één huis, dat verdubbelen we naar twee tot er straks vijftien per dag gemaakt worden."

Het oplossen van de wooncrisis is haalbaar als ieder dorp en iedere wijk er een straatje bijbouwt, concludeerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) afgelopen najaar al. Voorwaarde daarbij is wel dat het groen rondom een wijk of dorp niet per definitie heilig is. Brancheorganisatie Bouwend Nederland omhelsde het plan al. En uit het onderzoek van Van Wijnen blijkt dat er veel steun voor is.

Nieuwbouw traag op gang

Dat de nieuwbouw traag op gang komt, is vooral te wijten aan de overheid zelf, stelt een ruime meerderheid in het onderzoek. De Rijksoverheid is de hoofdverantwoordelijke voor betaalbare woningen, maar driekwart van de ondervraagden vindt dat provincies en gemeenten meer moeten doen om sneller te kunnen bouwen. "Wijs locaties aan, doe niet zo moeilijk over het straatbeeld, kijk naar tijdelijke woningen en wees flexibeler met het afgeven van vergunningen", zeggen zij.

Een straatje erbij klinkt eenvoudig, maar vaak betekent dat voor dorpen en wijken dat er in het groen buiten de bebouwde kom wordt gebouwd. De voordelen zijn ook groot. Zo kan er goedkoop gebouwd worden doordat geen grote investeringen nodig zijn voor winkelcentra, scholen en ontsluitingswegen, zoals bij nieuwe wijken. Alle voorzieningen zijn er al.

Iedere woning kan verschillend zijn

Bouwer Van Wijnen zegt binnen een jaar een complete straat te kunnen bouwen met in de fabriek gebouwde woningen die op de bouwplaats in elkaar gezet worden. En dat levert geen eenheidsworst op, bezweert Hutten. "Iedere woning kan verschillend zijn: andere gevels, andere voordeuren. We kunnen ontelbaar veel configuraties bouwen. Het is als het configureren van een nieuwe auto waarbij je opties aanklikt. In een middag tijd kun je een woning samenstellen die aan de voorwaarden van een gemeente voldoet. Dan hoeft de vergunning niet veel tijd te kosten. In een paar weken moet dat lukken."

Tijdwinst wordt ook gehaald doordat de traditionele ontwerpfase wordt overgeslagen. Om de snelheid te verhogen, zo zegt het bouwbedrijf, is het ook belangrijk dat gemeenten niet steeds met andere eisen komen.

Minder bouwoverlast

Fabriekswoningen kunnen niet alleen goedkoper zijn, ook de bouwoverlast is veel minder, doordat ze bijna kant-en-klaar aangeleverd worden. Alle grote bouwbedrijven zetten in op fabriekswoningen, maar ze kunnen de productiecapaciteit pas echt opschroeven als er zekerheid is over de aantallen te bouwen woningen.

Vooral jonge mensen, huurders en mensen met lagere inkomens vinden dat zij de dupe zijn van het woningtekort. Zij willen dat de overheid actie onderneemt. Ook 60-plussers willen dat, het zijn immers hun kinderen die geen passende woning kunnen vinden.