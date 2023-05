Rotterdamse uithalers duiken op waar de drugs zijn, dus ook in Zeeland

Ze trekken maar met één doel naar de havens: om de juiste container te vinden en drugs weg te halen. Wie zijn toch die (veelal) jonge uithalers, die nu ook in Vlissingen-Oost worden gezien? 'Het zijn kindsoldaten', zegt criminoloog Yarin Eski.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op de Maasvlakte in Rotterdam was het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw raak. Een achttienjarige inwoner van Capelle aan den IJssel en twee Rotterdammers (23 en 25) hadden zelf naar de politie gebeld, omdat ze in een container zaten en geen lucht meer kregen. Met hulp van de brandweer werden de mannen bevrijd.

De 'Trojaanse werkwijze', waarbij uithalers zich laten opsluiten in een 'hotelcontainer' en zo het haventerrein binnendringen, is in Vlissingen-Oost nog niet gezien. Wat niet wil zeggen dat die methode in Zeeland nooit wordt gebruikt. "Ga er maar van uit dat dezelfde modus operandi als in andere havens wordt toegepast", zegt Eski.

De havens van Rotterdam en Antwerpen worden dagelijks overspoeld met uithalers, van wie de meesten woonachtig zijn in Rotterdam en omstreken. Dat zulke jongens, zoals vorige week, ook in Vlissingen worden betrapt, is volgens Richard Staring, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, niet vreemd. "Het is logisch dat dezelfde netwerken actief zijn, ook als ze via andere havens hun drugs smokkelen."

'Uithalen is een vak apart'

Met de verscherpte controles in Rotterdam en Antwerpen zoeken criminelen mogelijkheden om toch drugs binnen te krijgen. Is het niet voor de handel in Nederland, dan wel voor de doorvoer naar bijvoorbeeld Duitsland. Wim Groeneweg, voorzitter van politiebond ACP: "Uithalen is een vak apart. Het is een vorm van specialisme bij drugscriminaliteit. Als je iemand hebt die er goed in is, die weet hoe je de bewaking kunt omzeilen, en die lef heeft, dan is het logisch dat je die ook ergens anders inzet. Ook als de drugs nu in Vlissingen moeten worden uitgehaald."

Volgens Richard Staring kunnen in de toekomst ook Zeeuwen voor de verleiding van het snelle geld vallen. "Waarom niet? De criminelen zoeken jongeren die bereidwillig zijn voor geld deze klus te klaren. Die kunnen ook dichterbij wonen."

Criminoloog Yarin Eski over jonge uithalers: "Ze denken: beter uithalen, dan vakken vullen." Foto: PZC

Een vast omlijnd profiel van uithalers is er niet, want daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Maar het is algemeen bekend dat het in de meeste gevallen gaat om jongeren van rond de twintig jaar. Sommigen zijn extreem jong, zoals de vijftienjarige Rotterdammer die vorige week aan de Finlandweg werd opgepakt. "Dat ze steeds jonger worden is problematisch", zegt Eski. "Het zijn vaak dezelfde jongens die ook worden benaderd om te spotten, drugs af te geven of zelfs liquidaties te plegen. Ze zijn jong, nog niet volwassen en worden vaak al op nog jongere leeftijd benaderd voor dit soort klusjes."

Eski noemt het voorbeeld van de 'hotelcontainers', waarbij de uithalers levensgrote risico's lopen. "Er zijn talloze jongeren, die zich om uiteenlopende redenen niet thuis voelen in de Nederlandse maatschappij. Die zichzelf misschien wel uitgekotst voelen omdat ze zijn opgegroeid in een wijk waar mensen gemarginaliseerd zijn. Als ze door een recruiter worden verleid met veel geld, gaan ze met hen in zee. Ze denken: beter uithalen, dan vakken vullen. Die jongens weten heus wel dat er een risico is op een straf, maar daar denken ze verder niet over na. En bij een hoge boete krijgen ze gewoon meer geld van hun opdrachtgevers. Zo blijft het een kat- en muisspel."

Volgens de criminoloog, die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het zeker niet zo dat in elke jonge uithaler een gewetenloze crimineel schuilt. "Natuurlijk heb je het over daders, want ze doen iets wat niet mag. Ze zijn daar ook verantwoordelijk voor. Maar ze zijn ook slachtoffers. Ik zie veel uithalers als kindsoldaten van een verwaarloosbaar leger, net als in Sierra Leone waar kinderen gedwongen werden om heftige dingen te doen. Net als zij worden veel jonge uithalers onder druk gezet. Ik vind dat die kant van het verhaal te veel onderbelicht blijft."

Van ripp off tot zeekast

Vanuit Zuid-Amerika worden drugs op verschillende manieren naar Europa gesmokkeld. Enkele voorbeelden:

Rip off/on: De verdovende middelen worden in sporttassen tussen de legale vracht in een container geplaatst, zonder dat de afzender en geadresseerde op de hoogte zijn. De drugs liggen op een makkelijk bereikbare plaats en worden door uithalers of corrupte havenwerkers uit de container gehaald.

Switch: De drugs worden door uithalers of omgekochte havenarbeiders vanuit de ene container naar een andere container verplaatst. Ze kiezen dan een container uit, waarvan vrijwel vaststaat dat die niet door de scanner van de douane zal gaan.

Bedrijf tot bedrijf: Criminelen maken gebruik van bedrijven, die als dekmantel fungeren. Deze methode wordt gebruikt wanneer de drugs in de structuur van de container zijn verstopt of ingewerkt in de deklading zelf.

Boeien of droppen: Partijen drugs worden in waterdichte pakken overboord gegooid, vastgeketend aan een boei of zeebaken. Vervolgens vissen criminelen in motorboten de drugs op uit het water.