Vastgoedmiljonair Remco (45) liep tegen de muur

Steenrijk, mooie vrouwen om zich heen, dikke auto's, knettersuccesvol en vooral... doodongelukkig. Hoe vastgoedmiljonair Remco Lambers (45) een transformatie onderging en nu op de planken staat met zijn verhaal.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Who looks outside dreams, who looks inside awakens'. Oftewel, het citaat van Carl Jung dat prominent op de website van Lambers prijkt. Want dát is precies wat de geboren Gestelaar tegenwoordig doet: bezig zijn met zijn binnenkant. Met zijn lange haar, open blik en relaxte voorkomen is het bijna niet voor te stellen dat hij een paar jaar geleden nog door het leven ging als snelle vastgoedinvesteerder.

Lambers is deze dagen veel te vinden in Rosmalen, druk aan het repeteren voordat hij hier zijn Brabantse vuurdoop heeft met zijn theatervoorstelling. Waarin zijn verhaal langskomt, geïnspireerd op zijn leven. Een leven dat begint op 12 april 1978 in Sint-Michielsgestel. Hij groeit op in een liefdevol gezin, met een lieve pa en ma en twee zussen. Gezegend met een goed stel hersens gaat hij naar Gymnasium Beekvliet en staat al vanaf zijn 6de verdienstelijk te meppen op de velden van tennisvereniging Thadia.

Drive om te presteren

Lambers is een tennistalent in de dop. "In het begin was dat echt leuk, maar als twaalfjarig jongetje was ik op een gegeven moment continu de ranglijsten aan het checken, ik wilde per se de beste zijn." Hard aan het rennen op de tennisbaan en altijd heel resultaatgericht. "Dat krijg je natuurlijk ook mee in onze maatschappij."

De drive om te presteren zit er dus al vroeg in. Niet alleen op sportief vlak, óók financieel. Altijd bijbaantjes, sparen voor een brommer. Die verdient hij al gauw bij elkaar, genoeg voor twee zelfs. "Als ik iets wilde bereiken, moest ik er hard voor werken. Iedereen weet dat, maar ik kon me daar ook goed toe zetten."

Naar Amerika, met een tennisbeurs en ook daar bijbeunen. Rackets bespannen van teamgenoten. Na twee jaar zit het erop, Lambers gaat studeren in Amsterdam, bedrijfseconomie, blijft daarnaast tennissen en geeft ook tennislessen in Erp via een vriend. "Dat verdiende weer beter dan andere bijbaantjes." Het echte studentenleven laat hij aan zich voorbijgaan.

Geld is de rode draad

Geld, een belangrijke drijfveer voor Lambers, de rode draad in ieder geval de eerste helft van zijn leven. Proftennisser wordt hij niet, wél gaat hij voor Rabobank werken in Amsterdam. Om niet veel later naar Londen af te reizen voor een baan bij de Commerzbank. "Het begin van mijn Wolf of Wallstreet-tijdperk. Alles inhalen wat ik eerder niet had gedaan." Hard werken, dat wel, maar vanaf donderdag de nachtclubs in, heel het weekend doorfeesten. Veel alcohol, af en toe drugs.

Van Londen naar Amerika. Zelfde bank, zelfde levensstijl, alleen dan in een andere stad: New York. Inmiddels heeft Lambers een relatie met een mooie vrouw en geld zat op de bankrekening door werk en zijn vastgoedinvesteringen in Amsterdam. Kortom, living the dream. Maar eind 30 komt daar dan wel voor het eerst dat besef; 'er zal toch meer in het leven zijn'. Dat drukt hij eerst nog weg.

Remco Lambers: "Ik ben nu een bewustere en dankbaardere versie van mezelf." Foto: Michel Kasper

In 2019 verhuist Lambers terug naar Nederland. Een huis in chique Oud-Zuid, hard werken dicht bij de Zuidas, het Wallstreet van Amsterdam. Waar het wemelt van mensen die zichzelf compleet voorbijlopen, gekleed in knellende pakken en stropdassen. Het gaat dan al lang niet meer zo lekker met Lambers. Hij voelt zich steeds leger, gespannen, angstig.

Als zijn, inmiddels derde, vriendin oppert om hun relatie open te breken, stemt Lambers in. "Het eerste weekend dat het zover was, implodeerde alle gedachten over wie ik dacht dat ik was. Als een doorbraak, zo voelde het. Ik heb eerst voor dertig jaar alles bij elkaar gejankt, om daarna opgelucht tot het besef te komen dat het leven een diepere laag en betekenis heeft."

Vanaf dat moment gaat Lambers serieus soulsearchen. Meditatie, ademwerk, ecstatic dance, koud water zwemmen, yoga, sjamanisme, tantra: het draagt allemaal bij aan de nieuwe Remco. "Een bewustere en dankbaardere versie van mezelf."

Compleet anders, maar eigenlijk ook weer niet. "Ik denk dat ik zo altijd al geweest ben, het moest er alleen uitkomen." Lambers nieuwe levensdoel is mensen meegeven dat ze hun hart open moeten stellen, 'vooral mannen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken', hun passie moeten volgen, maar ook hoe ze daar geld mee kunnen verdienen.