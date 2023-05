Wendy (47) hoopt kanker in buitenland te lijf te gaan

De weg naar chemotherapie in Amsterdam voelt voor haar als 'het begin van het einde'. Maar in Nederland is het momenteel nog de enige optie voor Wendy Wassink (47) uit Denekamp. Onder de noemer 'Laat Wendy Langer Leven' hebben mensen in haar directe omgeving een crowdfunding opgezet.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is inmiddels alweer ruim zes jaar geleden dat Wendy te horen kreeg dat ze longkanker heeft. Ongeneeslijk. Het deed de grond onder haar voeten wegvallen. Ze kreeg doelgerichte medicatie en die sloeg aan, gelukkig langer dan verwacht. Maar nu is het moment daar dat ze resistent is geworden voor de medicatie, die nauwelijks meer werkt.

In Nederland is alleen de optie chemotherapie nog over. Een behandeling die volgens de arts haar leven met een jaar kan rekken. Hooguit. "Met de dood in het vooruitzicht is het uitzichtloos, het voelt hopeloos om die behandeling aan te gaan", vertelt Wendy, getrouwd en moeder van twee tienerdochters, aan de keukentafel in Denekamp.

"De chemotherapie zal ook de gezonde cellen in mijn lichaam vernietigen. De kwaliteit van leven zal een stuk minder worden, terwijl ik de afgelopen zes jaar zonder klachten heb kunnen leven. Geen enkele keer heb ik vanwege de ziekte op de bank hoeven liggen."

Begin van het einde

En dat kwam mede door de doelgerichte medicatie. Wendy: "Op dit moment voel ik me helemaal niet ziek... Er zijn behandelingen, in onder meer Duitsland en Zwitserland, die voorkomen dat de kwaliteit van leven drastisch achteruit gaat. Daar wil ik voor gaan. Met een beetje kanker in mijn lijf kan ik leven, maar de weg naar alleen chemotherapie voelt voor mij als het begin van het einde."

Steun

Toen mensen in haar directe omgeving dit te horen kregen, besloten ze te helpen. Er werd binnen een maand een crowdfundingactie opgezet. Het doel: 100.000 euro ophalen voor de behandelingen in het buitenland. "Als ik het bedrag hoor, dan schrik ik er nog steeds van", vertelt Wendy. "Ik vond de keuze voor een crowdfunding in het begin een hele lastige. Maar na overleg thuis, heb ik besloten er toch vol voor te gaan. Wel of geen financiële donatie; ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun en liefde die me de afgelopen jaren is gegeven. Heel waardevol en niet in geld uit te drukken."

- Foto: Robin Hilberink

Of de behandelingen in het buitenland gaan aanslaan, is afwachten. "Maar ik heb er mijn hoop op gevestigd. Ik weet dat het over een jaar afgelopen kan zijn. Dat maakt het heel zwaar, maar hier wil ik voor gaan."

Muziekfeest

Vrijdag wordt de website laatwendylangerleven.nl gelanceerd. Hierop kan gedoneerd worden. Dit kan ook tijdens het grote muziekfeest op het Nicolaasplein in Denekamp, komende zondag. Harmonie De Eendracht, waar Wendy actief deel van uitmaakt, viert met dit evenement het 125-jarig jubileum. Wendy: "Ondernemers uit Denekamp en omgeving hebben er met bijdragen voor gezorgd dat de financiering voor het feest al rond is. Hierdoor gaat de volledige opbrengst van de vrije gift naar de crowdfunding. Het is hartverwarmend."

Lezing geluksdeskundige

In de nabije toekomst worden er meerdere activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor Wendy. Op donderdag 22 juni komt gelukskundige Mirjam Spitholt naar het Kulturhus Denekamp om een lezing te houden. "Zes jaar geleden, toen ik net mijn eerste scan had gehad, ben ik bij een lezing van haar geweest", legt Wendy uit. "De kaarten had ik voor het slechte nieuws al gekocht. Ik wist eerst ook niet of ik er nog heen wilde, maar ik ben toch gegaan. Ik heb nog steeds contact met Mirjam en de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de crowdfunding."