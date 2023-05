Onno zet zich al veertig jaar in voor gehandicapten

Al meer dan veertig jaar is Onno de Dreu (62) uit Goes de drijvende kracht achter de Stichting Hulp Gehandicapten. Hij heeft er haast een dagtaak aan. De gemeente besloot hem te onderscheiden.

Nadat hij op negentienjarige leeftijd bij een auto-ongeluk een dwarslaesie had opgelopen en in de rolstoel terecht was gekomen, kwam Onno de Dreu begin jaren tachtig in aanraking met de in 1977 opgerichte Stichting Hulp Gehandicapten. Hij bezocht activiteiten en ging mee met uitjes. "Maar ik had altijd wel wat verbeterpunten", blikt hij lachend en met enig gevoel voor eufemisme terug. "Zo hadden we een keer een vakantieweek die best slecht geregeld was. Ja, daar zei ik dan wel iets van. Op een bepaald moment hebben ze tegen me gezegd: waarom kom je dan zelf niet in het bestuur?"

Steun van gezin

Dat deed De Dreu, toen nog niet wetende dat hij in de jaren die volgden van lieverlee de drijvende kracht achter de stichting zou worden. "Daarin krijg ik veel steun van mijn vrouw Wilma en mijn gezin", benadrukt hij. "Zonder hen zou het niet kunnen. Ook zonder de andere bestuursleden, de activiteitencommissie en het vaste team van trouwe helpers zou de stichting niet zo'n groot succes zijn." De Stichting Hulp Gehandicapten is er - anders dan de naam wellicht doet vermoeden - vooral voor het houden van activiteiten. Als past het woordje 'hulp' daar ook best bij. "Want we halen met die activiteiten veel gehandicapten uit hun isolement", weet De Dreu. Hij voorziet overigens ook regelmatig mensen van goede raad. Soms zit hij wel een uur met iemand aan de telefoon. "Ik voel me soms net een maatschappelijk werker."

Pakweg zes keer per jaar houdt de Stichting Hulp Gehandicapten een activiteit, meestal in het Goese Lyceum. Vaak zijn dat feesten, waarbij allerlei artiesten komen optreden. Zo staat voor 3 juni een zomerfeest gepland waarop onder anderen de Zeeuwse zanger Alwin Rennen van de partij is. Rennen, die zelf ook een handicap heeft, is sinds vorig jaar ambassadeur van de stichting. De Dreu besteedt veel tijd aan het organiseren van de evenementen. Het regelen van de artiesten, afspraken maken met cateraars, het maken van programmaboekjes en het doen van inkopen: het is slechts een kleine greep uit wat er allemaal bij komt kijken.

Ook tijdens de activiteiten is hij volop actief, onder meer met het ontvangen van artiesten en het regelen van lopende zaken. Er gebeurt tenslotte altijd wel iets onverwachts. Daarnaast doet hij ook nog de donateursadministratie. "Als je mensen op zo'n feest ziet genieten, weet je weer waarvoor je het doet", vertelt de Goesenaar. "Bij het weggaan vragen ze regelmatig wanneer de volgende activiteit weer is. Dat zegt genoeg. Ze kijken er naar uit. Voor sommige mensen zijn onze activiteiten de enige dingen waar ze naartoe gaan."

De bezoekers komen overigens uit de wijde omtrek, tot aan West-Brabant en Zuid-Holland aan toe. Behalve het vertier bieden de activiteiten voor veel mensen ook de mogelijkheid om weer eens bij te praten met oude bekenden, want binnen de woongroepen en dagbestedingen van de verschillende zorgaanbieders vinden regelmatig verschuivingen plaats. Overigens zijn mensen die geen handicap hebben ook welkom. "We willen juist een mooie mix." Nieuwe vrijwilligers mogen altijd aankloppen bij de stichting.

Online platform

Toen er in de coronaperiode geen bijeenkomsten gehouden konden worden, is De Dreu niet bij de pakken neer gaan zitten. Samen met anderen is hij zich gaan richten op het opzetten van een online platform voor mensen met een beperking in en rond Goes, met een nieuwe website, nieuwsberichten en video's.

Het waren Alwin Rennen en een vaste bezoeker van de activiteiten die een tijdje geleden op het idee kwamen om De Dreu voor te dragen voor de Frans Naereboutpenning, een onderscheiding van de gemeente Goes, bedoeld voor inwoners die die zich langdurig hebben ingezet voor de maatschappij. Zo kwam het dat burgemeester Margo Mulder vorige week plots bij hem op de stoep stond om de penning uit te reiken. Negen jaar geleden werd de inwoner van Goes ook al koninklijk onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor de stichting.