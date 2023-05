Waarom is dit muzikale duo nog steeds verliefd op Vlissingen?

Onder de naam Bankert & Bellamy brengen twee oud-Vlissingers een muzikaal en gepassioneerd eerbetoon aan hun geboortegrond. De eerste nummers zijn te beluisteren op Spotify.

Rens Pieterse en Ron de Jonge zijn allebei 70 en wonen al heel lang niet meer in Vlissingen. Maar de liefde voor de stad is altijd gebleven en dat steken ze in hun liedteksten niet onder stoelen of banken. Zo werken ze nu aan het nummer Zomerkriebels, met als refrein:

Mooier dan de Malediven,

Warmer dan de Spaanse zon,

smaakvoller dan Italiaans ijs,

Walcheren, mijn paradijs.

Vlissingen zit in het hart

Ron de Jonge neemt het merendeel van de teksten van het muzikale duo voor zijn rekening. Hij vertrok op zijn 22e naar Den Haag: "Toen ik daar net woonde, had ik wel naar Vlissingen terug willen kruipen." Rens Pieterse vertrok toen hij 18 was voor studie naar Tilburg en woont nu in Castricum. Maar hij is en blijft een Vlissinger: "Als je hier bent opgegroeid, blijft dat in je hart zitten." En dat is terug te horen in het nummer Vlissingen Mijn Stad.

Mijn stad bruist in de zomer

's Winters wat bedaard

Zit in de genen

Van je Zeeuwse aard

De twee zaten in de jaren vijftig bij elkaar in de klas op de Sint Jacobsschool en hebben nog steeds contact. In 2009 heeft Ron een dichtbundel over Vlissingen uitgebracht met de titel Vlissingen Grandeur in Perspectief. Vorig jaar kwam Rens met het idee om een aantal van die gedichten om te bouwen tot liedteksten. De eerste nummers schreven ze op de muziek van Bob Dylan. Toen ze merkten dat hun teksten in de smaak vielen, hebben ze eigen melodieën gemaakt.

Bankert & Bellamy

Rens woonde tot zijn 18de aan Boulevard Bankert en Ron groeide op aan het Bellamypark. Zo kreeg het nieuwe muzikale duo de naam Bankert & Bellamy. Hun stijl laat zich het best omschrijven als folk of ballad en doet enigszins denken aan de Rotterdamse band De Kik. De rol van Rens is het meest zichtbaar en hoorbaar: Hij maakt de muziek en hij neemt de zang voor zijn rekening.

Ze streven geen grootse zangcarrière na, zegt Ron: "We genieten ervan en we krijgen positieve reacties. Onze omgeving geniet van onze nummers. Dat willen we delen met Vlissingers, Walchenaren en Zeeuwen. We willen best af en toe optreden, maar we zijn niet van plan elk weekend hiernaar toe te rijden." Het plan is om deze zomer in elk geval op te treden in Museum Scheldewerf. Maar een datum daarvoor is nog niet bekend.

Met name het leven van Rens is nauw verbonden met de De Schelde. Zijn vader werkte als ingenieur op de werf en heeft onder meer het schip de MV Kungsholm ontworpen, het eerste schip dat in Vlissingen werd gebouwd na De Willem Ruys. Zijn muzikale compagnon Ron: "Vreemd dat er nooit eerder een lied is gemaakt over De Schelde. De werf was van zo'n grote betekenis voor Vlissingen. Daarom hebben wij als eerste een lied over de Schelde geschreven. Het heet Nieuwe Kiel.

Schepen gleden van je helling

Langzaam in het zoute nat

Champagne behouden vaart

Gedoopt in 't Vlissings bad

"Al zijn we er veel langer weg dan dat we er hebben gewoond. Maar Zeeland zit gewoon in ons DNA", zeggen Rens en Ron. De liefde voor hun geboortegrond zit dan ook diep, blijkt ook uit het refrein van hun nummer Walcheren:

Walcheren: onweerstaanbaar, sexy en charmant

Wie benieuwd is naar de muziek van Bankert & Bellamy kan de eerste vijf nummers beluisteren op Spotify. En er volgt meer, want inmiddels hebben Rens en Ron samen twintig nummers gemaakt. Sommige zijn al opgenomen, voor andere nummers staan ze binnenkort weer in de studio.