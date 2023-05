Incontinente Paul mist wc's in nieuwe treinen

Keolis is vanaf december de nieuwe vervoerder van de Valleilijn. Eerst het goede nieuws: de treinen worden gemoderniseerd, krijgen nieuwe, ruimere stoelen én stopcontacten. Nu het slechte nieuws: er is geen plaats voor toiletten. Tot grote frustratie van Paul Veenendaal, die na een operatie kampt met incontinentie.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik heb geen auto en ben dus aangewezen op openbaar vervoer", zegt Veenendaal die, samen met ambassadeur van de Toiletalliantie Greetje van Amstel, bezwaar heeft aangetekend. Dat er geen toiletten op de Valleilijn zijn én dat deze de komende vijftien jaar ook niet geplaatst worden, vindt hij een kwalijke zaak.

Buik- en blaasproblemen

Volgens de bezwaarmakers ziet een kwart van de Nederlanders af van een treinreis vanwege een gebrek aan toiletten. Veel van hen ondervinden buik- en blaasproblemen, zoals Veenendaal.

Daarom heeft hij, samen met Van Amstel, de Toiletalliantie en Stichting Maag Lever Darm, alle gemeenten langs de Valleilijn een brief gestuurd met de oproep om bij de provincie bezwaar te maken tegen het besluit om geen toiletten in te bouwen.

Het gaat om Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk en Amersfoort. Nijkerk heeft Veenendaal al gezegd dat ze geen bezwaar gaat maken. "Wel gaan ze nog eens bij de provincie aandringen op het plaatsen van toiletten", zegt hij.

Provincie Gelderland wuift advies weg

Vier van de vijf gemeenten hebben gereageerd op de brief van Veenendaal en Van Amstel. "Ze gaan de brief voorleggen aan de raadsleden." Van de gemeente Ede heeft Veenendaal nog geen reactie gekregen.

Tegenover de Gelderlander zegt de gemeente Ede het wel degelijk eens te zijn met de initiatiefnemers over het plaatsen van de toiletten. "Als Regio Foodvalley hebben we vorig jaar een advies gegeven aan de provincie over de aanbesteding. Hierin hebben we aangegeven dat wij het betreuren dat er geen toiletten in de treinen zijn en komen", aldus een woordvoerder van de gemeente Ede.

"We zijn het met de briefschrijvers eens dat het zeker wenselijk is dat er toiletten in de trein zijn." Toch zullen ook zij geen bezwaar maken tegen de beslissing.

Volgens Greetje van Amstel ligt de fout bij de provincie Gelderland: "Overal in Nederland hebben ze toiletten in het streekvervoer, behalve in Gelderland."

Zij hebben de eis van het inbouwen van toiletten laten vallen voor de nieuwe concessie met Keolis. "De staatssecretaris is in gesprek om tot een nieuw akkoord te komen", aldus de ambassadeur van de Toiletalliantie. Van Amstel hoopt dat de provincie Gelderland het bezwaar van haar en Veenendaal in overweging neemt en alsnog toiletten in de treinen van Keolis eist.