Wat maakt de foto's van Andréa Lobel zo bijzonder?

Andréa Lobel. Dat is de 'artiestennaam' van Andréa van 't Schip uit Goor. Op haar 55ste verjaardag verdienen haar foto's een prijs. In Venetië nog wel.

Ze eert haar oma. Die ondernemende dame werd al vroeg weduwe en bestierde in haar eentje een Haagse kunst- en antiekwinkel. Andréa is erboven geboren, ze groeide op tussen schilderijen en (antieke) foto's. Ze fotografeert van jongs af, maar mijdt donkere kamers. "Ik kon niet tegen de dampen." Toch is daar een artistiek zaadje geplant.

Andréa is opgeleid als orthopedagoog. Ze begeleidt kinderen met complexe hulpvragen. Nu ze doorbreekt als fotografe, kiest ze oma's achternaam. Andréa Lobel verovert de (kunst)wereld, te beginnen in Italië. Ze ziet een link tussen haar professie en de fotografie. Goed kijken is een vereiste in beide disciplines.

Ze wil een boodschap overbrengen, gevoel uitzenden, een moment vastleggen in een razende wereld. "Daar word ik het meest gelukkig van. Dat gaat boven technisch perfecte foto's", vertelt Andréa in haar werkruimte, in het vroegere Groene Kruisgebouw in Goor. Ze 'ontdekt' haar drijfveer op de fotoacademie in Groningen, rond 2010.

Ze maakt daar beelden met een eenvoudige Olympus spiegelreflexcamera. Van ingewikkelde apparaten vol knopjes zou ze maar zenuwachtig worden. Haar eerste serie schiet Andréa door ramen, met veel reflectie. Dat op een opname van een man een fiets in de weg staat, zoals medecursisten opmerken? "Ik heb wél zijn blik, reageerde ik. Ik probeer iets te doen waardoor de persoon of het moment authentiek blijft en de verdiende aandacht krijgt."

Ze wijst op een zwartwit-foto van een doorkijkje in Rome. Gemaakt als Andréa midden op een kruising staat. "Mensen keken naar me met een blik van: 'Je staat in de weg'. Niemand keek naar boven…" Zij wel, ziet een artistiek beeld en drukt af. Symmetrie in zwart-wit.

Ze kan doorstromen naar de kunstacademie, twee volle studiedagen in Brabant. Met drie nog kleine kinderen breekt haar het angstzweet uit. "Ik kreeg de kriebels." Het gezin, met man Edwin van 't Schip (de helft van de pret-dj's Wipneus en Pim), is net naar Twente verhuisd en zit in een ingrijpende verbouwing. Andréa haakt af. Wel volgt ze fotografieworkshops.

Ze presenteert zich op internet. Haar foto's vallen op. Ze wordt benaderd door Carmela Brunetti, hoofdredacteur van Art on World, een Italiaans kunstglossy. "Zij had mijn portfolio gezien." Twee foto's prijken in het decembernummer: 'Berlijn Platz des 18 März' en 'Like Amy'. Op de laatste maakt een jonge vrouw zich op in een toilet, als Amy Winehouse-lookalike. "Dat is mijn interpretatie, ik zag het als een ode aan Amy. Misschien omdat ik Amy zo geweldig vind."

Het balletje begint te rollen. 'Your work is full of concept', mailt een galeriehouder uit Rome. Andréa doet mee aan een groepsexpositie. Op drie transparante sheets laat ze beelden van hun dochter Liv zien, dansend aan zee. Liv lijkt vereeuwigd in strandzand. Door de doorzichtige platen aan kettingen te hangen, bewegen ze mee op luchtcirculatie. 'Breeze', heet de compositie.

Voor deze foto van hun schoondochter Laurie Wissink kreeg Andréa de Pegasus-Award in Venetië. Foto: Andréa Lobel

Curatoren van vuistdikke kijkboeken merken haar foto's aan als 'artistic merits', aanwinst voor de hedendaagse kunst. Dat sterkt haar. "Je kunt er meer op vertrouwen dat jouw manier van communiceren werkt." Wat heet… Andréa Lobel is de coverstory van het juninummer van Art on World: foto's en tien pagina's tekst.

Precies op haar 55ste, vorige week, kreeg ze de Pegasus Award, onder andere voor een foto van schoondochter Laurie Wissink. De Goorse is gewikkeld in een aluminium dekentje, dat een apart lichteffect geeft. Andréa en middelste zoon Tristen (22), op zijn tweede geadopteerd uit China, hebben de prijs in Venetië opgehaald. Samen genieten ze van moeders bijzondere verjaardag. Een prijs als aanmoediging. "Om je mee te nemen in het bestand van hedendaagse kunstenaars die de wereld moet zien."

