Hoger beroep tegen verdachte wiens hond puppy doodbeet

Vrijspraak voor de eigenaren van de hond die - mogelijk - hun hondje Bayke doodbeet? Niet als het aan de baasjes van Bayke en het Openbaar Ministerie ligt, reden waarom laatstgenoemde in hoger beroep gaat.

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van M. B., wiens hond mogelijk verantwoordelijk was voor de dood van de pup uit Prinsenbeek en paard Wembley uit Breda. "Ik ben het niet eens met de beslissing van de rechter en heb het gerechtshof in Den Bosch gevraagd de strafzaak opnieuw te beoordelen", schrijft de officier van justitie aan de eigenaars van Bayke, het echtpaar Hoogendijk uit Prinsenbeek. Anton Hoogendijk heeft inmiddels een aanvullende verklaring afgelegd bij de politie.

Hoogendijk wandelde in november 2021 met Bayke over een pad in het Liesbosch, parallel aan de Moerdijkse Postbaan in Etten-Leur. Toen een man met een vermoedelijk Staffordshire-bulterriër passeerde, beet het beest Bayke uit het niets in de rug. Hoogendijk tilde zijn hondje op, maar het dier hapte een tweede keer toe en kraakte het nog maar zes maanden oude hondje, met de dood tot gevolg.

Stapel bewijs

De eigenaar van de grote hond liep door, maar Hoogendijk, 45 jaar werkzaam bij de politie, en zijn vrouw verzamelden alle mogelijke informatie over de eigenaar, zoals foto's, filmpjes, het kenteken van zijn auto en hij achtervolgde hem tot aan zijn huisadres. Al die informatie bleek onvoldoende bewijs, om met de rechter te spreken: "Ik heb zelf een witte Retriever en die lijken ook allemaal op elkaar."

De rechter zei mee te leven met de slachtoffers, maar hij moest de eis van het Openbaar Ministerie (werkstraffen voor broer en zus en een toekenning van schadevergoedingen) afwijzen. Verdachte M. B. uit (toen nog) Prinsenbeek werd bij verstek vrijgesproken. Waar de man en zijn zus inmiddels wonen is onbekend.

Ook de eigenaar van paard Wembley, Marleen Roelands uit Etten-Leur, woonde de rechtszaak op 1 mei bij. Waar Hoogendijk een dijk van een zaak leek te hebben, was het in het geval van Wembley minder duidelijk dat het de hond van B. was die Wembley zodanig verwondde dat ook dit dier door een dierenarts uit zijn lijden verlost moest worden.

Hectiek

Wembley werd op 27 november in het buitengebied van Prinsenbeek bereden door een buurvrouw van Roelands. Het paard werd van achteren aangevallen en gebeten door een 'bruine, Pitbullachtige hond'. Meer informatie was in de hectiek van het moment niet verzameld. Maar dankzij de foto's en filmpjes die Lisette Hoogendijk op Facebook postte, kwamen ze erachter dat het dezelfde hond moest zijn.

Na een eerder artikel over deze zaak meldden zich via Facebook meer mensen bij Lisette Hoogendijk met soortgelijke nare ervaringen met wat volgens hun dezelfde hond moest zijn.