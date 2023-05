Den Bosch blijft zoeken naar een locatie voor azc

De gemeente Den Bosch krijgt het maar niet voor elkaar om een locatie te vinden voor een asielzoekerscentrum. Burgemeester Jack Mikkers hoopte deze week een klap te geven op een plek in Rosmalen waar honderden asielzoekers konden wonen, maar de deal ketste af op het laatste moment.

Wéér uitstel. In januari was Mikkers nog zo optimistisch: binnen enkele weken zou bekend zijn waar de komende tien jaar maximaal 600 asielzoekers opgevangen zouden worden in de gemeente Den Bosch. Dat bleek ingewikkelder dan gedacht en dus werd het eind mei. Er waren drie locaties op het oog met één topfavoriet: de acht hectaren aan landbouwgrond aan de Bruggensestraat in Rosmalen. De grond was aan de gemeente aangeboden.

Mikkers nam zelfs al een filmpje op voor deze locatie

"Normaal heb je tussen de twee en drie hectaren nodig voor een azc, heb ik begrepen via het COA", zegt Mikkers. "Dus dit was ideaal. Er was veel ruimte en je kon alles daardoor mooi inrichten." Al maanden liepen de gesprekken met grondeigenaren, vertelt Mikkers. Die verliepen zo goed dat er tussentijds overeenstemming bereikt werd. De burgemeester nam zelfs al een filmpje op om mensen uit te nodigen voor een omwonendenoverleg. "Had je mij tien dagen geleden gevraagd of dit het zou worden, dan had ik volmondig ja gezegd."

Geen azc aan de Bruggensestraat aan de rand van Rosmalen Foto: Roel Kuilder

Na tien jaar niks bouwen was niet te garanderen

Maar het werd geen ja. Het werd een nee. "We kwamen er wat bepaalde randvoorwaarden betreft niet uit", aldus Mikkers. Heeft dat met geld te maken? "Uiteindelijk heeft alles met geld te maken, maar wij hadden bijvoorbeeld ook als voorwaarde dat na tien jaar azc daar niks meer gebouwd zou worden. Dan zouden we omwonenden kunnen zeggen: 'Dit is een crisis, nu moet dit zo. Maar hierna komt er níks meer.' Maar die zekerheid konden we ze niet geven."

De enige zekerheid die Mikkers met betrekking tot die locatie kan geven, is dat het azc er niet komt. Die garantie krijgen omwonenden ook via een brief in de bus. Maar waar komt het azc dan wel? Van de overige twee locaties die de gemeente op het oog had, kan er namelijk een nu óók al afgestreept worden. "Dat was aan de Poeldonkweg. Tegen de A2 aan. Daar hebben we grond in bezit, maar daar is te veel geluidshinder van de snelweg."

De Poeldonkweg gaat het ook niet worden. Dit stuk grond was ook een optie. Foto: Google Streetview

Blijft er nog één locatie over. Waar is die dan? "Dat ga ik niet zeggen", aldus Mikkers die de locatie 'second best en misschien wel third best' noemt. Daar spat het enthousiasme dus niet bepaald van af. "Die valt nu nog niet af, maar het voldoet nu nog niet."

Kleinere opvangplekken worden niet meer uitgesloten

Zo kan de gemeente dus op zoek naar een nieuwe locatie. Waar Mikkers eerder tegenover het Brabants Dagblad aangaf de pijlen expliciet te richten op één locatie voor 600 asielzoekers, sluit hij kleinere opvangplekken nu niet uit. "De voorkeur is nog steeds één plek voor alles bij elkaar. Want dan kun je alles op een locatie regelen. Maar een plek voor zeshonderd mensen vinden blijkt lastig te zijn. Kleinere locaties zijn wellicht makkelijker te vinden, maar zijn qua organisatie weer lastiger. We moeten er nu wel echt naar gaan kijken."

Bij de Bruggensestraat en Poeldonkweg ging het om plekken voor nieuwbouw. Blijft de gemeente vooral zoeken naar dergelijke plekken voor nieuwbouw, of komen bestaande gebouwen nu nadrukkelijker in beeld? "Dat ga ik niet zeggen, want dan gaan mensen speculeren. Dat vind ik misschien wel het ergste, dat speculeren en de onzekerheid voor de burgers. Elke dag bellen mensen naar het gemeentehuis om te vragen of het bij hun in de buurt komt. Alleen daarom al wil ik dit snel afgehandeld hebben."

Een azc voordat de noodopvanglocaties sluiten?

De noodopvanglocaties bij het Autotron in Rosmalen (285 mensen) en Kasteel Meerwijk in Den Bosch(130 mensen) worden in ieder geval niet nóg een keer verlengd. Bij het Autotron stopt de opvang per 1 maart en die van Kasteel Meerwijk per 21 mei. Eerder dit jaar gaf de burgemeester aan dat een azc ongeveer negen maanden duurt om op te starten. Met de data van het Autotron en Meerwijk in het achterhoofd zou je zeggen dat binnen nu en een maand de locatie voor een azc bekend zou moeten zijn om dat te halen. Mikkers: "Maar ik kan geen ijzer met handen breken, helaas."

Permanente locatie na tien jaar azc

Voor de nog langere termijn heeft Mikkers wél een concrete locatie op het oog. Het azc moet namelijk maximaal tien jaar blijven staan. Daarna zouden mensen elders in Den Bosch opgevangen moeten worden. "Voor die termijn hebben we Groot Meerendonk in beeld, het gebied tussen de A2 en de Zuid-Willemsvaart", zegt Mikkers. Daar staan al zo'n tweeduizend woningen op de planning die rond 2030 gebouwd moeten worden. "Daar willen we dan ook permanente opvang realiseren. Een plek voor asielzoekers, maar ook voor spoedzoekers voor een woning. Dat willen we meenemen in de planning."