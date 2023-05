De 10 beste plekken voor een 'workation'

Laptoppen vanuit je hangmat. Bijkomen van je werkdag met een duik in zee, een diner in een lokaal restaurantje en een wandeling over een boulevard met wuivende palmbomen. Steeds meer Nederlanders die op afstand kunnen werken gaan op werkvakantie. Maar wat zijn daarvoor de meest geschikte bestemmingen?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Cijfers over het huidige aantal Nederlandse 'workationers' (van work en vacation) zijn er nog niet, maar toerismedeskundige Goof Lukken van Breda University of Applied Sciences denkt dat het aantal flink aan het stijgen is: "De doelgroep is in Nederland nog niet onderzocht, maar sinds corona en de opkomst van het hybride werken is deze trend groeiende. Niet alleen onder zzp'ers; er zijn ook mensen in loondienst die op werkvakantie gaan."

Bedrijven stellen steeds vaker beleid op om een workation mogelijk te maken en in goede banen te leiden. "Daarin wordt opgenomen hoeveel dagen je per jaar niet in Nederland hoeft te werken, als je maar aan een x aantal randvoorwaarden voldoet, zoals bereikbaarheid en productiviteit."

Een stijgend aantal touroperators speelt daarop in. "Die bedrijven hebben er een echt maatproduct voor gemaakt, met name gericht op werkenden die niet aan schoolvakanties zijn gebonden."

Ook bestemmingen die niet heel zonnig zijn

CheapTickets.nl liet onlangs onderzoek uitvoeren naar de beste workation-bestemmingen ter wereld. PR- en brandmanager Anouk Liebers: "Met behulp van ruim 100 internationale bronnen worden 120 wereldlocaties in de Workation Index vergeleken op basis van de levenskwaliteit, communicatiemogelijkheden, bereikbaarheid en het klimaat." Deze gegevens in combinatie met de resultaten van een enquête onder nieuwsbrieflezers en socialemediabezoekers hebben geleid tot de volgende top 10:

De 10 meest geschikte workation-bestemmingen

1. Las Palmas, Spanje

2. Lissabon, Portugal

3. Málaga, Spanje

4. Palma de Mallorca, Spanje

5. Heraklion, Griekenland

6. Porto, Portugal

7. Sevilla, Spanje

8. Aalborg, Denemarken

9. Nice, Frankrijk

10. Wenen, Oostenrijk

Had Liebers deze uitslag verwacht? "De warmere bestemmingen wel, maar persoonlijk had ik niet ingezet op Aalborg en Wenen, omdat veel mensen toch wel het zonnetje willen opzoeken. Maar de uitslag is ingedeeld op verschillende kwaliteiten. Als je kijkt naar levenskwaliteit en communicatie, dus of de bevolking goed Engels spreekt en of er snelle wifi is, dan is deze uitkomst wel weer logisch."

Wat Lukken opvalt aan de top 10 is het ontbreken van verre bestemmingen. "Als je naar Azië gaat, heb je langere tijd gegarandeerd lekker weer. We zien dat Gen Z, de generatie die bij wijze van spreken 'remote' opgroeide met laptop en smartphone in de hand, verder weg gaat en langer wegblijft. Deze top 10 lijkt meer voor kortere periodes bedoeld. Locaties waar je mooie dingen kunt zien, waar een bruisend nachtleven is en waar je heerlijk uit eten kunt, maar overdag op je hotelkamer ook goed kunt werken."

Kopje koffie voor 1,60 euro

Job Willems (45) is zeer ervaren in het werken op afstand. De IT-recruiter reist al vier jaar de hele wereld over en leefde en werkte inmiddels al in zo'n 25 verschillende landen. De top 10 van bestemmingen kent hij goed. "Dat Las Palmas op één staat, verbaast me niet. Ik heb er drie keer gezeten, voor langere tijd. Er is een grote community van digitale nomaden, waardoor het makkelijk is gelijkgestemden te ontmoeten. Het strand ligt aan de stad en het weer is prima; niet altijd lekker, maar wel warm genoeg. Minimaal 16 graden in de winter en maximaal 30 graden in de zomer. Ideaal dus als je wil hiken, surfen én werken."

Het leven is er ook redelijk goedkoop. "Je betaalt er 1,60 euro voor een kop koffie, je kunt er uit eten voor 10 euro, een biertje krijg je voor 2 euro; een stuk goedkoper dan in Nederland dus. Voeg daar schone lucht aan toe en een stad van het formaat Utrecht of Den Haag: niet te klein maar ook niet te groot."

Dat er veel plaatsen in Spanje of Portugal in de top 10 staan, ligt volgens Willems ook aan het veilige imago van deze landen. "Ik denk wel dat er veel vooroordelen bestaan over welke landen veilig zijn en welke minder. Islamitische bestemmingen bijvoorbeeld, zoals Marokko en Dubai, zijn in tegenstelling tot wat er soms gedacht wordt juist heel veilig, ook voor vrouwen. De autoriteiten bestraffen misdaden veel zwaarder dan in Europa."

'Voorkomen dat een stad een openluchtmuseum wordt'

De populariteit van bepaalde bestemmingen onder workationers heeft volgens Willems wel een keerzijde: "Je wilt toch ook iets van cultuur opsnuiven. Neem Lissabon. Daar is bijna iedereen remote worker. Je hebt een hele wijk met Fransen en er zijn veel Brazilianen, Zweden, Nederlanders. De Portugezen vertrokken zelf naar de rand van de stad want die kunnen die 1200 euro huur per maand die er inmiddels gevraagd wordt niet ophoesten. Ditzelfde zie je ook gebeuren in Barcelona en Valencia. Dat is toch zonde."

Toerismedeskundige Goof Lukken herkent dit verschijnsel: "Als bewoners uit het centrum wegtrekken en hostels, Airbnb's, toeristenrestaurants en winkels de boel overnemen, dan raakt een bestemming een stukje ziel kwijt. Er moet over toerismeverspreiding worden nagedacht voordat een stad een openluchtmuseum wordt, zoals bij Venetië gebeurd is."