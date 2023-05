Debbie zat twee uur vast op traplift en viel flauw

De Goirlese Debbie Lenaers (50) moet er nog van bijkomen: ze kwam woensdagavond vast te zitten op de traplift in haar huis. Uiteindelijk werd ze na zo'n twee uur uit haar benarde positie bevrijd door de hulpdiensten. 'Ik moest hyperventileren en viel een paar keer flauw.'

Lenaers heeft de spierziekte Myasthenia gravis (MG) waardoor ze last heeft van haar benen en armen, en soms ook van haar ogen. Daarom gebruikt ze een traplift. Woensdagavond wilde ze de knuffels van haar puppy Lieve wassen, waarvoor ze naar de wasmachine op zolder moest. "Bijna bovenaan viel de traplift opeens stil. Eerst probeerde ik het probleem zelf op te lossen door een pin en een koordje uit het apparaat te halen."

Helaas hielp dat niet. "Ik woon alleen dus was er niet meteen hulp. Gelukkig had ik mijn telefoon bij me. Ik belde het servicenummer van het trapliftenbedrijf maar de monteur was in Zuid-Holland en zou pas na anderhalf uur hier kunnen zijn", vertelt Lenaers. "Maar toen kwam het volgende probleem: mijn huis zat op slot, niemand zou binnen kunnen komen." Op aanraden van de servicemonteur belde ze de politie, waarna wijkagenten via het raam naar binnen klommen.

Een wijkagent klom door het raam om de vrouw uit de traplift te bevrijden in Goirle. Foto: Wijkagenten Reeshof

Hyperventileren en flauwvallen

"Ik was op dat moment flink in paniek", zegt Lenaers een dag na het incident. Binnen een mum van tijd stond de straat vol met hulpdiensten. Behalve de agenten kwam ook de brandweer en een ambulance naar de woning. "Er stonden zoveel mensen om me heen. Ik moest hyperventileren en viel een paar keer flauw. Uiteindelijk ben ik na ongeveer twee uur met een tilmat van de traplift gehaald."

Op het moment dat Lenaers van de traplift was gehaald, begon het apparaat weer te werken. Wat er uiteindelijk aan mankeerde? "Blijkbaar was het voetenbankje in de bocht tegen de traplift gekomen, waardoor het apparaat stilviel." Lenaers werd eerst naar de zolder en daarna naar de slaapkamer gebracht waar ze werd herenigd met hondje Lieve. "Een agente had Lieve nog uitgelaten en haar koekjes gegeven."

De wijkagente die Lieve had uitgelaten. Foto: Wijkagenten Reeshof

De rust weer terug

Inmiddels werkt de traplift weer helemaal prima, zegt Lenaers. "Ik ben weer naar de zolder gegaan om de knuffels van Lieve te wassen, dat was er natuurlijk niet meer van gekomen. Gelukkig ging dat goed, al vond ik het nog wel wat spannend om weer op de traplift te gaan."