Geen conducteur? Dan rijden Rotterdammers vaak zwart

Het aantal zwartrijders explodeert in Rotterdam - mede doordat er minder conducteurs zichtbaar zijn. Daarnaast zou de boete van 40 euro onvoldoende afschrikken. Een zorgwekkende ontwikkeling, zo klinkt het.

Het aantal zwartrijders in het Rotterdamse openbaar vervoer is de afgelopen jaren flink gestegen. Het is het gevolg van bezuinigingen op conducteurs, zegt ov-bedrijf RET, waardoor reizigers het openbaar vervoer makkelijker kunnen binnenglippen zonder in te checken.

Áls de RET losse controles houdt (en dat gebeurt vaker dan voorheen), is het meteen goed raak. Zo werden vorig jaar bijna drie keer zoveel reizigers betrapt die zonder geldig vervoersbewijs meereisden met de tram, metro of bus dan vroeger. Voor de coronapandemie in 2019 lag het aantal zwartrijders nog op 0,5 procent. Vorig jaar was dat verdrievoudigd naar 1,4 procent.

Ongezien gratis reizen

Met name in de trams betrappen incidentele controleurs veel reizigers zonder vervoersbewijs. Zij reizen meestal ongezien gratis, want op tramlijnen 4,7 en 8 zijn helemaal geen conducteurs meer aanwezig, vertelt een woordvoerder van de RET. "En op sommige tramlijnen start de conducteur pas na de ochtendspits". Zo rond 8.00 uur 's ochtends begint de conducteur met het controleren van de eerste kaartjes.

Volgens het vervoersbedrijf zijn er ook meer zwartrijders in de tram doordat de metro en de bus een 'gesloten instapregime' (in de vorm van poortjes of een chauffeur) kennen, waardoor het lastiger is om zwart te reizen.

Het terugschroeven van het aantal conducteurs had volgens de RET niet alleen met bezuinigingen te maken, maar ook met het ziekteverzuimpercentage tijdens en na de covidperiode, aldus de woordvoerder.

'Geen geld'

Reizigers die worden aangehouden geven volgens het vervoersbedrijf vaak als argument op dat ze 'geen geld' hebben voor een kaartje of 'gewoon niet willen betalen'. Verder zegt de RET geen goed inzicht te hebben in waarom ov-reizigers niet betalen. Wie zwart rijdt, kan rekenen op een boete van 40 euro.

Leefbaar-fractievoorzitter Bart van Drunen noemt het een 'zorgwekkende ontwikkeling': "Normale mensen rijden niet zwart. Iedereen kan vergeten om in te checken, maar daar verklaar je de verdrievoudiging niet mee." Van Drunen ziet zwartrijders vooral als een 'veiligheidsprobleem'. "Een zwartrijder zal ook eerder lak hebben aan andere regels."

Een boete van 40 euro vindt hij dan ook 'laag'. "Zo'n boete moet wel afschrikken. Het moet geen 400 euro kosten, maar als je rit 5 euro kost, dan hoef je maar negen ritten te maken en je hebt al winst. Die rekensom moet anders." Wat hem betreft mag de boete dubbel zoveel worden. "Gelukkig wordt er nog wel goed gecontroleerd in het OV."

Volgens de RET wordt de afwezigheid van tramconducteurs opgevangen door boa's af te sturen op lijnen waar niemand de wacht houdt. De woordvoerder: "Naast de kaartcontrole wordt de serviceverlening en de bijdrage aan het gevoel van veiligheid van onze conducteurs bij onze reizigers altijd erg hoog gewaardeerd. We zijn dus blij dat we als RET op de meeste lijnen nog altijd een conducteur hebben."

65 reizigers kregen ov-verbod vanwege agressie

boa's van de RET hebben behalve met zwartrijders ook te maken met gewelddadige reizigers. Zo heeft de RET het afgelopen jaar 65 reizigers die agressief gedrag vertoonden, een ov-verbod opgelegd. De meeste daarvan zijn na aanleiding van een incident in de metro geweest, 10 verboden zijn gegeven voor incidenten in de tram, en 5 voor in de bus", aldus de woordvoerder.