Zo leeft 'godfather' Piet S.: horloges, dikke auto's en penthouses in Spanje

Een horloge van dik 7000 euro voor een verjaardag van een neefje, dikke auto's, het kopen van penthouses in Spanje. De rechtszaak tegen Piet S. heeft een parallel universum laten zien. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen de vermeende Haagse godfather, die nu al maandenlang terechtstaat voor wereldwijde drugshandel.

'Heb je toevallig twintig bij je?' Het is een vraag die Mark K. stelt aan Piet S. Ook deze Mark K. is verdachte in de zaak en volgens het Openbaar Ministerie de man die veel geld voor Piet S. witwast, voornamelijk door middel van handel in auto's en peperdure horloges.

Als de twee samen praten moet er bijna 10.000 euro cash worden betaald, en ook nog een horloge worden afgerekend. Geen probleem, zo blijkt. Piet S. heeft op dat moment 50.000 euro bij zich. Handje contantje. Ruim voldoende dus.

Of deze, de politie hoorde het Mark K. tegen zijn vrouw zeggen op een afgeluisterd gesprek. "Als je dan tegen hem zegt: luister Piet, ik kom deze maand niet uit, ik heb 20.000 euro nodig. Dat gesprek duurt niet langer dan vijf seconden. 'Ja, is goed, haal maar'."

Geld lijkt geen enkele rol te spelen in de wereld van Piet S. Ook het neefje van Piet S. kan op zijn verjaardag een leuk cadeautje tegemoetzien. Mark K. moest het regelen, zegt hij. Een Rolex, ter waarde van 7250 euro.

Er zijn vluchten naar Spanje waar een groot deel van het jaar geleefd wordt in penthouses, of in dure villa's. "Ik heb links en rechts van mij de grond ook gekocht", zo hoort de politie Piet S. eens zeggen. Waar hij in dat gesprek ook uitlegt hoe hij op papier denkt buiten schot te blijven door het zijn Spaanse aannemer voor hem te laten kopen.

En als een moeilijk klusje met vermeende handel in coke bijna afgerond is, belooft S. zichzelf ook een cadeautje: "Ik heb me eigen een week lang hoeren beloofd als ze allemaal weg zijn."

In de omgeving van Malaga waanden Piet S. en consorten zich veilig en leidden ze een luxe leven. Foto: Google

Hij is de gulle gever, die zijn familie onderhoudt. Of Mark namens Piet even de rekening van Louis Vuitton van 1850 euro wil voldoen, voor de spullen die zijn dochter heeft gekocht. Er komt een boot in de haven van Marbella, het havengeld van 5500 euro wordt contant betaald.

En detail, veel handel die rond S. plaatsvindt, is ruilhandel. Iets waar Piet de afgelopen maanden van zei, dat hij er goed in is. De boot stond te koop voor 220.000 euro. Er is betaald met zes auto's, die minder waard zouden zijn dan de 220.000 euro.

Een Ferrari F12, Piet S. had een zwarte. De tweedehandswaarde ligt op dit moment rond de 200.000 euro. Foto: ANP

Voor zijn vrouw met wie hij van tafel en bed is gescheiden, wil S. een huisje speciaal voor haar op het terrein laten neerzetten. Zoon Freddy die volgens het OM met hem in zaken zit, laat zich, zegt hij, door zijn vader onderhouden. Als de politie op 16 september 2020 op veel plekken in Nederland en in Spanje huizen binnenvalt staan er in de garage van zijn penthouse in Spanje twee Ferrari's. Een is een zwarte F12, waarvan de waarde tweedehands op dit moment rond de twee ton ligt.

En als er iemand uit zijn kring vast komt te zitten: Piet zorgt dat de vrouwen geld krijgen. Aan één vrouw geeft hij 12.000 euro.

'Vervreemdende gewenning'

Maar S. beslist ook. Als zijn vriendin naar een bruiloft in Den Haag wil, zegt hij dat ze niet met de groene Bentley mag. En als in het dossier wordt gesproken over een huis dan had Piet dat 'eerst gepakt voor zichzelf' maar besloot hij het later toch aan iemand anders te 'geven'.

De aanklager zei begin deze week dat bij het lezen van al de dossiers 'een vervreemdende gewenning' optreedt. "Het gemak, de intensiteit en de luchtigheid waarmee strafbare feiten worden gepleegd en daarover wordt gesproken, doet je haast vergeten dat dit handelen níet normaal is."

Het gaat haar er ook om dat Piet zijn geld verdiende met drugshandel. Vrijdagmiddag komt het OM met de strafeisen.