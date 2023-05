Subsidie om je huis te verduurzamen is lastig aan te vragen

Een op de drie huiseigenaren krijgt het niet voor elkaar subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van de eigen woning. Het hele aanvraagproces voor de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) is voor veel huiseigenaren onbegrijpelijk, ontoegankelijk en zeer tijdrovend. Met deze tips wordt het iets eenvoudiger.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vereniging Eigen Huis kreeg binnen een maand bijna 700 meldingen binnen over de subsidieaanvraag die huiseigenaren kunnen doen voor het plaatsen van bijvoorbeeld HR++-glas of isolatie. "Daaruit blijkt dat maar liefst een derde afhaakt", zegt Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis. "Ze krijgen foutmeldingen, snappen de aanvraag niet, moeten heel veel bewijzen insturen of weten niet de juiste meldcodes. De aanvraag is zo ingewikkeld dat veel mensen afhaken. Daarbij heb je nog de groep die niet de middelen heeft om de duurzame maatregelen voor te financieren, want de subsidieaanvraag doe je achteraf. En soms valt het mensen achteraf ook flink tegen wat ze aan subsidie krijgen."

Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor het vereenvoudigen van de aanvraag. "En verstrek de subsidie gewoon vooraf. Na afloop kun je dan controleren of mensen daadwerkelijk het geld hebben gebruikt waar het voor bedoeld is."

Waar begin je met de aanvraag?

De ISDE-subsidie geldt voor isolatie- en andere energiebesparende maatregelen, zoals muurisolatie en HR++-glas. Ook warmtepompen vallen hieronder. Zonnepanelen juist weer niet. De aanvraag doe je nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo). "Met het invullen van de formulieren ben je 1 tot 2 uur bezig", zegt Hovener. "Maar aan het verzamelen van alle bewijzen ben je ook zeker een halve dag kwijt."

Vereniging Eigen Huis adviseert daarom om vooraf al zo veel mogelijk bewijs, zoals facturen en foto's, van tevoren te verzamelen.

1. Maak foto's van je oude situatie

De subsidie krijg je niet zomaar. "Je moet ontzettend veel bewijslast aanleveren", zegt Hovener. "Maak daarom foto's van de oude situatie, dus voordat je met de isolatiemaatregelen aan de slag gaat. Dat weten mensen vaak niet. Dat is jammer, want als de werkzaamheden klaar zijn, kun je natuurlijk geen foto's meer maken van de oude situatie."

2. Meld je aannemer dat je subsidie wil aanvragen

Wil je heel veel gedoe voorkomen, dan is het verstandig om al in een vroeg stadium aan je aannemer te laten weten dat je van plan bent om subsidie aan te vragen. "De aannemer moet zorgen dat de juiste meldcode, de uitgevoerde maatregelen en gebruikte materialen op de factuur komen te staan. De meldcode is te vinden op de site van de rvo en moet overeenkomen met de code die jij invult op het aanvraagformulier."

Die meldcode is belangrijk. "Maar ook ingewikkeld, want de overheid heeft honderden meldcodes geregistreerd. Kom je er niet uit dan kun je contact opnemen met de rvo." De gegevens staan op hun site.

Vraag de aannemer ook om de juiste vierkante meters op de factuur vermelden. Dan hoef je daar niet opnieuw om te vragen.

3. Maak ook foto's tijdens de werkzaamheden

De overheid wil niet alleen foto's van de oude situatie. Ook van de werkzaamheden en van het eindresultaat moet je foto's maken. Zorg daarbij dat de naam, het merk, soort isolatiemateriaal en de dikte op de foto staan. "In sommige gevallen zal dat lastig zijn, zoals bij spouwmuurisolatie, want wat zet je dan op de foto", zegt Hovener. "Een van de huiseigenaren heeft daarom maar een foto van de gaatjes in de muur gemaakt waarbij je ziet dat er nog net wat isolatiemateriaal uitkomt."

4. Vul het formulier in

Belangrijke tip van Hovener: "Zorg dat je al je gegevens bij de hand hebt, zoals je iban-nummer, bankgegevens en factuur. De overheid wil echt heel veel informatie van je hebben."

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je het formulier invullen nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Afhankelijk van de duurzaamheidsmaatregel kun je 15 tot 30 procent van de kosten terugkrijgen als subsidie. "Maar wij krijgen meldingen van huiseigenaren dat het bedrag nog lager uitvalt, tot soms zelfs maar 5 procent", zegt Hovener. "Wat je daadwerkelijk terugkrijgt, is daarom even afwachten."

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De subsidie voor isolerende maatregelen krijg je alleen voor een woning met een bouwjaar van voor 2019. Ook voor een aanbouw of bijvoorbeeld een nieuwe dakkapel krijg je geen subsidie. Tevens is het goed om te weten dat een installatiebedrijf de maatregelen moet uitvoeren. Ga je zelf aan de slag, dan ontvang je geen geld.