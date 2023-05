Maud (23) maakt een documentaire over doodgereden vriendin

Drie studenten maken een documentaire over Shana Leurs, de 22-jarige vrouw die begin 2021 fataal werd aangereden in Amsterdam-Osdorp. 'Dit is wat je kunt veroorzaken als je zó veel te hard rijdt.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De documentaire komt voort uit een minor die Maud Wilms (23) volgt voor haar studie journalistiek. Bij het bedenken van een onderwerp dacht ze al gauw aan het verhaal van Shana Leurs, die op 4 maart 2021 door een automobilist werd doodgereden op de Wolbrantskerkweg in Osdorp. De geldende maximumsnelheid is daar vijftig - de bestuurder reed zo'n 100 kilometer per uur.

Leurs en Wilms kenden elkaar goed, uit Venlo, waar ze beiden opgroeiden. Toen Shana naar Amsterdam verhuisde, bleven ze contact gehouden. "Haar verhaal mag echt verteld worden", zegt Wilms. "Niet alleen het verhaal over haar dood, maar ook dat over haar leven."

Scènes in Amsterdam

Wilms werkt voor de opdracht samen met studenten Wesley Vullings (24) en Dennis Hegger (21), die beiden al ervaring hebben met het maken van films. Het drietal filmde op verschillende plekken die waardevol zijn voor Shana's verhaal: in Venlo bij haar ouderlijk huis en bij haar middelbare school, in Amsterdam bij vrienden, bij haar werk en op de plek van het ongeluk. "We laten ook zien wat haar ouders doen om rechtvaardigheid te krijgen voor haar", zegt Wilms.

Mohammed L., de destijds 21-jarige bestuurder van de auto, kreeg half december zes maanden cel en twee jaar rijontzegging opgelegd. Het Openbaar Minsterie is in beroep gegaan tegen dat vonnis.

Nalatenschap

Toen Wilms de ouders van Shana opbelde om te zeggen dat ze graag een film over hun dochter wilde maken, hoefden die niet lang na te denken. "Voordat ik uitgepraat was, zeiden ze al ja", zegt Wilms.

Zelf ook een bijdrage leveren aan de documentaire valt hen wel zwaar, vertelt vader Ivar Leurs. "Aan de ene kant is het mooi dat Maud, Wesley en Dennis Shana's verhaal verfilmen en zo ook aandacht vragen voor roekeloos rijgedrag. Aan de andere kant is het voor ons op bepaalde momenten heel emotioneel geweest. Soms is het verschrikkelijk om foto's en filmpjes te bekijken en de stem te horen van diegene die je zo mist. Maar we voelen ons vooral heel vereerd, we vereeuwigen haar nalatenschap."

Op dit moment staat er in juni een vertoning gepland in Utrecht, maar de jonge filmmakers zouden de film ook graag in Amsterdam en in Venlo op het grote doek laten zien. Het is een eerbetoon, zegt Wilms, maar ook een waarschuwing. "Dit is wat je kunt veroorzaken als je zó veel te hard rijdt."

Het is bijzonder hoe iedereen in de documentaire eigenlijk hetzelfde beeld geeft van Shana, zegt Wilms. "Dat bevestigt dat ze altijd en overal zichzelf was. Eerlijk, recht voor z'n raap en trouw."