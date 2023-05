Oplichters zetten AI als levensecht lokaas (en zo trap je er niet in)

'Ik heb net iemand doodgereden en heb hulp nodig'. Iedere ouder zou meteen klaarstaan om die te bieden. En als de stem aan de telefoon om geld vraagt, is de kans dat een slachtoffer dit overmaakt helaas groter dan bij een appje van een oplichter. De politie waarschuwt voor gekloonde stemmen die bijna niet van echt te onderscheiden zijn.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Mam, ik heb net iemand doodgereden', zegt de stem huilend en in paniek aan de telefoon. 'De enige manier hoe ik ervoor kan zorgen dat ik niet word opgepakt, is als ik de uitvaartkosten van het slachtoffer betaal. Kan jij alsjeblieft snel geld overmaken?'

Deze vraag zou in een appje bij velen de alarmbellen doen afgaan. We kennen inmiddels de nep-appjes wel, waar iemand zich voordoet als kind van een ouder en om geld vraagt. Maar als je hoort dat je zoon of dochter dit in paniek aan de telefoon zegt, is de kans dat je in de val van de oplichter trapt een stuk groter. De politie waarschuwt voor deze nieuwe vorm van oplichting, die ook wel deepfake-voice wordt genoemd.

In Nederland werd onlangs een vrouw vermoedelijk op deze manier opgelicht. Ze vertelde aan RTL Nieuws dat de stem aan de telefoon duidelijk klonk als haar zoon. Ze geloofde zijn verhaal en stond op het punt het geld over te maken. Maar toen liep haar echte zoon ineens haar huis binnen en besefte ze dat ze niet met hem aan de telefoon zat. Het bleek een gekloonde stem.

Geen dystopie

Deze vorm van oplichting met kunstmatige intelligentie gebeurt niet in een dystopische wereld, maar wordt vandaag de dag steeds vaker ingezet. In Amerika zelfs al op zo'n schaal, dat de toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) er voor waarschuwt. Ook in Canada is het een probleem. Daar werden acht mensen in drie dagen tijd opgelicht voor zo'n 135.000 euro.

In Nederland kent de politie deze vorm van oplichting ook. Op welke schaal het wordt ingezet, is de grote vraag. "Kunstmatige intelligentie groeit snel. Er zijn op het darkweb vermoedelijk al tal van programma's te vinden waar criminelen mee kunnen werken", vertelt een woordvoerder van de politie. "In potentie is deze vorm van oplichting vele malen gevaarlijker dan phishing via een appje, omdat je een bekende stem aan de telefoon nou eenmaal veel sneller vertrouwt."

AI kan geluid makkelijk manipuleren

Het probleem is dat geluid vrij makkelijk te manipuleren is en dat er meerdere programma's ontwikkeld zijn die dit kunnen doen. Een oplichter heeft alleen een korte audioclip van de stem van een familielid nodig om een gekloonde stem te maken. Het geluid kan hij krijgen van online geplaatste filmpjes. De AI-software doet de rest en kan vervolgens alles zeggen in de nagemaakte stem. Als de oplichter je belt, klinkt de stem als een familielid. Met verschillende redenen wordt er geprobeerd het slachtoffer geld te laten overmaken.

Slachtoffers die deze vorm van oplichting niet kennen, zullen eerder geloven dat de stem van een bekende oprecht geld nodig heeft. "De kwaliteit hoeft niet goed te zijn, onze hersenen nemen automatisch aan dat het de persoon is die je denkt te horen", vertelt de woordvoerder van de politie. "Zeker als de stem klinkt als je eigen kind."

De politie hoopt dat mensen ook deze manier van oplichting gaan herkennen, net zoals de appjes die al jaren rondgaan.

Zo kun je oplichting met deepfake-voice voorkomen

De politie waarschuwt voor deepfake, in zowel geluid als beeld. Hieronder vier tips om oplichting te voorkomen.

1. Weet dat alles wat digitaal tot ons komt in potentie gemanipuleerd kan zijn. Van appjes, tot geluid en zelfs al beeld. 'Ontwikkel een gezond wantrouwen', roept de politie op.

2. Als iemand vraagt een handeling te verrichten door bijvoorbeeld geld over te maken, vraag je af of je communiceert met diegene van wie je denkt dat het is.

3. Het klinkt cru, maar vertrouw een bekende stem aan de telefoon niet als er gebeld wordt met een onbekend nummer. Dat is wat AI vandaag de dag kan nabootsen, zelfs met emotie. Hang in dit geval op en bel terug naar het nummer van de bekende.