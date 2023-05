Roel van Velzen: 'Wonden The Voice heel diep'

Na het schandaal rond The Voice of Holland keert Roel van Velzen terug in een nieuwe talentenjacht: Zing! 'Ik denk dat iedereen wel toe was aan beetje positiviteit. Het lijkt alsof er een nieuw hoofdstuk begint.'

In het nieuwe EO-programma Zing! zoeken 31 muziekprofessionals de beste zanggroep van Nederland. De deelnemers variëren enorm: van driekoppige a cappela-groepen, tot enorme koren met tientallen leden. Roel: "Het was wel een programma waar ik meteen van 'aan' ging. Er zit zo veel positiviteit in, zo veel diversiteit ook. Alle stijlen komen voorbij. Dat is ook wat ik er zo leuk aan vind. Ik probeer aan de mensen thuis uit te leggen wat er technisch gebeurt en wat er zo knap aan is. En als ik het af en toe vond rammelen, dan vertellen we dat ook. Dat is mijn rol als mentor." Naast Roel begeleiden Glen Faria en Tania Kross de verschillende deelnemers.

The Voice-wonden zijn nog diep

Zoals iedere talentenjacht speelt Zing! zich af in de lange schaduw van het TVOH-schandaal. Roel vindt het nog steeds lastig om het te hebben over de misstanden die achter de schermen speelden. "Het is gewoon nog steeds een heel gevoelig onderwerp. Het is niet aan mij om te bepalen wanneer we dat boek dichtdoen of weer opendoen. Ik merk dat de wonden nog heel diep liggen. En dat is alleen maar begrijpelijk."

Nieuw hoofdstuk

Roel hoopt wel dat Zing! de nare smaak van tv-talentenjachten een beetje weg kan spoelen. "Ik denk dat iedereen wel toe was aan wat positiviteit. Dat is ook echt wat dit programma brengt. Het is een feel good-programma voor de hele familie. En het wordt met veel liefde en zorg gemaakt. Dat is fijn. Daar snakte ik in ieder geval wel naar. Het is ook wel iets waar we aan toe zijn met z'n allen. Het lijkt wel alsof een nieuw hoofdstuk begint."