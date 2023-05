Afvalverwerker Avri verdenkt drie chauffeurs van fraude

Afvalverwerker Avri, actief in het hele rivierengebied, heeft deze maand drie chauffeurs op staande voet ontslagen. Het drietal zou betrokken zijn bij fraude met ingezameld bedrijfsafval.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Gelderlander. Het sterke vermoeden bestaat dat er door de medewerkers meer afval werd opgehaald bij bedrijven dan waar met Avri afspraken over waren gemaakt.

Maar de Avri verwerkte het afval wel. De inmiddels ontslagen medewerkers kregen daar onderhands vergoedingen voor, zo is de verdenking.

De afvalverwerker gaat volgens de woordvoerder aangifte doen. "Dit is niet een blikje cola, het is zó veel te ver gegaan: dan moet je heel duidelijk ingrijpen. En laat dat ook een duidelijk signaal zijn, dat we als Avri die kant absoluut niet accepteren."

Afvalverwerker wil niet in detail treden

Avri is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: Buren, Culemborg, Tiel, West Betuwe, Neder-Betuwe, Maasdriel, Zaltbommel en West Maas en Waal. Avri regelt de afvalverwerking, maar voor sommige gemeenten ook zaken als het beheer van de openbare ruimte.

De afvalverwerker weigert in detail te treden over de kwestie. "Bij Avri zijn signalen binnengekomen dat er binnen de organisatie mogelijk sprake was van activiteiten in strijd met onze integriteitscode", aldus een Avri-woordvoerder. "Dergelijke signalen nemen we uiterst serieus: inwoners, medewerkers en andere belanghebbenden moeten te allen tijde kunnen vertrouwen op de integriteit en dienstverlening van Avri."

Onderzoek bedrijfsrecherchebureau levert bewijs

Wat volgde, was een intern onderzoek waarbij ook een bedrijfsrecherchebureau werd ingeschakeld. "Inmiddels is het interne onderzoek afgerond, en is duidelijk geworden dat door drie collega's de integriteitscode dusdanig ernstig is overschreden, dat Avri afscheid van hen neemt. Wij grijpen als organisatie de uitkomsten van het onderzoek aan om lering te trekken en onze processen aan te scherpen."

Avri wil, 'mede omwille van privacy van de betrokkenen', geen verdere informatie geven. Maar: "Het is echt een ernstig plichtsverzuim geweest, een overschrijding."

Politie: zaak is vertrouwelijk