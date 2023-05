'Bizarre samenloop' rondom vertrek ziek raadslid Ommen

Een scenario dat zich volgens partijvoorzitter Daan Geurs niet laat beschrijven. Terwijl de ongeneeslijke zieke Gerrit de Jonge zich voorbereidt op een afscheid als VOV-fractievoorzitter in Ommen, overlijdt zijn beoogde opvolger aan de gevolgen van een bacteriële infectie. 'We verliezen onze founding fathers.'

Gerrit de Jonge (67) is er de man niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten en wanneer hij met een ongeneeslijke ziekte onder de leden vertrekt als raadslid, dan met het hoofd omhoog. Toch hangt over het gitzwarte afscheid van de VOV-voorman ontegenzeggelijk een nog grauwere sluier, nadat zijn beoogde opvolger ruim twee weken geleden plotseling overleed.

Gerrit Middelkamp (68) - van voren een naamgenoot - liep toen een ontsteking op aan zijn vinger, werd met bloedvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht en stierf daar niet veel later aan een bacteriële infectie. Een bizarre samenloop van omstandigheden, beschrijft voorzitter Daan Geurs. Een politiek gemis, maar vooral een menselijk drama voor de volkspartij en voor de Ommer bevolking, die niet om beide boegbeelden heen kon.

- Foto: Enzio Ardesch

Grondleggers

"Gerrit en Gerrit waren als het ware de founding fathers van onze partij." Grondleggers. Generatiegenoten ook. "Dit scenario laat zich niet raden. Onvoorstelbaar." De Jonge had net een afspraak staan om het politieke vervolg verder te bespreken, tot Middelkamp in coma belandde. "Ze hielpen elkaar bij de overdracht van het ene raadslid op het andere raadslid. Positief, ondanks de ziekte van Gerrit. Met het beste voor de partij voor ogen."

Gerrit Middelkamp leidt in november 2022 een gesprek over de mogelijke opvang van asielzoekers in Ommen. Gerrit de Jonge, met de armen over elkaar, is aandachtig toehoorder. Foto: Enzio Ardesch

Middelkamp zwaaide na zetelverlies bij de vorige verkiezingen af als raadslid, maar werd nu door De Jonge gevraagd het stokje over te nemen. Bij die laatste werd in het voorjaar van vorig jaar na een blaasontsteking kanker geconstateerd. Na een behandeltraject zou De Jonge 'schoon' zijn, tot de arts hem zeven maanden later bij zich riep: 'Luistert u eens. Het is verkeerd. Er zijn zoveel uitzaaiingen, we kunnen niets meer doen.'

Politieke bemoeienis

Die Gerrit nam donderdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering afscheid van de lokale politiek. In een afscheidsinterview in de Stentor liet hij eerder al weten zijn betrokkenheid niet te laten varen: "Zolang ik er ben, ben ik er nog. En bemoei ik me tegen de politiek aan." Oud-wethouder Geurs hoopt die ervaring - beiden stapten tien jaar terug uit de PvdA en richtten VOV op - te kunnen gebruiken. "Hopelijk is Gerrit nog lang onder ons."

De partij heeft in Erik Pieters een opvolger gevonden voor Gerrit en Gerrit. Geurs heeft vertrouwen in het nieuwe team, waarbij hij zichzelf niet al teveel tijd geeft om na te denken 'hoe het nu verder moet'. Als vanzelf zou Middelkamp vanmiddag bij het informele afscheid van De Jonge - met hapje en drankje in De Herberg - van de partij zijn geweest. De schaduw blijft. "Iedereen is hier van onder de indruk."

Gerrit Middelkamp (rechts) en Gerrit de Jonge naast hem in de februarizon van dit jaar. Foto: Enzio Ardesch