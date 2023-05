Oud-burgemeester Kunduz is thuis na vlucht voor de Taliban

Huis en haard moest hij achterlaten, samen met zijn vrouw en vijf kinderen. Najib Omar Khil en zijn gezin waren hun leven in Afghanistan niet meer zeker toen de Taliban de stad en provincie Kunduz in 2021 veroverden. 'Als burgemeester van de stad stond ik lijnrecht tegenover hun denkbeelden.'

Zijn vlucht naar Nederland ging via Iran. Eenmaal hier zat hij eerst in de tijdelijke opvang in Lichtenvoorde. Nu heeft de familie Khil een huis in Ulft, waar het gezin een nieuw bestaan probeert op te bouwen.



De eerste stappen zijn gezet: de kleintjes gaan naar de Mariaschool in Ulft, vader en moeder Khil zijn druk met taallessen en de oudste volgt inmiddels onderwijs in de internationale schakelklas.



Najib en zijn familie zijn er dankbaar voor dat ze met open armen zijn ontvangen in de Achterhoek. De gastvrijheid hier, in Ulft in het bijzonder, maakt het gezin blij.



Maar dat een deel van zijn familie nog door Afghanistan zwerft op zoek naar een veilige haven, maakt de vlucht van hem en zijn gezin wel dubbel.

Liefde voor vaderland

Dat zijn leven keer op keer een andere wending krijgt, verbaast Khil niet meer. Ooit was hij een beroemd sporter in zijn geboorteland. Hij speelde een variant van polo te paard, immens populair in Afghanistan. Door zijn sportersstatus werd hij gevraagd om de politiek in te gaan.

Dat is bijna vijftien jaar geleden. Khil vond dat hij op dat aanbod in moest gaan. "Ik voel zoveel liefde voor mijn land dat ik wel móét helpen het op te bouwen."

Zo kon hij Afghanistan een stap verder helpen naar modernisering. "Ik vond het tijd voor goed onderwijs voor jongens, maar vooral ook voor meisjes. Ik wilde me inzetten voor vrouwenrechten en voor de vrijheid van meningsuiting."

Moderne regels

In de beginjaren van Khil's carrière werd de politieke arena in Afghanistan vooral gevuld met oude politici. Allemaal mannen met veelal nog het oude Arabische gedachtegoed. Waarbij meisjes niet naar school gaan. "Het was tijd om daar afscheid van te nemen en te kijken naar nieuwe, modernere regels."

De stad Kunduz telt ruim 250.000 inwoners en heeft meerdere burgemeesters. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, vergelijkbaar met ministers in Nederland. Zo ging Khil voornamelijk over onderwijs. In korte tijd realiseerde hij verschillende scholen.

Verbondenheid met Nederland

Hij werd daarbij geholpen door Nederlanders: van 2011 tot 2013 waren Nederlandse militairen aanwezig in Kunduz. Zij trainden lokale politieagenten en hielpen bij het versterken van de rechtspraak. "Het was sociale hulp met een positief effect. Ik was blij met de Nederlanders, droeg zelfs hun vlag op mijn uniform."

In die tijd kwam Khil ook naar Nederland om een congres bij te wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij ontmoette toenmalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Piet Hein Donner, destijds minister van Binnenlandse Zaken. De Afghaan voelde een enorme verbondenheid met het moderne Nederland.

Dat hij nu in Nederland is, komt vooral daaruit voort. Als de Taliban in 2021 oprukken en Kunduz veroveren, weet Khil dat hij niet langer in zijn land kan blijven. "Ik was tegen de Taliban en ben voor hen te modern. Het werd te gevaarlijk voor mij en mijn gezin."

Holland is mijn land

Diep in zijn hart was Khil liever niet gegaan. "Ik heb het gevoel dat ik mijn vaderland in de steek heb gelaten. Dat doet echt pijn."

Hij voelt zich schuldig, vooral tegenover zijn familie die daar nog woont. Zij zijn eigenlijk constant op de vlucht, om uit handen van de Taliban te blijven. "Ik heb bijna geen contact meer met hen, dat is te gevaarlijk."

Dan, na een korte stilte: "Nu is Holland mijn land. We zijn met alles op nul begonnen, maar zijn hier heel blij."

Dat de kinderen zich snel hebben weten aan te passen is belangrijk voor Khil. Hij denkt zelf ook wel te kunnen aarden. Het belangrijkste is voor hem dat zijn kinderen gaan studeren. "Ik hoop dat ze dokter of ingenieur worden. Hier hebben ze hun toekomst."

Strijd tegen terrorisme na aanslagen 9/11

Najib Omar Khil is jarenlang burgemeester van Kunduz. Hij vluchtte voor de Taliban en woont nu in Ulft. Foto: Jan Ruland van den Brink

Na de aanslagen op de Twin Towers in New York in 2001 gaat de NAVO de strijd aan tegen terrorisme en radicalisering in Afghanistan. De Taliban zijn dan nog aan de macht, maar die wordt ingeperkt.

Verschillende vredesmissies moeten het land moderner maken en de Taliban verdrijven. Nederland neemt ook deel en probeert politie en justitie op poten te zetten in Kunduz. Dat wordt later overgenomen door andere landen.