Jan wil zonnepanelen, maar bomen staan in de weg

Jan Ettema heeft zijn jaren dertig-woning flink verduurzaamd. Het liefst zou de Apeldoorner een laatste slag maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Drie bomen zorgen er met hun schaduw voor dat dit niet rendabel is. Op zoek naar een oplossing loopt Ettema tegen regels aan. En hij niet alleen. 'Ik ben net zo lang blijven zoeken tot er een oplossing kwam die wél kan.'

Langs het huis van Ettema staat een rij bomen. Ze zitten flink in het blad. Het liefst ziet hij de bomen verdwijnen. "Toen wij het huis in 2004 kochten, heb ik nog geïnformeerd, lag hier een houtwal. Het was verwilderd en dat mocht eigenlijk niet. Ik heb toen bij gemeente gevraagd of ik de strook als snippergroen kon overnemen. Maar dat zat er niet in, omdat hier misschien een stoep zou worden aangelegd", zegt Ettema.

Hij wijst naar de strook, die nu uit gras bestaat. Om daarna te constateren: "Die stoep is er niet gekomen."

Dat er regels zijn snapt hij ook wel. "En ik wil me graag aan de regels houden. Alleen hoop ik dat er iets meer kan worden meegedacht. De gemeente vindt de energietransitie ook belangrijk en zon op de daken is een mooie oplossing. Ik vind dat als we echt willen verduurzamen ook de afdelingen van de gemeente stappen moeten durven zetten en niet vast blijven houden aan verouderde richtlijnen."

De bomen staan dusdanig dat het alleen rendabel is om kort onder de nok panelen neer te leggen, zegt Ettema. "En dat is voor ons te weinig."

Paar meter

"Wanneer deze bomen op eigen terrein zouden staan dan zouden ze gewoon gekapt mogen worden. Die paar meter maken het hele verschil. Dat heeft iets kroms. Wat is verder het verschil tussen deze bomen en de bomen daar die door buurtgenoten wel gekapt mogen worden?"

Ettema blijkt niet de enige in Apeldoorn die graag wat bomen ziet wijken voor zonnepanelen. Na schatting komen er zo'n vijftig van dit soort aanvragen per jaar bij de gemeente. "Een grove schatting", benadrukt woordvoerder Roel van Vemde. "We houden het niet specifiek bij."

In principe geeft de gemeente in zo'n geval geen snoei- of kapvergunning af. "We begrijpen de worsteling. Duurzaamheid vinden we belangrijk, maar het behoud van groen in de woonwijken ook. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van onze wijken. Ze helpen bij het tegengaan van hittestress. Ze dienen als leef- en schuilplaats voor dieren. Bomen nemen bovendien CO2 op en hebben in sommige gevallen een belangrijke cultuurhistorische waarde."

Andere oplossing?

Ettema is projectmanager met een technische achtergrond. Hij dacht verder na de afwijzing. "Ik vind het leuk om in oplossingen te denken." En die oplossing zag hij in de erfafscheiding. Waarom die niet vervangen door zonnepanelen? "Daar zou alleen de schaduw van de stammen op vallen. Eventueel kun je op die plekken een heg laten staan."

Maar ook voor dit plan kwam geen toestemming van de gemeente. "Omdat de afscheiding niet in één lijn doorloopt met de zijkant van de woning", aldus Ettema.

Gemeentewoordvoerder Van Vemde: "Het is een creatieve duurzame gedachte, maar past niet binnen het stedenbouwkundig advies. Een ogenschijnlijk simpel bouwwerk als een gesloten erfafscheiding op een hoekperceel als deze kan grote afbreuk doen aan het open en groene karakter van de wijk. En is in strijd met het welstandsbeleid."

Jan Ettema gaat na overleg met zijn buren recht op staande zonnepanelen plaatsen bij de erfgrens. Foto: Maarten Sprangh

Maar het idee, van rechtop staande panelen, liet Ettema niet los. "Die komen er nu, bij de erfafscheiding met onze buren. Het betekent wel minder panelen en ze vangen er iets minder zon. Het is een kwestie van een oplossing zoeken, waarbij je steeds iets inlevert."

Hij zucht. "Die nieuwe plek betekent wel minder panelen." Tegelijk is hij blij dat hij in Vaassen een leverancier heeft gevonden die de panelen rechtop wil neerzetten. "Anderen willen ze alleen op het dak plaatsen en hebben werk zat. Aan de ene kant heb ik wat pijn in het hart, aan de andere kant is het fijn dat we toch nog iets kunnen doen."

Huis wordt steeds duurzamer

Het gezin Ettema kocht in 2004 de woning aan de Hattemseweg, die in 1933 werd gebouwd. Na een grondige renovatie volgde in 2005 de verhuizing. In de loop der jaren werden er steeds stappen gezet om het huis te verduurzamen.

"Twee jaar geleden zijn de laatste voorzetramen vervangen." Er zit nu overal HR-glas in de ramen. "Waar mogelijk zijn de plafonds en vloeren geïsoleerd. De spouwmuren zijn geïsoleerd." En er waren kleinere stapjes. "De halogeenlampen zijn vervangen door led."

Met de panelen kan er ook een warmtepompboiler komen. "Dat is een extern buffervat voor de verwarming." Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting heeft hij een voordelige financiering kunnen regelen, op de overwaarde van de woning. "Misschien een goede tip voor andere mensen, die plannen hebben. Een duurzaamheidslening is echt een goede regeling."

Bewustwording

Hoeveel Ettema is gaan besparen? "Dat laat zich lastig meten. De kinderen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld de deur uit en dat scheelt ook in het verbruik. Die gebruikten bijvoorbeeld wel eens een elektrisch kacheltje op hun kamer. We komen van 3600 kubieke meter gas en 5200 kWh elektra. Dat is nu 1400 kubieke meter gas en 2600 kWh elektra. Mooie stappen, maar het is ook een kwestie van bewustwording."

Apeldoorn kijkt naar nieuwe regels

De gemeente Apeldoorn laat weten te kijken of de regels moeten blijven zoals ze nu zijn. Op het Stadhuis wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe 'zonstrategie'. "Daarbij zullen we ook kijken naar de spelregels rond zon op daken", zegt Van Vemde, "en nemen we de geluiden over belemmering door groen mee."