Vorig jaar 2000 skaters naar de spoedeisende hulp

Inlineskaten is flink populair, maar zorgt ook voor drukte op de spoedeisende hulp. Vorig jaar belandden ruim tweeduizend skaters in het ziekenhuis met gebroken botten, een hersenschudding of ander letsel. Het gaat vooral om jonge vrouwen. Vandaag start een campagne met tips om valpartijen en letsel bij het skeeleren te voorkomen.

Toen alle sportverenigingen stillagen vanwege de coronapandemie, trok Nederland vrij massaal de inlineskates aan om in conditie te blijven. Dat kende een keerzijde: in 2020 moesten 4500 skaters na een val naar de spoedeisende hulp (SEH). In 2021 waren dat er zelfs 4700, blijkt uit cijfers van kenniscentrum letselpreventie Veiligheid NL. Na de lockdowns daalde het aantal beoefenaars en daarmee het aantal botbreuken, maar ook vorig jaar moesten nog meer dan tweeduizend skaters naar het ziekenhuis. Daarmee levert skaten, afgezet tegen het aantal uur dat het beoefend wordt, de meeste bezoekjes aan de SEH op van alle sporten in Nederland.

Bijna al het letsel is het gevolg van valpartijen, stelt Veiligheid NL, dat zich baseert op gegevens uit de ziekenhuizen. In 40 procent van de gevallen gaat het om een polsfractuur, maar ook breuken in de elleboog komen vaak voor. 5 procent van de onfortuinlijken houdt aan een val hoofdletsel of een hersenschudding over. Opvallend is dat van alle skaters die zich bij de SEH melden bijna de helft meisjes en jonge vrouwen (tot zeventien jaar) zijn.

"Het is heel mooi als mensen skeelers aantrekken en op pad gaan, maar doe bescherming om", zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie bij schaats- en skeelerbond KNSB. De bond begint vandaag samen met Veiligheid NL een campagne om skaters daarop te wijzen. "Als we gaan wielrennen, skiën of mountainbiken is het vanzelfsprekend dat je een helm opdoet, ook bij skeeleren zou je jezelf moeten beschermen."

Bij skaten zijn, gezien het aantal fracturen, vooral polsbeschermers noodzakelijk. Maar ook een helm, knie- en elleboogbeschermers kunnen verwondingen voorkomen. Op Schaatsen.nl staan video's hoe je het beste kunt remmen en zachter kan landen bij een val.

Jonge vrouwen vallen vaak

"We zouden graag meer weten van de ongevallen: wanneer en waarom gebeurt het precies? Vallen mensen over een putdeksel of als ze een stoepje op willen?" zegt Trouw. Ook is nog niet duidelijk waarom jonge vrouwen vaak vallen. Vermoedelijk heeft dat ermee te maken dat de sport vooral door vrouwen wordt beoefend.

Volgens NOC*NSF staan 200.000 Nederlanders minimaal een keer in de maand op hun inlineskates, 77.000 mensen doen dat wekelijks. Voor wedstrijden of tochten van clubs die zijn aangesloten bij de KNSB gelden al richtlijnen voor het gebruik van beschermers. Zelfstandige organisaties die eigen evenementen houden, zoals de populaire avondskatetochten in Amsterdam en Rotterdam, geven doorgaans ook het advies beschermers te dragen. Maar lang niet alle deelnemers geven daar gehoor aan.

Onno van Vreedendaal (45), Amsterdam: 'Het geeft mij een gevoel van vrijheid'

Onno van Vreedendaal Foto: Marco Okhuizen

Onno staat twee keer per week op zijn skates en is een van de drijvende krachten achter Friday Night Skate Amsterdam, waarbij liefhebbers in groepjes door de stad suizen. "Ik doe dit sinds 2008. Het geeft mij een gevoel van vrijheid. Ik voel me de koning te rijk als ik dwars door een wereldstad skate." Tijdens zijn tochten draagt hij het liefst een korte broek, T-shirt, kniebeschermers, polsbeschermers en een helm. Op een enkele schaafwond aan zijn arm, knie of heup na, heeft hij gelukkig nooit iets gebroken. Hij weet dat de sport niet zonder gevaar is. "Een vriend van mij, die zowat is geboren op skates, droeg geen polsbeschermers en brak beide polsen tegelijkertijd."

Bij inlineskaten zit een ongeluk in een klein hoekje. Goed kunnen remmen is volgens hem belangrijk. "Een skateleraar kan je alle technieken aanleren. Naast een goede remtechniek is het ook belangrijk om te leren hoe je gevaarlijke obstakels vermijdt, zoals tramrails of scheve stoeptegels." Daarom zijn voor inlineskaters lekker gladde asfaltwegen ideaal.

Tirza Smits (29), Leiden: 'Voor tramrails moet je uitkijken'

Tirza Smits Foto: Frank Jansen

Tirza is tien jaar geleden serieus met inlineskaten begonnen en sindsdien helemaal verslaafd aan de sport. Polsbeschermers en kniebeschermers draagt ze standaard. Een helm niet altijd. "Ik vind het heerlijk om de wind door mijn haren te voelen en de vrijheid te ervaren als ik geen helm draag. Als ik langere afstanden afleg of een sprintje wil trekken, draag ik een helm." In de stad rijdt zij niet zo hard, maar op een skatebaan haalt zij snelheden van meer dan 20 kilometer per uur.

Ze is een paar keer hard gevallen. "Een paar jaar geleden ben ik heel hard voorover geklapt op een wildrooster. Ik zag het ding niet en bleef met mijn wieltjes in het rooster hangen. Ik had er blauwe plekken van. Op mijn 11de brak ik mijn pols toen ik hard tegen een muur klapte. Ik riep dat ik nooit meer wilde skaten, maar toen ik 18 was, stond ik weer op skates."

Tirza houdt er niet van om op straatklinkers te skaten. "Voor tramrails moet je goed uitkijken; daar wil je met je skates niet in terechtkomen." Het is belangrijk dat je veel technieken beheerst, zoals het plotseling overstappen van de straat op een stoep, om ongelukken te voorkomen, zegt ze. "Dat is handig als je bijvoorbeeld niet op een fietser wilt klappen die voor je plotseling hard op de rem trapt."

Roy Schröder (33), Amsterdam: 'Je moet leren hoe je goed moet vallen'

Roy Schröder Foto: Marco Okhuizen

Zes jaar geleden pakte hij het inlineskaten weer op, nadat hij er op zijn 18de mee gestopt was. "Mijn moeder kwam mijn oude skates op zolder tegen en bracht deze bij me langs. Het voelde in het begin een beetje wankel, maar ik pakte het zo weer op." Skaten is voor hem een uitlaatklep. "Ik vergeet even waarmee ik bezig ben en kom helemaal tot rust."