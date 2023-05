In Tilburg liggen honderd minihuisjes voor daklozen klaar

'Ongelooflijk' vindt Peter Schouten het. Terwijl mensen in hun auto slapen en de woningnood groeit, zitten overheden voor zich uit te staren, aldus de bekende strafrechtadvocaat. Dus heeft hij nu meer dan honderd kleine huisjes klaarliggen voor een nieuwe gemeenschap. De eerste stap: een gesprek met burgemeester Theo Weterings op zoek naar ruimte.

"In gelul kun je niet wonen." Met dat citaat van Jan Schaeffer begint strafrechtadvocaat Peter Schouten zijn verhaal. "Een huisje, dat hebben mensen nodig." En die minihuisjes, rond de 135 stuks, liggen klaar in een fabriekshal in het buitenland. Ze kunnen zo naar Nederland verscheept worden, stelt Schouten. Als druppel op de gloeiende woningnoodplaat. Schouten heeft zijn oog nu op Tilburg laten vallen.

De kleurrijke advocaat, tot voor kort raadsman van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi, zet zich al langer in voor dak- en thuislozen. Zo organiseert hij jaarlijks een barbecue voor hen, simpelweg omdat 'iedereen één keer per jaar recht heeft op een barbecue'. "Had ik wel weer wat veganisten op mijn dak, maar goed."

Ook richtte Schouten Team Thomas op voor 'eerste hulp bij dakloosheid'. Hij doet dat ook uit ongeloof. "Mensen slapen letterlijk in hun auto en het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, stijgt alweer. En wat doen onze overheden? Ze zitten nog altijd te slapen. Het is toch niet normaal dat er nu nog steeds onvoldoende plannen liggen om de nood op te lossen?"

Dus ging de Bredanaar zelf maar aan de slag en ligt er nu een vastomlijnd plan waarmee hij de boer op gaat. In Breda hoorde hij weinig terug op zijn plannen, dus mikt hij nu op Tilburg, waar binnenkort een gesprek met burgemeester Theo Weterings gepland staat.

"We hebben al mensen in dienst voor de marketing en voor de aanleg. Bewoners die worden ingeloot kunnen ook helpen bij de opbouw. Dat is simpel en kost ongeveer zes uur per huisje. Nu zoeken we nog gemeenten die zich voor tien jaar willen vastleggen."

Het plan? Er liggen honderd eenpersoons huisjes klaar van ongeveer zes vierkante meter. Ook zijn er nog dertig huisjes voor twee personen of een klein gezin van bijvoorbeeld statushouders van bijna tien vierkante meter. Die huisjes moeten bij elkaar op één terrein komen. Daarbij moeten gemeenschappelijk douche- en wasruimtes komen, keukens en een gemeenschapshuis.

De bewonerssamenstelling moet een mix zijn. "Ik denk bijvoorbeeld aan 15 studenten, 40 statushouders, 40 daklozen en 5 gemengd. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die op het terrein sociaal psychologisch werk doen." Daarnaast moet er ruimte zijn voor een huisartsenpost, apothekerslockers, eigen beveiliging en een gemeenschappelijke moestuin. De huisjes wil Schouten door kunstenaars laten schilderen.

In totaal heeft Schouten dus een terrein nodig van 4000 vierkante meter. Hij gaat praten met Tilburg, maar heeft nog geen concrete locatie op het oog. Via de zogenoemde 'kruimelregeling' kan een gemeente in elk geval voor tien jaar tijdelijke bebouwing toestaan. Het moet nadrukkelijk geen ghetto worden, stelt Schouten ook. "Door de mix aan bewoners krijg je geen ghetto's. Dit soort gemeenschappen verbeteren de veiligheid alleen maar. Doordat mensen een dak boven hun hoofd hebben, worden er minder misdrijven gepleegd."

De huisjes zijn goedkoop. Voor zo'n 10.000 euro staat er één. Het huisje moet daarna nog wel worden aangesloten op gas, water en licht. Voor de financiering is Schouten naar eigen zeggen in gesprek over 2 miljoen euro van privébeleggers. "Daarnaast krijgen de toekomstige bewoners gewoon huurtoeslag, waarmee ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de huur."