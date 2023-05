Webshopeigenaar Femke klaar met verdwijnende PostNL pakjes

Een brievenbuspakketje dat twee keer moet worden verstuurd. Klachten over zendingen die nooit worden gevonden. Eigenaren van webshops maken het dagelijks mee. De oorzaak: post blijft in distributiecentra liggen en het is vaak onduidelijk waar het pakket is gebleven. PostNL belooft beterschap, maar niet iedereen vertrouwt daarop.

Vijftien klachten per week en dagelijks vragen van meerdere ontevreden klanten beantwoorden. Webshopeigenaar Femke Dekker uit Oss moet steeds weer achter haar verstuurde brievenbuspakketten aan. "Iedere week verstuur ik ongeveer honderd pakketten, waarvan ik er gemiddeld vijf opnieuw moet versturen. En dat is altijd zo: ik maak dit al zeven jaar mee sinds de start van mijn webshop", klaagt ze. Pakketten die ze naar Belgische klanten verstuurt, kwamen zelfs helemaal nooit aan. "Daar ben ik om die reden mee gestopt."

Kwijt is kwijt, hoe duur de kleren ook zijn

Na al die jaren wil ze haar verhaal doen. Dit raakt namelijk niet alleen haar klanten, maar ook haarzelf. "Wekelijks verlies ik een euro of 100 omdat pakketten niet aankomen en ik er dan nog een moet versturen. Dat klinkt als weinig, maar het tikt voor een kleine ondernemer na een tijdje echt aan. Alleen de verzendkosten krijg ik van PostNL terug, en zelfs dat niet altijd."

Dekker verkoopt op haar webshop Que Fem onder meer kinderkleding, die ze in moet kopen. En kwijt is kwijt, hoe duur de kleren ook zijn. "Eén keer verstuurde ik een zending die 160 euro waard was. Toen kon ik de verzendkosten van 4,50 euro claimen. Dat is de moeite dan gewoon niet meer waard", verzucht ze. Toch stuurt ze de zending dan opnieuw naar de klant: "Dan komt het vaak wel aan. Volgens mij gaat dat heel willekeurig."

Geen pakketten meer door de brievenbus?

De reden voor het blijven hangen en zelfs kwijtraken van post of pakketjes die door de brievenbus mogen, wijt PostNL zelf aan tijdelijke technische problemen met het postproces in Brabant. "Dat heeft de nodige impact en het lukt op dit moment niet om alle brievenbuspakketjes op tijd te bezorgen. De vertraging kan oplopen tot meerdere dagen", reageerde een woordvoerder. Het klopt volgens Dekker dat pakketten nu vaker weg lijken te zijn, waar ze eerst meestal twee weken vertraagd waren.

Maar voor haar zijn verdwenen pakketjes zeker niet nieuw. En de klagers bij PostNL worden naar haar doorgestuurd. "Dat levert me veel werk op. Ik moet hier eigenlijk een aparte administratie voor bijhouden, terwijl dit de verantwoordelijkheid van PostNL moet zijn." Een mogelijke oplossing is om pakketten niet door de brievenbus te laten bezorgen. "Dan worden pakketten beter geregistreerd en zijn ze te traceren. Maar mijn klanten hebben dan meer verzendkosten."

Frustraties van Femke worden herkend door mkb Brabant

Toch staat Dekker nu voor juist die keus. "Als ik bij PostNL klaag over verzendingen die niet aankomen, hoor ik dat ik het pakket maar moet verzekeren. Maar dan kan ik 15 euro aan verzendkosten gaan vragen, dat wil ik niet. Producten niet meer als brievenbuspost versturen overweeg ik daarom serieus." Het zou haar veel geld, maar ook tijd schelen. "Het duurt vaak een maand voor je bevestiging krijgt van PostNL dat ze de verzendkosten terugsturen."

Bij mkb Brabant, de organisatie die opkomt voor kleine ondernemers in de provincie, herkennen ze de frustraties van Dekker. "Ik kan me helemaal indenken dat dit veel kopzorgen oplevert", reageert voorzitter Thijs Dorssers. Ooit was hij zelf eigenaar van een webshop, en ook voor hem zijn deze problemen van alle tijden. "Als ik zie hoe PostNL zich opstelt naar gedupeerden, zowel consumenten als ondernemers, dan wordt daar niet goed mee omgegaan. Je recht halen is een drama, want het kost tijd en geld."

Laatste zetje voor kleine bedrijven?

Dorssers krijgt geen officiële klachten over vermiste bestellingen, maar hoort dat veel kleine ondernemers in hetzelfde schuitje zitten. "Dit zorgt zeker voor een economisch nadeel, want het mes snijdt aan twee kanten. Consumenten krijgen hun bestelling niet en klagen bij PostNL en de webshop", beschrijft de Valkenswaardenaar.

In economisch zware tijden kan dat voor bedrijven een laatste zetje zijn. "Ondernemers moeten die klachten doorgeven en lopen inkomsten mis. Kleinere bedrijven kunnen daardoor in financiële problemen komen."