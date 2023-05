Wolf nieuwsgierig naar uitgelaten honden in Utrechts bos

Een jonge, nieuwsgierige wolf zwerft rond in de bossen rond Amerongen, op de Utrechtse Heuvelrug. Waarschijnlijk zoekt hij een maatje, denkt Wolven in Nederland.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Meerdere wandelaars zagen de afgelopen dagen een jonge wolf in de omgeving van Amerongen, meldt organisatie Wolven in Nederland op sociale media. Sinds een week of twee wordt er een wolf gesignaleerd. Het lijkt nu te gaan om een jonge wolf die vooral geïnteresseerd is in mensen die een hond bij zich hebben.

Het is volkomen natuurlijk gedrag, maar wel iets om goed in de gaten te houden, zegt Maurice La Haye van Wolven in Nederland.

Zo'n wolf is eigenlijk een backpacken­de puber die in de trein een andere puber op reis tegenkomt

Backpackende puber

Zolang er mensen in de buurt zijn, zal de wolf op afstand blijven, zegt La Haye. "Het is een jonge wolf die geïnteresseerd lijkt in soortgenoten, maar dan loopt er ook een tweebenig wezen naast en dat is natuurlijk eng. Daardoor blijft ie op afstand."

Een jonge wolf die honden benadert, is volkomen normaal, zegt La Haye. "Dat gedrag kennen we wel van jonge wolven. Een wolf is een sociaal dier dat opgroeit in een roedelstructuur, met ma, pa en andere wolven. Uiteindelijk stamt de huishond zoals we die kennen ook af van een voorouder van de wolf."

"Blijkbaar is ie op zoek naar een maatje. Zo'n wolf is eigenlijk een onzekere puber die voor het eerst de wijde wereld intrekt. Een backpackende puber die in de trein een andere puber op reis tegenkomt, om samen mee de wijde wereld in te trekken. Want met z'n tweeën voel je je zekerder, zo moet je het zien. Op een gegeven moment gaat dat over. Als je dan gesetteld bent en je weet wie je bent, heb je daar geen behoefte meer aan. Dan denk je: laat maar."

'Kan een keer happen'

Wie de wolf plotseling tegenkomt, kan het beste rustig blijven en tegen de wolf praten, adviseert Wolven in Nederland.

"Blijf vooral rustig en zoek andere mensen op. Die wolf zal je alleen op afstand volgen, meer niet. Maar dat voelt natuurlijk niet prettig. Ga niet rennen. Maak jezelf groot en blijf praten. Die wolf is echt bang voor jou als mens."

De wolf is niet gevaarlijk voor mensen, zegt La Haye. "Eventueel wel voor loslopende honden. Een loslopende hond kan misschien willen spelen, maar dat gedrag kan door de wolf verkeerd begrepen worden, en dan kan ie een keer happen."

Ook kinderen zijn geen prooi, zegt La Haye. Dat blijft toch een hardnekkig misverstand. "Zeg nooit nooit, maar het risico is echt heel erg klein. Als je nu naar buiten gaat, zou ik wél je kind wel aan de hand houden. Er rijdt namelijk een vierwielig monster rond dat levensgevaarlijk is, en dat heet: auto. Die zijn pas gevaarlijk."

Praat tegen de wolf

Het is wel de bedoeling dat de wolf zijn gedrag de komende tijd aanpast. Om die reden hoopt Wolven in Nederland dat mensen foto's of video's maken zodra ze de wolf zien, en die doorsturen. "Als ie tammer wordt, moet er ingegrepen worden. Een wolf moet bang blijven voor mensen."