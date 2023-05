Verbinding Amsterdam Berlijn volgend jaar sneller

Vanaf oktober volgend jaar rijdt de Duitse hogesnelheidstrein ICE door Twente, op weg naar Amsterdam. Of naar Berlijn, voor wie dat wil. Het scheelt een half uur in tijd. Zorgen zijn er daarentegen over de spoorverbinding van Zwolle via Twente naar Münster.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn is vooral te danken aan het feit dat deze ICE in Duitsland 230 kilometer per uur rijdt. Daarmee wordt de reistijd naar Berlijn 20 minuten verkort. In Nederland komt de trein aan niet meer dan de 140 kilometer per uur die nu ook al wordt gereden.

Dat heeft volgens wethouder Hanneke Steen van Hengelo naast technische redenen ook te maken met het feit dat de dienstregeling zó vol zit, dat sneller rijden elders op het spoor tot problemen leidt. Dat is ook de reden dat ze zich minder zorgen maakt over een alternatief traject via Arnhem voor de verbinding met Berlijn, dat in het verleden weleens is gesuggereerd. "Dat heeft geen hoge prioriteit en ook daar zit het spoor gewoon vol", aldus Steen.

Stoppen in Bentheim

Voordeel van de nieuwe treinstellen is dat in Bentheim niet meer van locomotief gewisseld hoeft te worden, wat ook tijd scheelt. Overigens stopt de ICE daar nog steeds. Dat doet hij niet meer in Almelo. In Twente gebeurt dat alleen nog in Hengelo. Alles bij elkaar wordt daarmee de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn met een half uur verkort.

Het bijzondere van de nieuwe treinstellen van Deutsche Bahn - het type 'ICE L', wat staat voor low floor - is verder dat passagiers er 'traploos' in en uit kunnen stappen. Oorspronkelijk wilde Deutsche Bahn de nieuwste treinstellen inzetten vanaf december dit jaar, maar het wordt oktober 2024, vanwege leveringsproblemen bij de Spaanse producent Talgo.

Minder soepel

Bij een andere grensoverschrijdende spoorverbinding, die tussen Zwolle en Münster via Twente, verloopt alles minder soepel. Hoewel er al afspraken waren met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over een investering van in totaal 100 miljoen euro, blijkt dit tot ongenoegen van Steen nu weer ter discussie te staan.

"De ene week was de minister in Twente en stond nota bene op dat spoor. De andere week kwam er een Kamerbrief, waarin de investering werd uitgesteld. Ik dacht: dat kan niet waar zijn", zegt Steen. "We hebben daar gewoon afspraken over gemaakt, die ook zijn bevestigd. Daar hebben we dus ook tegen geageerd."

Bok op haverkist

Dat zette in zoverre zoden aan de dijk, dat de door Harbers uitgestelde uitgaven nu vooralsnog alleen betrekking hebben op wegprojecten. "Volgend jaar wordt bekeken wat dit betekent voor spoorprojecten", aldus Steen. "Maar ik zit als een bok op de haverkist."