Zo rijk zijn Beyoncé en Jay-Z echt

Met een aankoopsom van 200 miljoen dollar is het nieuwe 'stulpje' van Beyoncé (41) en Jay-Z (53) de duurste villa ooit in Californië. Het powerkoppel kon dat waanzinnige bedrag meteen cash neertellen. Het werpt de vraag op: hoeveel zijn mr. en mrs. Carter waard? Waar komen hun inkomsten vandaan? En aan welke extravagante zaken spenderen ze hun centen?

Een oppervlakte van 30.000 vierkante meter, 8 hectare grond, een privéstrand én een gigantisch zwembad. Het nieuwe optrekje van Beyoncé en Jay-Z heeft heel wat troeven en dan heeft het koppel nog niet eens het volle pond betaald voor hun nieuwe woning. Het niet zo bescheiden stulpje stond voor 295 miljoen dollar te koop. De twee artiesten wisten de gigantische witte villa, een ontwerp van de Japanse meesterarchitect Tadao Ando, echter voor 200 miljoen dollar 'op de kop te tikken'. Een koopje dus. Al verbreekt het stel met hun aankoop nog steeds een record. Het is namelijk het duurste huis dat ooit is verkocht in de staat Californië.

Het nieuwe optrekje van Beyonce en Jay-Z. Foto: Brunopress

Voorliefde voor vastgoed

Als het op vastgoed aankomt, zijn Beyoncé en Jay-Z niet bang om diep in de buidel te tasten. Het duo investeerde de afgelopen jaren al in tal van verschillende woningen. In 2008, meteen ook het jaar waarin de twee officieel mr. en mrs. Carter werden - Jay-Z is de artiestennaam van Shawn Carter - kochten ze voor 9 miljoen dollar een villa op het redelijk exclusieve Indian Creek Island, in de buurt van Miami. De woning, die volledig in Mediterraanse stijl gebouwd is, bestaat uit maar liefst zeven slaapkamers en acht badkamers.

De Amerikaanse rapper en de zangeres zijn er, met buren als Julio Iglesias en Gisele Bundchen, ook in uitstekend gezelschap. Lang heeft het muzikale duo geen gebruik gemaakt van de villa. In 2010 besloot het koppel om de woning weer op de markt te zetten en dat voor 9,3 miljoen dollar. 300.000 dollar meer dan ze er zelf voor betaald hadden.

Beyonce en Jay-Z in 2008. Foto: BrunoPress

In de jaren die volgden, breidde het stel hun vastgoedimperium in razendsnel tempo uit. In 2015 kochten ze een historisch landgoed met een totale oppervlakte van 13.300 vierkante meter in New Orleans. In ruil voor zo'n 2,6 miljoen dollar kreeg het koppel behoorlijk wat ruimte. Deze niet zo bescheiden woning bestaat in totaal uit vier delen: één hoofdgebouw en drie appartementen. Opnieuw goed voor in totaal zeven slaapkamers en acht badkamers. Niet veel later liet het duo hun oog vallen op een ultramoderne villa in de buurt van Bel Air. In ruil voor 88 miljoen dollar kon het tweetal samen met hun kinderen genieten van onder meer vier buitenzwembaden, een wellness en een mediaruimte. Leuk extraatje: alle ramen zijn van kogelwerend glas. Wanneer ze hier verblijven, hoeven Beyoncé en Jay-Z zich alvast geen zorgen te maken om hun veiligheid.

Het huis in Bel Air. Foto: BrunoPress

Nog een pareltje dat op naam van het koppel staat: een riante villa van maar liefst 12.000 vierkante meter in East Hampton, gelegen net buiten New York. Het zogenaamde ‘Pond House' is ontworpen door de gerenommeerde architect Stanford White en telt maar liefst zeven slaapkamers. Al is de voornaamste troef van dit luxueuze optrekje toch wel het uitzicht. De woonkamer kijkt namelijk uit op een gigantische vijver waardoor Beyoncé en haar echtgenoot Jay-Z dagelijks kunnen genieten van een adembenemende zonsopgang en -ondergang.

Te land, ter zee en in de lucht

Maar het koppel investeerde hun fortuin ook in andere zaken. In 2012 kocht Beyoncé een privévliegtuig ter waarde van 40 miljoen dollar. Een aankoop waar ze duidelijk behoorlijk trots op is, want in de afgelopen jaren poseerde de 'Diva'-zangeres al verschillende keren met haar privéjet. Naast een eigen vliegtuig kan het tweetal ook gebruikmaken van 'Faith', een luxe jacht ter waarde van 200 miljoen dollar. Het jacht is langer dan een voetbalveld, heeft een indrukwekkend zwembad met glazen bodem en waterval, een wellnesscenter en zelfs een heuse 'sneeuwhut'. Ook aan entertainment is er geen gebrek. De romp van het jacht herbergt naast enkele waterski's, wakeboards en kajaks ook een speedboot. Zelf varen hoeft Jay-Z niet te doen, want maar liefst 32 bemanningsleden staan dag en nacht klaar om het gezin op hun wenken te bedienen.

Faith, het luxe jacht van Beyoncé en Jay-Z. Foto: RV

Faith, het luxe jacht van Beyoncé en Jay-Z. Foto: RV

In hun wagenpark staat onder meer een Bugatti Veyron Grand Sport uit 2010, goed voor zo'n 2 miljoen Amerikaanse dollar. In de videoclip van Show me what you got, een populair nummer van de rapper, krijgen we zijn luxueuze Ferrari F430 Spider te zien. Al is Jay-Z's Pagani Zonda F wellicht één van de waardevolste wagens uit zijn collectie. Er bestaan namelijk maar 25 exemplaren van waardoor het één van de duurste wagens ter wereld is. Al zal deze ook niet onderdoen voor zijn Maybach Exelero, te zien in de muziekvideo van ‘Lost one'. Voor deze wagen telde de Amerikaanse rapper 8 miljoen dollar neer.

Peperdure hebbedingen

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de peperdure hebbedingen waar het koppel graag geld aan uitgeeft. Beyoncé telde op haar beurt 20 miljoen dollar neer voor een privé-eiland in de buurt van Florida. De zangeres heeft bovendien een zwak voor exclusieve handtassen. Eén van haar favoriete exemplaren zou een zogenaamde Birkin-bag van Hermès zijn. Prijskaartje? 350.000 dollar. En ook Blue Ivy, Sir en Rumi, de drie kinderen van het koppel, hebben niet te klagen. Volgens bronnen legde het koppel zo'n 1,5 miljoen dollar neer voor de kinderkamer van hun oudste dochter. Voor één van haar verjaardagen kreeg het meisje een gouden schommelpaard, een ontwerp van de Japanse juwelenontwerpster Ginza Tanaka, ter waarde van 600.000 dollar.

Jay-Z's videoclip van 'Show me what you got' toont zijn luxueuze Ferrari F430 Spider. Foto: RV

In de videoclip van 'Lost one', krijgen we dan weer een glimp van Jay-Z's Maybach Exelero. Foto: RV

Jay-Z is een echte kunstliefhebber. In 2019 werd de waarde van zijn collectie op 70 miljoen dollar geschat. Volgens het zakenblad Forbes kocht de rapper al werken van Andy Warhol, Damien Hirst en Shepard Fairey. Daarnaast bezit Jay-Z volgens geruchten ook een schilderij van Pablo Picasso. Voor 'Mecca', een kunstwerk van Jean-Michel Basquiat, telde de artiest zonder schroom 4,5 miljoen euro neer. De Amerikaanse artiest rapt dan wel 99 problems te hebben, maar geld is er duidelijk geen van.

Hiphopmiljardair

Want hoeveel zijn ze waard? Jay-Z werd in 2019 door Forbes bestempeld als de eerste hiphopmiljardair ter wereld. Hij zou inmiddels goed zijn voor 2,3 miljard euro. Maar hoewel de rapper faam maakte met zijn muziek - hij verkocht meer dan 40 miljoen albums en heeft liefst 24 Grammy Awards op zijn schoorsteenmantel - komt het fortuin lang niet alleen uit zijn muziekinkomsten. Zo kocht hij muziekdienst Tidal voor zo'n 50 miljoen euro in 2015 en verkocht twee jaar geleden weer een groot deel van zijn aandelen voor bijna 300 miljoen euro. Hij heeft aandelen in taxibedrijf Uber en krijgt jaarlijks miljoenen bijgeschreven op zijn bankrekening door zijn aandeel in de Armand de Brignac-champagne. De recentste financiële knaller: de verkoop van een groot deel van zijn aandelen in het luxe cognacmerk D'Ussé aan het fameuze Barcardi, waarmee hij bijna 700 miljoen euro binnenharkte.

Zijn vrouw heeft minder op haar bankrekening staan, maar met een nog altijd indrukwekkende 420 miljoen euro kan ze haar exorbitante levensstijl prima onderhouden. Ze harkte bij een van haar tournees liefst 5 miljoen dollar per avond bij elkaar (nu omgerekend zo'n 4,6 miljoen euro). Forbes zet haar op plek 61 van de lijst van Amerikaanse 'selfmade women'.