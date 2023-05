Sanne (25) hoopt nog altijd dat haar moederdagcadeau aankomt

Het regent klachten over de bezorging van brievenbuspakketjes in Brabant. 'Op papier' heeft de postbode ze in de bus gestopt, maar in de praktijk niet. PostNL erkent het probleem en belooft beterschap. Maar komen de vertraagde pakjes nog?

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad.

Ruim voor Moederdag bestelde Sanne (25) uit Zaltbommel een cadeautje bij een Nederlands postorderbedrijf. Wat erin zit, zegt ze liever niet. "Ik hoop nog steeds dat het komt, zodat ik mijn moeder alsnog kan verrassen." Maar eerlijk is eerlijk: veel vertrouwen is er niet meer. "Hopelijk is het er voor Moederdag 2024", grapt ze.

Op 10 mei kreeg Sanne via de PostNL-app een foto van het kleine pakje, dat op dat moment in het distributiecentrum was. "Kort daarna kreeg ik bericht dat het bezorgd was door de postbode, maar mijn brievenbus was leeg. Toen dacht ik nog: foutje, kan gebeuren."

Ook de dagen erna kwam het niet en op Moederdag stond Sanne met lege handen. "De afzender was zo vriendelijk om het cadeautje kosteloos nog een keer te versturen. "Dat ging op dezelfde manier. Dat is op 16 mei door PostNL gescand en vervolgens volgens de app bij mij in de brievenbus gestopt. Maar ook dat heb ik nooit ontvangen."

Sanne is niet de enige. Bij het Brabants Dagblad zijn inmiddels ruim zestig vergelijkbare voorvallen bekend, allemaal van de laatste paar weken. Overal gaat het op dezelfde manier mis, zo blijkt uit enkele reconstructies. Gedupeerden beschikken over track & trace-gegevens, hebben in hun PostNL-app foto's van het bewuste brievenbuspakje in het distributiecentrum van PostNL en de schriftelijke bevestiging dat het pakketje bezorgd is. Maar dat laatste is dus niet het geval. Soms zelfs twee weken na dato nog niet.

Niet nog een keer vragen

Navraag bij de buren, checken bij het PostNL-bezorgpunt in de buurt, klagen bij en chatten met PostNL: het leverde de gedupeerden de afgelopen weken niets op. Ook van Ardy (43) uit Den Bosch zit al meer dan twee weken een brievenbuspakketje 'in de pijpleiding', terwijl PostNL beweert dat het allang bezorgd is. Hij heeft er geen vertrouwen in dat het nog goed komt. "Ik ben bang dat het systeem van PostNL mijn pakje als afgehandeld beschouwt. En dat er dus niets meer gebeurt. De inhoud is niet dringend hoor, het gaat om een paar spulletjes voor mijn modelbouw-hobby. Maar ik heb er wel bijna 30 euro voor betaald, dus ik wil het graag hebben."

Bij klachten houdt PostNL volgens de gedupeerden de boot af. "Ze verwijzen steeds naar de afzender", legt Sanne uit. "Maar dat is onzin. Ik ga niet nog een keer aan die aardige webwinkel vragen of ze hetzelfde cadeautje willen versturen. De pakketjes zijn aantoonbaar aangenomen en gescand door PostNL. Daar zit dus het probleem, maar ze verwijzen je naar de afzender. Daar kan ik me kwaad over maken, hoor."

Een woordvoerder van PostNL erkent dat het klopt dat de bezorging van brievenbuspakketjes in Brabant momenteel niet goed loopt. Zij wijt dat aan een combinatie van factoren. "Het is erg druk, er zijn vrije dagen en dat valt samen met technische problemen in ons postproces. Dat heeft de nodige impact en het lukt op dit moment niet om alle brievenbuspakketjes op tijd te bezorgen. De vertraging kan oplopen tot meerdere dagen."

Deze technische problemen hebben ook gevolgen voor de berichten die mensen over hun pakketje ontvangen. "De informatie in de PostNL-app is niet altijd volledig en soms krijgen ontvangers een tegenstrijdig bericht. Daardoor zijn er op dit moment ook flink meer vragen bij onze klantenservice, waardoor ook daar de wachttijd kan oplopen", aldus de woordvoerder.

Door het stof

PostNL gaat dus door het stof. "Deze situatie is heel vervelend, en zeker niet de service die mensen van ons gewend zijn. Daarvoor bieden we graag onze excuses aan. We werken er hard aan om de technische problemen in Brabant op te lossen. Dat kan wel nog wel een paar dagen duren."

De pakjes die nu al zo lang vertraagd zijn, komen alsnog aan, zo belooft PostNL. "We zetten alles op alles om de vertraagde brievenbuspakketjes zo snel mogelijk bij de mensen thuis te bezorgen."

Het lijkt erop dat PostNL daad bij woord voegt, want enkele gedupeerden laten weten dat ze dinsdag eindelijk hun vertraagde pakketje ontvangen hebben. Maar niet altijd naar tevredenheid. Zo kon de bestelling van Vera uit Zaltbommel meteen de kliko in. Zij bestelt regelmatig online bloemen. Kleine bosjes die op een speciale manier verpakt door de brievenbus passen. Dat gaat prima, mits ze snel bezorgd worden. Dinsdag kreeg Vera een bosje dat maar liefst tien dagen bij PostNL heeft gelegen. "De bloemen zijn helemaal verlept. Daar heb ik dus niets meer aan."