Stalkende man plaatst AirTag in tas van ex-vrouw

Hij dreigde meermaals om haar te doden, belde haar duizenden keren en zocht haar ongevraagd thuis op. Toen zijn ex zelfs een zender in haar zak vond, deed ze aangifte tegen Karim. 'Ik dacht dat ze zichzelf prostitueerde.' Ondanks hulp bleef hij in de fout gaan met crimineel gedrag en zo stond hij weer voor de rechter. 'Maar ook deze zaak heeft twee kanten', stelt zijn advocaat Hoekzema.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eigenlijk is het al jaren helemaal mis. "Ik snij je strot door." En: "Ik maak je dood als ik je met andere mannen zie." Of: "Als ik met je had afgesproken, dan had ik je doodgestoken." Dat beet de 33-jarige Karim L. uit Utrecht de moeder van zijn kinderen toe.

Een van hun kinderen woont nog bij moeder, de andere twee zijn uit huis geplaatst en wonen bij een pleeggezin. "Het zal u niet verbazen dat hij een turbulente scheiding achter de rug heeft, inclusief problematiek rond omgang met de kinderen", zei zijn advocaat Hoekzema bij de politierechter.

Alweer voor de rechter

Voor de zoveelste keer stond Karim vandaag terecht, nadat hij afgelopen jaren een indrukwekkend strafblad opbouwde met daarop bijvoorbeeld diefstallen, wapenhandel, inbraken en het belagen van zijn inmiddels ex-vrouw. Niet minder dan 120 keer belde hij haar op het moment dat ze begin dit jaar bij de politie opnieuw aangifte tegen hem deed, dit keer van stalking en belaging.

Dat deed ze na de vondst van een zogenaamde AirTag, een zender die precies doorgaf waar ze zich bevond. Waarom hij die achterliet? Omdat hij dacht dat ze illegaal sekswerk verrichtte. "Ik dacht dat ze zichzelf prostitueerde en dat is niet in het belang van onze kinderen." Hij ontkent volgens zijn advocaat bedreiging en belaging van zijn ex-vrouw.

Stelselmatig lastiggevallen

"Hij heeft haar lange tijd stelselmatig lastiggevallen", zei de officier van justitie. "Door tientallen keren per dag te bellen of onverwacht langs te komen en haar huis in Zeist binnen te vallen." In een periode van ruim een week blijkt hij haar 2400 keer gebeld te hebben en heeft hij 813 keer haar locatie opgevraagd via de AirTag.

Een AirTag. Foto: RV

De man blijft ondanks hulp in de fout gaan met crimineel gedrag. Experts typeren het risico op herhaling dan ook als hoog en zien een man met een 'niet gemotiveerde houding'. Maar inmiddels heeft hij wel een vaste baan als beveiliger en een eigen huis, dat hij dreigt kwijt te raken bij een nieuwe gang naar de gevangenis. De officier sprak van 'ernstige feiten' maar hield de eis vanwege deze persoonlijke omstandigheden bij 240 uur taakstraf en twee dagen cel, die hij al in voorarrest uitzat.

Een zwak voor zijn ex-vrouw

Advocaat Hoekzema: "Maar ook deze zaak heeft twee kanten. Het gaat hier over een slepende echtscheiding en zeer grote zorgen om de kinderen. Ze hebben een geschiedenis samen van jarenlang aantrekken en afstoten." Ook zou de vrouw volgens de man psychische problemen hebben. "Hij heeft een zwak voor zijn ex, de moeder van zijn kinderen."

Ze voerde aan dat de man in een half jaar tijd maar vier dagen voor haar deur gezien was op beeld en betwistte mede daarom de stelselmatigheid van zijn gedrag. "Dat zit alleen in het telefonische contact. Maar zij belt ook vaak en neemt ook vaak op. Beide ouders moeten door een deur blijven gaan, in het belang van de kinderen. Deze uitspraak moet geen olie op het vuur zijn."

Zo vaak bellen

De politierechter vond bewezen dat sprake was van stelselmatig 'inbreukgedrag'. "Er is 2550 keer gebeld, waarvan 75 keer door de vrouw. Als je iemand zó vaak belt dan ben je echt bezig met inbreuk in iemands persoonlijke levenssfeer."