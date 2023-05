Rusland kreeg in Belgorod een koekje van eigen deeg

De mini-invasie in de Russische grensprovincie Belgorod, maandag, heeft een schok teweeggebracht in Rusland. Dat was precies de bedoeling.

Het was voer voor Russische debatprogramma's: gewapende mannen die vanuit Oekraïne maandagochtend een grensplaats in de provincie Belgorod overrompelden. Tientallen Russische militanten, die sinds een jaar vechten in het Oekraïense leger tegen Rusland, koersten hun gevechtsvoertuigen langs de verdedigingslinie. Rusland heeft voor 150 miljoen dollar betonblokken en mijnenvelden langs de grens gelegd tegen de 'Oekraïense dreiging'.

Op de Russische tv waren er de gebruikelijke pleidooien voor wraakaanvallen met atoombommen op westerse landen. Creatiever was de suggestie om Afrikaanse anti-kolonialistische activisten te rekruteren, en ze aanslagen te laten uitvoeren in Parijs of Londen. Ook werd bepleit massaal wapens uit te delen aan de inwoners van de Russische grensregio's. Want op het Russische leger hoeven ze niet te rekenen, zo hebben de aanvallers pijnlijk duidelijk gemaakt.

Maar dinsdagmiddag suste het Russische ministerie van defensie dat alles weer onder controle was, dankzij luchtmacht, artilleriegeschut en allerijl aangerukte veiligheidstroepen.

Verwarring en onenigheid

Die troepen zet Moskou liever in op Oekraïens grondgebied. Militairen onttrekken aan de oorlog daar is een mogelijk motief geweest achter het spektakelstuk. Een ander motief kan zijn verwarring en onenigheid te stichten in het Russische leger, dat toch al geen beste reputatie heeft: vorige maand liet de luchtmacht nog per ongeluk een bom vallen in de eigen provinciehoofdstad Belgorod.

Ondanks hele en halve ontkenningen uit Kyiv is het hoogstwaarschijnlijk dat Oekraïne de aanvallers heeft geholpen met planning en wapens. Het is moeilijk in te zien dat de militanten eerst wapens en pantservoertuigen in Rusland hebben aangeschaft, ermee zijn teruggegaan naar Oekraïne, om er daarna weer Rusland mee in te trekken. Prompt nadat het nieuws losbarstte, kon een woordvoerder van de Oekraïense veiligheidsdienst maandag haarfijn uitleggen wat de Russische militanten in Belgorod deden: ze kwamen de streek 'bevrijden' van het Poetin-regime, en een 'veiligheidszone' creëren tegen aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne.

Daarmee kreeg Moskou een koekje, nu ja: kruimel, van eigen deeg. Separatistische 'bevrijders' steunen in de grensregio, die daar een 'volksrepubliek' uitroepen: dat is precies wat Rusland sinds 2014 deed in de Oekraïense Donetsbekken-regio. Vergeleken met de verwoestende oorlog die Rusland daar orkestreerde (14.000 doden), was de inval in Belgorod een herhaling van de geschiedenis als klucht, om met Marx te spreken.

Een lid van het 'Russische Vrijwilligers Corps' poseert na de inval bij de Russische grenspost Grajvoron. Foto: Reuters

Oekraïense aanspraak op Belgorod

Nog een parallel: Rusland claimt delen van Oekraïne, op grond van een zeer gekleurde weergave van historische feiten. Zo'n claim zou Oekraïne net zo goed (of slecht) kunnen leggen op Belgorod, dat begin vorige eeuw nog een aanzienlijke Oekraïenstalige bevolking telde. Kyiv is niet zo stom om daarmee aan te komen.