Wat is bouwbiologie?

Zij is een van de zeven architecten in ons land met deze extra specialisatie. Hij was jarenlang traditioneel aannemer, maar gooide het roer drastisch om. Wat bindt Nathalie Groot Kormelink uit Enschede en Eberhard Dijkhuis uit Hardenberg? De bouwbiologie. 'Dakisolatie in de kap van PIR? Nee, dat doen wij niet meer.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Piepschuim in de fundering? Je schuine dak isoleren met PIR (de verbeterde versie van PUR)? Gifstoffen in slechte verf? Het gebeurt nog elke dag, maar het bezorgt Nathalie Groot Kormelink en Eberhard Dijkhuis de kriebels. Voor hen is het verleden tijd. De gebouwen van hun hand moeten niet alleen duurzaam zijn, maar ook gezond. "En dat zijn twee verschillende dingen", aldus Groot Kormelink, die net als Dijkhuis de opleiding tot Bouwbioloog afrondde aan het Duitse Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit IBN in Rosenheim, net onder München.

In de ontvangstruimte bij de Hardenbergse aannemer valt de blik meteen op de opvallende tafel. "Het zijn de deuren naar de trouwzaal van het voormalige gemeentehuis in Hardenberg", aldus Dijkhuis. "Het pand werd in 1963 gebouwd door mijn vader en grootvader, maar later gesloopt. En waarom zou je onderdelen die nog goed zijn niet hergebruiken?" Het is tekenend voor zijn huidige kijk op nieuw- en verbouw. Maar dat was vroeger wel anders.

'Wil ik wel aannemer zijn?'

Eberhard Dijkhuis kreeg het aannemersvak met de paplepel ingegoten. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1933, destijds opgericht door zijn grootvader en diens broer, later overgenomen door zijn vader en de laatste jaren staat hij zelf aan het roer. "Wij waren traditionele bouwers, gebruikten veel steen in de gevel, isoleerden met synthetische materialen en verdiepten ons niet in het verschil tussen OSB- en ESB-platen", aldus Dijkhuis.

"Na mijn scheiding in 2005 verdeelden mijn ex-vrouw en ik de zorg voor onze kinderen evenredig. In de tijd dat ik alleen was, ontstond ineens de ruimte om na te denken over de vraag: Wil ik eigenlijk wel aannemer zijn?" Het is een vraag waarop het antwoord zich laat raden, maar van de traditionele bouw nam hij afscheid. Gesprekken met hoogleraar Jan Jonker van de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in duurzaam ondernemen, lieten hem inzien dat hij zijn werkwijze drastisch wilde aanpassen. "De bouwbiologie benadert de totstandkoming van een nieuw gebouw integraal. Bij de keuze voor bouwmaterialen kijken we naar buiten én binnen: dus niet alleen of de materialen wel duurzaam zijn, maar ook wat de invloed is op het milieu en de gezondheid van de gebruiker."

Traditioneel stucwerk of leemstucwerk? Eberhard Dijkhuis kiest voor dat laatste. Foto: Lenneke Lingmont

Glasgranulaat

Nathalie Groot Kormelink kan zich nu niet meer voorstellen dat ze een gebouw ontwerpt dat niet bouwbiologisch is. Haar eigen bureau Sparc Architecture bestaat sinds 2007 en vanaf het moment dat ze via een opdrachtgever in contact kwam met Dijkhuis, was haar interesse voor de bouwbiologie gewekt. "Zodra ik mijn klanten vertel over het verschil tussen houtvezels in het dak in plaats van PIR, is de keuze voor houtvezels snel gemaakt. Probleem is alleen dat maar weinig mensen afweten van goede, natuurlijke alternatieven."

En alternatieven zijn er in overvloed. Zo vertelt Groot Kormelink over de toepassing van glasgranulaat als vervanging voor piepschuim. "Glasgranulaat is gerecycled glas en dient uitstekend als isolatie onder je vloer. In tegenstelling tot piepschuim kun je het na afbraak van een woning moeiteloos hergebruiken in een nieuwe woning."

Hardlopen in een plastic jas

Groot Kormelink vervolgt: "Eigenlijk begint een gezonde woning al bij het ontwerp. De situering van alle ruimtes onderling, de plaats van de ramen, de wijze van ventileren en verwarmen; al deze keuzes worden in het ontwerp gemaakt. Een slecht ontworpen huis kan nooit bouwbiologisch en dus gezond zijn."

Ze licht het toe met een voorbeeld van iemand die gaat hardlopen. "Als je gaat hardlopen doe je geen plastic jas aan, want dan kan er geen vocht meer naar buiten. In een huis wordt ook veel vocht geproduceerd. Een bouwbiologisch huis heeft daarom bij voorkeur ademende, damp-open wanden. Een damp-open gebouw, bij voorkeur gestuct met leem, kan snel veranderende vochtige lucht reguleren. Daarnaast verkleint een damp-open systeem de kans op vochtproblemen, in tegenstelling tot de huidige luchtdichte bouwwijze, waarin met regelmaat vochtlekken en schimmel ontstaat. Dat is ongezond voor de mensen die daarin wonen of werken."

'Een houten gevel is duurzamer en gezonder dan een stenen gevel', aldus Nathalie Groot Kormelink. Foto: Lenneke Lingmont

Wonen onder hoogspanningsmast

Dijkhuis vult aan: "Vraag je aan iemand: 'Wat vind je van elektra?' dan vindt bijna niemand daar wat van. Maar vraag je vervolgens: 'Wil je onder een hoogspanningsmast wonen?' dan wil niemand dat. We weten in ons achterhoofd dat te veel straling schadelijk is. De bouwbioloog adviseert, uit voorzorgsprincipe, om met name de slaapkamer, waar de meeste mensen uren per dag verblijven, zo stralingsarm mogelijk te maken. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling schadelijk is voor ons lichaam. Een slim ontworpen leidingverloop, afgeschermde draden, 's nachts de wifi uit of een netvrij schakelaar kan al wonderen doen."

Groot Kormelink noemt nog een voorbeeld: "Bij het ontwerp van de gevel gaat mijn voorkeur uit naar hout, in plaats van steen. "Niet eens alleen omdat het veel gas kost om stenen te produceren, maar ook omdat je een houten huis met gemak 3 tot 4 graden kouder kunt stoken dan een huis van steen. En wil de klant toch graag een stenen gevel, dan adviseer ik 'click-brick'. Die stenen kunnen na tientallen jaren nog probleemloos worden hergebruikt."

Eigen lab

Zodra ze vertelt over het verschil tussen natuurlijke en synthetische dakisolatie, stelt Groot Kormelink voor om af te spreken bij Dijkhuis in Hardenberg. "Eberhard heeft daar een eigen lab gebouwd, waarin hij zijn klanten met eigen ogen kan laten zien wat er gebeurt als de zon gaat schijnen."

Groot Kormelink heeft geen woord te veel gezegd. Het lab is onderverdeeld in een ruwbouw-, afbouw- en testruimte. Bij binnenkomst zet Dijkhuis meteen zes rode lampen aan. Dijkhuis: "Deze lampen geven stralingswarmte af, net als de zon. Verdeeld over twee rijen worden zowel natuurlijke als synthetische isolatiematerialen verwarmd."

Al na een kwartier is het verschil in opgelopen temperatuur goed waarneembaar. "Natuurlijke isolatiematerialen, zoals houtvezels of schapenwol, bieden zo'n acht tot tien uur weerstand tegen de warmte van de zon. Precies genoeg om overdag de warmte buiten te houden. Bij synthetische isolatie, zoals steenwol of PUR, is dat slechts twee uur.

Isolatie van eigen land

100 procent bouwbiologisch bouwen, kan dat? "Nee, daarvoor is het nog te vroeg", aldus Groot Kormelink. Dijkhuis: "Wel merk ik dat steeds meer mensen heel bewust bezig zijn met het milieu, met hun eigen gezondheid en die van hun omgeving. Een van mijn huidige klanten is een biologische boer. Hij zei: 'Ik ga mijn eigen isolatie produceren van de rogge die nu nog op het land staat. De vezels zijn in het najaar bouwrijp'."

Dijkhuis' opa leeft niet meer, maar zijn vader wel. Wat vindt die eigenlijk van deze omslag? "Mijn vader is vanaf het eerste moment heel trots geweest. En initiatieven zoals van deze boer? Die kunnen we alleen maar toejuichen."