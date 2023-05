Afstandsmoeder Trudy blijft strijden tegen de Staat

Ondanks het feit dat het telkens een zware mentale aanslag op haar leven is, gaat Trudy Scheele-Gertsen (76) uit Epe samen met Bureau Clara Wichman toch nog een keer de strijd tegen de Staat aan. Zij vindt dat die verantwoordelijk is voor het leed dat haar - en zo'n 15.000 lotgenoten - is aangedaan, toen zij vele decennia geleden afstand moesten doen van hun kinderen.

Scheele-Gertsen legt de schuld heel specifiek neer bij de Raad voor de Kinderbescherming. Die zou in de periode tussen 1956 en 1984 een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het dwingen van vrouwen om hun kind thuis af te staan ter adoptie. Zonder huis of baan zouden ze zelf nooit voor hun kind kunnen zorgen, zo werd haar en duizenden andere vrouwen duidelijk gemaakt.

Grote maatschappelijke druk

Hoewel de rechter januari vorig jaar geen reden zag om te twijfelen aan de verhalen en herinneringen van Scheele-Gertsen, zou er geen sprake van onrechtmatig handelen van de Raad. Hij sprak van een tijd waarin grote maatschappelijke druk - vanuit familie, huisartsen en andere instellingen en initiatieven om de moeders heen - werd uitgeoefend op ongetrouwde moeders om afstand te doen van hun kind. De kinderbescherming hielp weliswaar ongehuwde moeders niet om zelf hun kind op te voeden, maar dat was toen ook niet de taak van de raad, aldus de rechter. Bovendien was mogelijk sprake van verjaring.

Uitsluiting en onderdrukking

Scheele-Gertsen en BCW tekenen dinsdag bezwaar aan tegen die twee punten. Omdat het leed van deze vrouwen, hun kinderen en familieleden nog altijd voortduurt, kan volgens hen van verjaring geen sprake zijn. "In de jaren '50 tot '80 was er sprake van een systeem van uitsluiting en onderdrukking van ongehuwde moeders. Een systeem dat zich erop richtte dat deze vrouwen afstand deden van hun kinderen. Juist toen had de overheid, specifiek de Raad voor de Kinderbescherming, deze vrouwen moeten beschermen tegen deze maatschappelijke, sociale en religieuze druk", zegt Linde Bryk van Bureau Clara Wichmann in een verklaring. "Wij leggen ons dan ook niet neer bij een verwijzing naar 'de tijdgeest' en zijn dus in hoger beroep gegaan."

Vechtlust

Dat een nieuwe rechtsgang emotioneel zwaar is voor de vrouwen, is daarin meegewogen. "Trudy is heel teleurgesteld", zei haar advocaat Lisa Marie Komp hierover vlak na de uitspraak in januari. Dit laat volgens haar goed zien hoe slecht dit besluit voor het rechtsgevoel van de moeders is. "Maar vijf minuten na de uitspraak zei Trudy al dat ze vechtlust in zich voelde opkomen. Zij is zo'n enorm sterke vrouw. Haar kind is afgenomen, dan voel je wat voor kracht er in je los komt."

Scheele-Gertsen was 22 en niet getrouwd toen ze in 1968 een kind kreeg. Ze beviel bij de nonnen van de Paula Stichting in het Gelderse Oosterbeek. Kort na de bevalling werd het jongetje bij haar vandaan gehaald. Het kind verbleef eerst bij de nonnen en werd later geadopteerd. Pas in 2018 kwam Scheele-Gertsen met hem in contact.

