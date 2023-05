Hoe een multimiljonair van zijn voetstuk viel

Zijn vader vond de Pritt-stift uit, zelf werd hij stinkend rijk door een megadeal met Gillette. Maar nu staat Vlijmenaar Quint Kelders voor de rechter omdat hij heeft lopen klooien met de aanschaf van een bedrijfspand. Papa heeft die 9 ton voor hem afgetikt, maar daarmee is de kous nog niet af. Er hangt hem zelfs vier jaar celstraf boven het hoofd.

Glimmend van trots staat hij daar begin 2005 naast Anky van Grunsven, de beste dressuuramazone van de wereld. Zojuist heeft hij Salinero gekocht, het paard waarmee zij net olympisch kampioen is geworden. Quint Kelders gunt het zijn achternicht dat ze dat huzarenstukje nog een keer flikt. En ja hoor, dat lukt in 2008. Succes zit in de familie, want hij en zijn vader hebben samen 40 miljoen euro verdiend aan de verkoop van een verpakkingsbedrijf.

Wie geld heeft, kan behalve een toppaard ook een mooie woning betalen. Kort na zijn 33ste verjaardag schaft Kelders (48 nu) aan de rand van Vlijmen voor 1,2 miljoen euro een vrijstaand huis met rieten kap aan en strijkt daar samen met zijn vrouw Sandy neer. Maar blijkbaar hoeft niet iedereen te zien hoe warmpjes ze erbij zitten. Want behalve dat een metershoge haag het huis compleet afdekt, heeft hij Google gevraagd om op Streetview zijn perceel te blurren.

Vader doet een boekje open over zijn zoon

Terwijl zijn huis op internet één grote schimmige vlek is, is de handel en wandel van Kelders dat niet. Mede door zijn vader Jan, die in 2019 in zakenblad Quote een boekje opendoet. De naam Jan Kelders doet wellicht niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen, maar de uitvindingen die uit zijn koker komen vast en zeker wel. Zo bedacht hij de Pritt-stift, maar ook het correctielint voor typemachines, toentertijd een gouden vondst. Tientallen miljoenen verkocht hij ervan, tientallen miljoenen verdiende hij ermee.

Van al die honderden patenten die hij op zijn naam heeft gezet, is hij het meest trots op de spuitbus die werkt op lucht in plaats van schadelijke drijfgassen - voor het milieu een revolutionaire uitvinding. Zoon Quint, die in 2010 de leiding van het bedrijf van zijn vader overnam, mocht meeliften op het succes. Maar daarbij vloog hij gigantisch uit de bocht.

'Er valt geen rooie cent meer te halen'

Zo erg dat hij deze dinsdagochtend in Den Bosch voor de rechter staat, omdat hij bij de aanschaf van een bedrijfspand in Drunen in 2020 onder zijn betalingsverplichting wilde uitkomen. Wat hem ook nog eens op een boete kwam te staan die met bijkomende kosten inmiddels is opgelopen naar 140.000 euro.

Als een kat in het nauw verzocht Kelders vorige week - tevergeefs - de zaak in hoger beroep af te blazen, omdat er naar zijn eigen zeggen bij hem geen rooie cent meer te halen valt. Een duik in zijn bv's schetst een heel ander beeld. Maar dat komt zo nog.

Want bij de rise and fall van deze Brabantse zakenman hoort eerst de succeskant van het verhaal. Vrij kort nadat hij de baas werd van het in Zwitserland beursgenoteerde Airopack Technology Group, sluit Kelders samen met een Belgisch productiebedrijf een droomdeal met Gillette. Ze mogen voor de wereldmarktleider in scheerschuim de spuitbussen gaan leveren. Hij schiet met een geschat vermogen van 80 miljoen euro als een komeet de Quote 500 in, de lijst van vijfhonderd rijksten van Nederland.

Eerst prijs winnen, dan roemloos afzwaaien

In 2017 krijgt de Vlijmenaar zelfs nog een internationale prijs voor beste CEO in de duurzame verpakkingsindustrie. Maar een jaar later zwaait hij roemloos af. In negen maanden tijd keldert het aandeel Airopack van 9,5 Zwitserse frank naar 35 cent. Omdat de aandelen op zijn naam staan, verliest Quint Kelders in korte tijd zo'n 45 miljoen euro.

Quint Kelders in 2010 met de spuitbussen van Airopack. Die leverden hem miljoenen op, maar zijn overmoed bracht hem ook richting afgrond. Foto: Frank Trommelen

Hoewel Jan Kelders dan al een tijdje niet meer on speaking terms is met Quint, kan hij het niet laten om in 2019 in Quote uit de doeken te doen hoeveel verdriet het hem doet dat zijn zoon het bedrijf dat hij oprichtte zo heeft verkwanseld. "Je wilt niet weten wat voor tik je daarvan meekrijgt. Ik schaam me echt."

Waar het fout ging, weet pa haarfijn. Allereerst door vol in te zetten op één product; dat maakt je als bedrijf kwetsbaar. Vervolgens het uitkopen van de Belgische partner voor 60 miljoen. Maar erger nog was de (te) grote fabriek die Airopack in Waalwijk optuigde. "Ik stond echt paf", zegt zijn vader in Quote.

"Je kon er, denk ik, 40 à 50 miljoen stuks produceren, een mooi aantal. Maar toen kwam al heel snel de volgende fase, met een nieuwe aandeelhouder, waarin werd bepaald dat de productie moest worden verhoogd naar 150 miljoen stuks. Als je dan 120 miljoen euro steekt in nog snellere en betere machines, en daarmee de - eigenlijk nog nieuwe - andere machines overbodig maakt, kan het snel misgaan."

Aandelen van 100 euro nog maar 1 cent waard

Jan Kelders benadrukt in dat interview wel dat hij zijn zoon privé altijd zal blijven steunen. En hij houdt woord. Als blijkt dat Quint het bedrijfspand in Drunen niet kan betalen, hoest zijn vader (een jaar en wat getouwtrek later) de vereiste 925.000 euro op. Voor de boete wegens nalatigheid mag hij zelf opdraaien. De advocaat van de pandeigenaar legt daarvoor beslag op de aandelen van Kelders bedrijven, waarvan hij zelf enig aandeelhouder is.

Maar afgelopen februari, een maand na de beslaglegging, gebeurt er iets curieus in Kelders bv Q-Marine: het aandelenpakket à 18.000 euro is in één klap nog maar 1 euro waard, omdat hij alle honderd aandelen gedevalueerd heeft naar 1 cent. Dat riekt naar wegsluizen van geld waar beslag op ligt en daar staat een gevangenisstraf van vier jaar op.

4 miljoen in rook opgegaan?

Kelders lijkt zich daar weinig van aan te trekken, want tegen de rechtbank zei hij afgelopen woensdag dat ook zijn bv Q-Invest, waarmee hij al zijn financiën regelt, wegens gebrek aan inkomsten helemaal leeg is. Dat is nu nog niet te controleren, omdat de Kamer van Koophandel die eventuele ontbinding nog niet heeft verwerkt. Volgens het jaarverslag van nog geen twee weken geleden (!) echter heeft Q-Invest ruim 3 miljoen aan activa en 1 miljoen aan eigen vermogen.

Het is niet de eerste keer dat de handelswijze van Quint Kelders op z'n minst stinkt. Eind 2006 sleepte ABN AMRO, dat had geïnvesteerd in het familiebedrijf, hem en zijn vader voor de rechter wegens vermeende onregelmatigheden. Maar de bank haalde bakzeil. En aan het begin van zijn carrière, in 1998, als hij nog in dienst is van het Zwitserse verpakkingsbedrijf Ganahl gaat hij aan de haal met de grootste klant, de Duitse cosmeticareus Henkel, en start hij zijn eigen bedrijf in cosmeticapompjes, Keltec Dispensing Systems. Dat verkoopt hij in 2007 voor 31 miljoen euro.