Litouws Vilnius wil één grote openluchtschool worden

Lesgeven op een plein, in een bos of bij een energiebedrijf: Vilnius wil 10 procent van al het onderwijs naar buiten trekken. Dat zou leerlingen motiveren en moeten klaarstomen voor de echte wereld. Is dat een inspiratie voor Amsterdam, of moeten we voorzichtig zijn met nieuwe lesmethoden?

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoeveel stenen liggen er op de Dam, en hoe zou je dat snel kunnen uitrekenen? Welke boomsoorten staan er zoal in het Vondelpark? En kun je alle groenten op de markt in het Engels omschrijven? Neem een schoolklas mee de stad in, en je kan van elke straat, elk park en elk gebouw een klaslokaal maken.

Met dat idee lanceerde de Litouwse hoofdstad Vilnius begin dit jaar een nieuw initiatief: Vilnius is a School. Via een online platform kunnen docenten ervoor kiezen om lessen buiten het klaslokaal te geven. Het doel is uiteindelijk om 10 procent van al het basis- en voorgezet onderwijs de stad in te trekken, maar er wordt niets verplicht.

Ontdekkend leren, wordt het ook wel genoemd. Of onderzoekend leren, ervaringsgericht leren. Termen alom, kortom, maar het gaat er uiteindelijk om dat er naar leermethoden wordt gezocht om leerlingen te enthousiasmeren en klaar te stomen voor de echte wereld.

Dat zegt Unė Kaunaitė, directeur van het Centre for Educational Progress Vilnius, dat samen met de gemeente het project uitrolde nadat ze de Bloomberg Philantropies' Mayors Challenge had gewonnen en daarmee de financiering rondkreeg. "We merkten dat het veel leerlingen ontbrak aan interesse en motivatie. Ze begrijpen vaak niet waarom ze al die vakken leren. Dat is begrijpelijk, want de wereld verandert veel sneller dan onze lesmethoden. En een gebrek aan motivatie is weer direct gelinkt aan slechtere leerresultaten."

Tot nu toe zijn de reacties van scholieren en docenten positief, zegt Kaunaité. "Docenten zeggen dat ze hun leerlingen nog nooit zo enthousiast hebben gezien - en ze lúisteren eindelijk."

Hamlet in de rechtbank

Het project in Vilnius werkt als volgt: docenten kunnen een lesplan bedenken dat gebruikmaakt van de openbare ruimte en dat plaatsen op een online platform, zodat andere docenten het plan kunnen overnemen. De lessen moeten altijd vallen binnen het reguliere curriculum.

Andere lessen worden ontwikkeld door bedrijven of organisaties, al dan niet in samenwerking met een onderwijsbevoegde. Zo kunnen leerlingen bij een energiebedrijf zien hoe elektriciteit wordt geproduceerd of een dagje meelopen op een ambassade.

Weer andere organisaties stellen enkel hun gebouw beschikbaar voor lessen. Zo kunnen leerlingen het toneelstuk Hamlet naspelen in een echte rechtbank, onder leiding van een advocaat; ze kunnen in het Engels boodschappen doen op de markt; krijgen een toer langs de historische Joodse wijken. "Een van de populairste lessen is 'afvalbasketbal'. Daarin leren ze van een afvalverwerkingsbedrijf hoe afval wordt verwerkt, in de vorm van een spelletje basketbal - de grootste sport van Litouwen."

De doelstelling van 10 procent is nog lang niet behaald - het gaat nu om 1 procent. Maar de belangstelling groeit hard: momenteel hebben meer dan 2200 van de 7000 docenten in Vilnius een les gegeven via het platform en staan er ruim 150 lesplannen op.

'Speeltuinscholen'

Kan Amsterdam van het Litouwse plan leren? Frank Cornelissen, onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het 'een leuke manier om het leren ervaringsgerichter te maken'. Zulke innovatieve lesmethoden vind je hier vooral bij vernieuwende scholen, zoals Spinoza20first, Alasca, Hyperion Lyceum. "Ook op een technasium worden projecten gedaan waarbij leerlingen bijvoorbeeld een oplossing moeten vinden voor het afvalprobleem van de gemeente. En op praktijkgerichte scholen is het natuurlijk heel normaal om bij een bedrijf mee te lopen."

Dat is allemaal niet onomstreden: nieuwe lesmethoden vormen een flinke splijtzwam in de onderwijswetenschappen. De overkoepelende term is constructivisme, legt Cornelissen uit. "Het idee is dat je leert vanuit ervaring en je eigen kennis opbouwt, in plaats van dat je het aangereikt krijgt. De lerende wordt actiever, raakt meer betrokken, je ziet de toepassing van wat je leert. Dat kan leerlingen motiveren."

De kritiek: vernieuwende scholen zouden 'speeltuinscholen' zijn, en al die lesmethoden leiden af van het leren van basisvaardigheden. Dat zou zelfs mede verklaren waarom de leesvaardigheid van tienjarigen in Nederland sinds kort onder het westerse gemiddelde zit. Overigens zijn de meeste Amsterdamse scholen traditioneel onderwijs blijven geven, volgens Cornelissen.

Probleem is nou juist dat die twee denkstromen het niet eens zijn over hoe je succesvol onderwijs meet. "De een kijkt naar vakkennis en toetsing, de ander naar creatief denkvermogen en onderzoeksvaardigheden." Dat eerste is een betere voorbereiding op de eindexamens, dat laatste sluit mogelijk meer aan op de arbeidsmarkt, denkt Cornelissen. "Er wordt steeds meer verwacht dat je je altijd blijft ontwikkelen en van beroep kan veranderen. Dus als je weet hoe jij dingen je eigen maakt, zal je daar later van profiteren."

De stad leren kennen

Dit debat is er ook in Litouwen, erkent Kaunaitė. "Daarom zeggen we: we willen 10 procent van het onderwijs op deze manier invullen. Dat is niet zo'n groot deel. Daarnaast geloof ik absoluut dat leerlingen beter leren als ze gemotiveerd zijn. Als leerlingen lezen bijvoorbeeld leuk vinden, zullen ze meer lezen, en gaat hun leesvaardigheid ook omhoog." In Nederland is het leesplezier óók tot een dieptepunt gezakt.

Er is nog een reden dat Vilnius dit project wilde uitrollen, zegt Kaunaitė. "Steden zijn best eenzame plekken; we wonen dicht op elkaar, maar kennen onze buren niet. Sommige leerlingen die aan de rand van de stad wonen, zeiden na zo'n les dat ze het centrum ze nog nooit hadden gezien. We hopen dat kinderen zich thuis gaan voelen in hun eigen stad en zo misschien ook meer betrokken burgers worden."

Goedbetaalde docenten

Finland wordt al jaren geprezen om zijn onderwijsbeleid. Het land stond lange tijd bovenaan de Europese ranglijst qua onderwijsresultaten, hoewel het de laatste jaren iets is gedaald. Volgens critici komt dat doordat Finland ook koploper is op het gebied van onderwijsvernieuwingen. In Finland werd bijvoorbeeld phenomenon-­

based learning ontwikkeld. Dat houdt in dat leerlingen een bepaald fenomeen als geheel proberen te begrijpen, door gebruik te maken van alle disciplines. Sinds 2016 is het verplicht dat alle Finse scholieren in elk geval één zo'n interdisciplinaire module per jaar volgen.

Volgens Cornelissen heeft het succes van het Finse model vooral te maken met de waardering voor het onderwijs en voor docenten als beroepsgroep. Finse onderwijzers moeten een selectieve universitaire opleiding volgen en krijgen goed betaald. "Onderwijs staat hoog in het vaandel en de leraar staat op een voetstuk in de maatschappij, net als een rechter of advocaat."