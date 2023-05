Duurste ijs ter wereld kost 5890 euro per bolletje

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Goed nieuws voor alle big spenders die niet meer weten wat ze moeten doen met hun geld. Een ijsbedrijf in Japan heeft het antwoord. Het heeft een nieuwe smaak ontwikkeld, met de naam byakuya (witte nacht), dat nu voor zo’n 5890 euro per bolletje wordt verkocht. Hiermee is het volgens het Guinness Book of Records officieel het duurste ijs ter wereld.