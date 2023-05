Deze Urker voorziet Oekraïne van visnetten

Ze zijn afgedankt voor de visserij, maar nog steeds oersterk. Albert Hartman van Visserijcoöperatie Urk voorziet Oekraïne van visnetten, die als camouflage voor militaire voertuigen gaan dienen. Morgen wordt de tweede partij opgehaald, die richting het front gaat. 'Het goede voor een ander doen we veel te weinig.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Dit weekend zei ik het in het gebed, toen we met onze hele familie samen waren. Wij zitten hier met ons eten en drinken, maar niet zo ver van hier worden gebouwen kapotgeschoten en moeten mensen vluchten." Aan het woord is Albert Hartman, manager bij de Visserijcoöperatie Urk. "We kunnen ons niet voorstellen wat de mensen in Oekraïne moeten doorstaan."

Het spreekt voor zich dat hij wilde helpen, zegt hij. In de fabriekshallen laat Hartman de grote visnetten zien die zijn bedrijf repareert en produceert. Alles gaat nog met de hand.

Reststukken

De reststukken komen in zakken terecht. Hij trekt stukken net uit een zak. "Kijk, dit dus." Voorheen werden die afgevoerd als restafval. Ze hebben moeilijke tijden in de visserij, nog nooit maakte hij het zo mee. Hele rijen kotters houden ermee op, daar zijn miljoenen mee gemoeid. Maar, zegt hij even later op zijn kantoor, met alle kotters achter zich op foto's in lijstjes: "Wij hebben het hier nog zo goed."

En, vindt hij: waarom verdienen wij dit en waarom moeten zij die ellende hebben? "Mijn opa had het altijd over de oorlog, en wij hebben het al zo lang niet. Daar moeten we dankbaar voor zijn."

Grote blijdschap

Het was een idee van Arno Klijbroek van stichting De Leeuw Kyiv. Klijbroek woont in Kyiv en heeft zich sinds het uitbreken van de oorlog toegelegd op hulptransporten vanuit Nederland naar Oekraïne. Via via kwam hij terecht bij Hartman, op Urk. Zouden ze niet de oude visnetten kunnen gebruiken voor camouflage in Oekraïne? "Een paar weken geleden hebben we een eerste partij gestuurd en die is met grote blijdschap ontvangen."

De netten komen terecht bij militaire eenheden bij Bakhmut en Kherson, maar niet voordat ze door vrijwilligers aan elkaar genaaid zijn. Het zijn vaak losse stukken. Vervolgens worden die met camouflageslierten beknoopt. "De vorige netten waren net een soort aardbeiennetten: heel dun en ze braken makkelijk, zeker als ze op scherp militair materiaal lagen. Deze netten zijn superstevig."

Slappe netten

Johannes Spoelstra (78) van Vissers voor Vissers vindt het een geweldig idee om de netten naar Oekraïne te sturen. Hij is jarenlang bezig geweest met netten naar vooral Suriname te sturen, maar ook naar Burundi, Sri Lanka, Frans-Guyana en de Filipijnen. "Dat waren netten die vanuit heel Nederland naar ons kwamen. Die netten waren wat slapper, want de mensen daar varen met kleine bootjes. Die zonken zowat van de zware Urker netten."

Inmiddels doet hij niet zo veel meer met de stichting, gezien zijn leeftijd. Hij maakte vele reizen naar die gebieden. Ook bootjes en motoren werden geleverd. Alles op vrijwillige basis. "We aten ook met de vissers, woonden bij ze. Dat was 's ochtends vis met rijst, 's middags rijst met vis en 's avonds vis met rijst", lacht hij.

Urkers zamelden massaal geld in om de vissers in die landen te ondersteunen. Spoelstra: "Je kunt van Urkers veel zeggen, maar gul zijn ze ook. Als ze er maar achter staan. Urkers steunen de Oekraïners. Die netten zijn oersterk."

Urk geeft netten aan Oekraïne, ze worden gebruikt als camouflagenetten door het Oekraïense leger. Albert Hartman van VCU tussen de netten. Foto: Freddy Schinkel

Hartman hoorde het verhaal van Arno Klijbroek aan en dacht: dit moet ik doen. "Als we maar een beetje kunnen helpen. Arno liet me foto's zien van Oekraïne, daar werd ik helemaal stil van. Als dat je niet raakt, ben je geen goed mens."

Veel te weinig

De Oekraïners vechten ook een beetje voor ons, vindt hij. Als hij straks voor de Heer staat, moet hij verwantwoorden wat hij met zijn leven heeft gedaan. Heb je het goede gedaan voor een ander? "Dat doen we veel te weinig."