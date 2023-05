Philips machteloos tegen Russische handel in eigen spullen

Terwijl Philips de verkoop van tandenborstels en scheerapparaten in Rusland heeft stopgezet, halen Russische bedrijven die producten gewoon uit het buitenland. En Philips? Dat kan niets anders dan toekijken.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sinds de Russische inval in Oekraïne woedt er ook een merkenoorlog. Internationale bedrijven hebben het land massaal verlaten of hun activiteiten op een laag pitje gezet. Als antwoord daarop lijkt de deur in Rusland te zijn opengezet voor merkkapers. En voor handelaars in nepartikelen.

Het concern dat zich vooral heeft toegelegd op medische technologie stopte vorig jaar met het exporteren van tandenborstels en scheerapparaten naar Rusland. Philips is in het land nog wel actief met het onderhoud en de levering van medische apparatuur en producten voor moeder- en kindzorg; kolfapparaten, babyflesjes, dat soort producten.

Speciale importregeling na decreet

Na het uitvaardigen van een decreet door het Kremlin vorig jaar kunnen Russische bedrijven gebruikmaken van een speciale importregeling. Alle bedrijven die dat willen, kunnen sindsdien Apple iPhones, Nike-sneakers en Philips-producten importeren.

Ook al hebben die merken zich na de sancties deels of helemaal teruggetrokken uit Rusland. Via landen als Kirgizië, Armenië, Turkije en Kazachstan weten de Russen namelijk goederen van heel wat Westerse bedrijven die via sancties voor het land zouden moeten zijn geblokkeerd tóch binnen te halen.

Toekijken hoe spullen via alternatieve routes in Rusland terechtkomen

Het buiten de geijkte kanalen om verhandelen van spullen heet parallelimport, zoals we dat in Nederland kennen van de goedkopere blikjes frisdrank uit Oost-Europese landen bij tuincentra en pop-up-winkels. Philips zegt geen grip te hebben op parallelimport. Door het decreet heeft het concern geen wettelijke grond meer om ertegen te protesteren.

En dus kan het bedrijf alleen maar toekijken hoe scheerapparaten of tandenborstels via alternatieve routes toch bij de Russische elektronicazaken of webshops terechtkomen. Ook als nepproducten worden verhandeld, heeft Philips het nakijken.

Volgens Philips is het onder normale omstandigheden al zeer lastig om parallelimport aan te pakken. Maar allerlei juridisch wapengekletter zet bij de Russische rechter nu al helemaal geen zoden aan de dijk, zeggen ze bij Philips. "Het lukt al niet met olie, laat staan met tandenborstels", zegt Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendom aan de Universiteit Leiden, over het tegengaan van parallelimport in Rusland. "Het is in Europa sowieso al lastig om parallelimport aan te pakken."

Geen kans bij Russische rechter

Een bedrijf zou contractuele boetes kunnen opleggen als afnemers producten doorverkopen, maar vaak zijn daar meer schakels bij betrokken waardoor dat lastig is. Bovendien, zegt Visser, verwachten Westerse bedrijven die zich (deels) uit Rusland hebben teruggetrokken geen kans te maken bij de Russische rechter als ze hun merkrecht proberen uit te oefenen.