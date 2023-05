Beleidsexpert Amy-Jane verbijsterd over 'seksistische' overheidscampagne

De nieuwe overheidscampagne 'Wil je werken, laat het merken', bedoeld om vrouwen aan te moedigen om meer te werken, is beleidsexpert Amy-Jane Gielen compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Seksistisch en belerend, vindt ze die. Ze deelde haar frustratie op LinkedIn en haar posts gingen viraal.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Normaal gesproken is Amy-Jane Gielen (expert op antiradicaliseringsbeleid en adviseert organisaties over een effectief sociaal- en veiligheidsbeleid) niet iemand die snel in de pen klimt, maar na het zien van deze campagne kon ze niet anders. "Ik dacht 'wat hebben ze daar nu weer bedacht?!' Meestal laat ik die dingen apathisch over mij heen komen en ga ik verder met mijn dagelijks leven, maar dit vroeg gewoon om een reactie."

In haar eerste LinkedIn-bericht 'Lieve man' neemt ze haar man - met een knipoog - mee in de taken die ze de aankomende week heeft, omdat de overheid 'vrouwen adviseert om het met de man te bespreken als zij meer willen gaan werken'. Vanwege de enorme hoeveelheid reacties richt Gielen in haar volgende berichten haar pijlen op de overheid. In totaal krijgt Gielen, de 38-jarige moeder van twee kinderen (2 en tien jaar), ruim 70.000 likes op haar berichten en worden ze 4,5 miljoen keer gelezen.

Wat is er volgens jou mis met de overheidscampagne?

Nou, ten eerste is die seksistisch en belerend. Alleen vrouwen worden getarget in de overheidscampagne. Als je naar de website van de overheid gaat, zie je dat er drie vrouwen aan het woord worden gelaten, geen enkele man. En dan wordt in de filmpjes ook nog eens gezegd dat het belangrijk is dat vrouwen het thuis bespreken als ze meer willen werken. Ongelooflijk. We gaan terug naar de jaren vijftig. Vrouwen worden hier weggezet als een stelletje hulpeloze wezens.

Mijn tweede punt is dat we weten dat dit soort campagnes helemaal niet werken. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik ben gepromoveerd op de antiradicaliseringsbeleid, waar campagnes een onderdeel van kunnen zijn en heb een boek geschreven over 'wat werkt' op het gebied van sociale interventie. Campagnes dragen misschien bij aan bewustwording, maar niet bij aan het doel. In dit geval het doel van de overheid dat vrouwen meer uren gaan werken. Dus deze campagne had het levenslicht niet hoeven te zien. Ik kan er heel slecht tegen dat van belastingcenten zo'n ineffectieve campagne wordt gemaakt, die ook nog eens seksistisch is.

De bewuste overheidscampagne. Foto: Rijksoverheid

Je kreeg tienduizenden reacties op je LinkedIn-berichten. Heb je een open zenuw geraakt?

Ik had niet verwacht dat ik zoveel reacties zou krijgen. Ik denk dat wat meespeelt, is de herkenbaarheid en dat veel vrouwen het gevoel hebben dat ze het toch nooit goed doen. Of we werken te veel, we besteden te veel zorg uit óf we werken te weinig. Wat mij in de discussie opvalt, is dat mannen en vrouwen die geen kinderen hebben de boventoon voeren. Zoals Sander Schimmelpenninck die vrouwen wegzet als deeltijdprinsesjes. Ik denk dat de meeste mensen proberen om zo goed mogelijk te werken en te zorgen dat alles goed loopt. Om dan zo weggezet te worden, dat doet veel vrouwen pijn.

Dat raakt ook jou?

Zo'n man die ons vrouwen lui vindt en vindt dat we meer moeten werken, heeft geen idee hoe ons schema eruitziet. Ik heb jaren gehad dat ik zestig uur per week werkte, maar ik doe dat nu gelukkig niet meer want dat is ten koste gegaan van mijzelf. Ik vind sowieso dat vrouwen en mannen vrij moeten zijn om hun eigen keuzes te maken. Als een moeder of vader het eerste jaar bij zijn of haar pasgeboren kindje wil zijn, wie ben ik dan om daar iets van te vinden?!

- Foto: Getty Images/iStockphoto

In je berichten zeg je: 'overheid fix het systeem, niet de vrouw'. Wat bedoel je daarmee?

Als je wilt dat vrouwen meer gaan werken, neem dan eerst de belemmerende factoren weg. Dat bedoel ik met fix het systeem. Het begint met het wegwerken van de lange wachtlijsten in kinderopvang, doe wat aan de kosten van kinderopvang, zorg dat meer werken loont, doe wat aan de loonkloof, maak het vaderschapsverlof langer. Doe eerst wat aan die dingen, voordat je vrouwen oproept om meer te werken.

Waar leidt die oplossing dan toe?

Dat er een groep vrouwen meer uren wil werken. Misschien niet vijf dagen in de week, maar genoeg om wat aan die personeelstekorten te doen. En ik denk dat de overheid in de campagne meer mensen had moeten aanspreken, sowieso ook mannen en werkgevers. En als je werkelijk de personeelstekorten wilt oplossen, richt je dan ook op toeleiding van werklozen, statushouders en mensen met een beperking naar de arbeidsmarkt. Sommige van die mensen staan te springen om te werken.

Heb je nog iets van de minister gehoord?

Nee, helemaal niets! En dat vind ik best bijzonder. Ze hebben het over een nieuwe bestuurscultuur maar ik merk er weinig van. Deze campagne heeft veel mensen boos gemaakt, met dat sentiment dat ik heb blootgelegd in mijn posts daar moet je als overheid iets mee, lijkt mij. Maar ik heb al gekscherend gezegd je moet eerst een snelweg blokkeren om uitgenodigd te worden. Wie hier het hardst schreeuwt krijgt een plaatsje aan de tafel maar als je het met een knipoog doet en op een ludieke wijze, dan word je niet gehoord.

Minister Van Gennip: 'Hoeveel uren je werkt blijft een persoonlijke keuze'