AOW'ers lijden onder naheffingen in Enschedese flat

Bewoners van de flats aan Het Leunenberg in Enschede zijn diep teleurgesteld. De veelal AOW'ers zien hun vakantiegeld grotendeels in rook opgaan door de torenhoge naheffing voor de verwarming. Ze moeten bedragen van 700 tot 1400 euro bijbetalen. 'Nou..., op vakantie kunnen we niet meer.'

Greetje maakt schoon op het balkon voor haar flat aan Het Leunenberg. De 77-jarige Enschedese woont nu elf jaar samen met haar man Karel (79) in het appartement op de eerste etage. Alles is gelijkvloers en dat was de reden hun riante huurwoning aan de rand van de stad te verruilen voor het appartement van de woningbouwcorporatie De Woonplaats.

Fikse naheffing

Samen met Karel knoopt ze de eindjes aan elkaar met hun pensioen en AOW. Ze zijn gezond, hebben elkaar en zijn tevreden. Maar de frustratie over de naheffing van De Woonplaats deze week is groot en zichtbaar bij hen. "We moeten 716,98 euro bijbetalen over het afgelopen jaar. Dat is toch niet te geloven!" Uitgerekend in de maand mei. De maand waarin de AOW hoger is door de uitbetaling van het vakantiegeld. "Nou..., op vakantie kunnen we niet meer, want dit bedrag is wel heel erg hoog", zegt Greetje en zucht.

Ze zit inmiddels aan haar keukentafel. Ze wijst naar de keuken en zegt: "Daar stond deze tafel met vier stoelen eerst, maar we besloten die in de kamer te zetten, zodat we in de keuken de verwarming uit konden laten. Ook hebben we overal tochtstrips laten aanbrengen, maar het helpt blijkbaar niks."

Stadsverwarming

Hun flat is aangesloten op blokverwarming, ook wel stadsverwarming genoemd. Maar veel liever zouden ze een eigen cv-ketel hebben en zicht hebben op hun energieverbruik. Ook in Almelo en Hengelo vreesden met name oudere bewoners van appartementencomplexen met blokverwarming al voor wat er nu in Enschede gebeurt: enorme naheffingen.

Wat is blokverwarming?

Bij traditionele blokverwarming worden meerdere woningen verwarmd door dezelfde, meestal gasgestookte ketel. Woningen met blokverwarming hebben dus geen eigen ketel en de bewoners geen eigen contract met een gasleverancier. Vanaf de ketel lopen buizen naar de radiatoren in de woningen. Op de radiatoren zijn metertjes geplaatst. Deze metertjes geven het warmteverbruik aan. De metertjes worden één keer per jaar afgelezen en op basis daarvan wordt het verbruik per woning berekend. Bij blokverwarming betalen mensen dus ook voor hun eigen verbruik. In Nederland worden naar schatting 450.000 huizen verwarmd via blokverwarming.

Koude kopjes

Ze wonen op de hoek van het flatgebouw en ook dat zorgt voor extra problemen, aldus Karel. "Aan de buitenklant zitten metalen strips en die trekken kou aan. Bovendien zit er geen isolatie tussen die strips en de muur. De kopjes in de keukenkast zijn bijvoorbeeld altijd koud." Greetje pakt een koffiekopje en laat de verslaggever de proef op de som nemen. Ze heeft gelijk. "Die zouden op kamertemperatuur moeten zijn", zegt ze.

Ze leven zuinig, knopen de eindjes aan elkaar. "We hebben nog nooit rood gestaan en dat gaat nu ook niet gebeuren", zegt Karel. Hij vraagt zich wel af waarom De Woonplaats, de eigenaar van de flats, zo weinig aan verduurzaming doet. "We hebben geen zonnepanelen, koken allemaal nog op gas en het glas in onze woningen is geen hoogrendementsglas", zegt hij.

Verhoging maandbedrag

Het zijn de vragen die ook Riki (75) en Freek Prinsen (77) zichzelf stellen. Zij wonen op de bovenste etage van de flat, de achtste, en moeten 932 euro nabetalen. Riki: "Ons is verteld dat we het zouden redden met de maandelijkse verhoging van het voorschotbedrag met 32 euro. En nu moeten we ineens 932 euro bijbetalen! Dat voorschotbedrag is dus bij lange na niet genoeg, maar we kunnen niks controleren."

Freek pakt de map erbij met de brief van De Woonplaats. Hij wijst op de berekening en zegt: "Daar kun je toch geen chocola van maken? Het schijnt dat de meters in onze flat via een satelliet worden uitgelezen." De Woonplaats was niet bereikbaar voor een reactie. Wel staat in de brief dat er persoonlijke betalingsregelingen te treffen zijn. Riki: "Maar of ik nu 900 euro in één keer moet aftikken of tien keer 90 euro, het blijft 900 euro."

Almelo en Hengelo

Ook in Almelo en Hengelo zijn wooncomplexen die gebruikmaken van blokverwarming. En ook daar zijn al langer zorgen over de tarieven. In Almelo trokken bezorgde bewoners van de Havezatheflat vorig jaar aan de bel bij de woningcorporatie Sint Joseph. Zij kwamen immers niet in aanmerking voor het prijsplafond dat per 1 januari 2023 is ingevoerd. "Dat is onrechtvaardig, want alle bewoners hebben een eigen verbruiksmeter voor gas in hun appartement", zei Ria Asbroek (70), de voorzitter van de bewonerscommissie.

Sint Joseph wees in een reactie op de toezegging van minister Rob Jetten. "Het is niet gelukt om compensatie vanaf januari 2023 te regelen. In de loop van het jaar wordt hopelijk duidelijk hoe dit wel geregeld kan worden", aldus Sint Joseph-woordvoerder Gaby Drees. Dat geldt ook voor de bewoners van Het Leunenberg in Enschede, maar die hebben weinig vertrouwen in wat komen gaat.

Pieter Omtzigt

Het Enschedese Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg het kabinet in een motie, samen met tien andere fracties in de Tweede Kamer, om een oplossing voor mensen in flats met blokverwarming. Die motie is aangenomen. De oproep via de motie van Omtzigt wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Eigen Huis, de koepel van woningcorporaties Aedes, de Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond.