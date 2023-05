Explosies hét middel voor criminelen om signaal af te geven

Voor een paar tientjes blazen pubers woningen op, met sluiting tot gevolg. En als de een niet toehapt, dan staat de volgende al in de rij om het wél te doen. Woningen laten sluiten was nog nooit zo eenvoudig en dat baart zorgen.

Een sissend geluid, gevolgd door een knal. Opnieuw een explosief, wederom een signaal uit de onderwereld. De zelf geknutselde bommen en Cobra-6's winnen terrein en lijken hét middel om ervoor te zorgen dat een woning op slot gaat. "Al is dat niet het enige doel", denkt Katharina Krüsselmann. "Ze willen hiermee ook aangeven: we weten waar je - of je familie - woont. Intimideren, dus."

Krüsselmann, criminoloog aan de Universiteit in Leiden, bijt zich vast in dit onderwerp en ziet dat de handgranaat uit de mode raakt. Dit explosief was in 2019 onder criminelen populair, maar daar kleeft een gevaar aan. Krüsselmann: "Die komen vaak uit de Balkan-oorlog en zijn dus niet altijd even betrouwbaar. Zo'n Cobra bijvoorbeeld wel. Die steek je af en je weet wat er gebeurt."

'Even vuurwerk afsteken'

Cobra's vallen in de zwaarste categorie vuurwerk en zijn alleen illegaal te krijgen. Maar dat weerhoudt vaak tieners er niet van om in zee te gaan met criminelen.

Strafrechtadvocaat Anis Boumanjal: "In de perceptie van die jonge gasten wordt in feite gevraagd of ze vuurwerk willen afsteken. Dan is de drempel lager dan wanneer je een handgranaat aanbiedt. De gedachte dat de jongens alles secuur afwegen, is een verkeerde. Die tieners schakelen vlug en gaan voor het snelle geld. Vijftig euro? Tja, dat is wel eens voorgekomen.. maar doorgaans zit je hoger; enkele honderden euro's. En mocht de een weigeren, dan staat er een rij tieners klaar die het wél willen doen."

Grote impact bij getroffen gezin

Ook in Amersfoort gingen er deze maand explosieven af. Waar die bommen van gemaakt waren, is nog onderdeel van het politieonderzoek. Twee woningen werden gesloten na de ontploffingen: een in Vathorst en een in Liendert.

Strafrechtadvocaat Boumanjal is duidelijk: "Investeer nou eens in de jeugd" Foto: Anis Boumanjal

Was dit het doel van de criminelen? Krüsselmann: "Dat weten alleen de personen die erachter zitten. Vaak zie je ook dat het pure intimidatie is. Wat ik wel weet, is dat de impact groot is. Je staat als gezin op straat en de hele buurt kijkt je raar aan omdat je mogelijk een link hebt met de onderwereld."

Overkomen waaien uit Zweden

De politie kan moeilijk op elke hoek van de straat staan en daarom denkt de criminoloog dat dit soort aanslagen moeilijk te voorkomen is. Toch komt deze vorm van intimideren niet uit de lucht vallen, weet ze uit onderzoek.

Dat onderzoek bracht haar onder andere in Zweden. Krüsselmann: "Zij lopen twee jaar op ons 'voor'. Daar waren in 2017 veel incidenten met handgranaten, hier in 2019. Daarna zag je in Zweden de switch naar illegaal vuurwerk en knutselbommen, wij zien dat nú. Misschien is het wel kopieergedrag, want criminelen zien vanuit daar dat een fles benzine met daaraan een explosief hetzelfde effect heeft als een granaat."

Criminoloog Katharina Krüsselmann Foto: Arash Nikkhah

"En het zaait ook veel verwarring hè", vervolgt Krüsselmann. "Het zijn vaak loopjongens die de explosieven plaatsen, dus je weet niet zo snel wie er écht achter zit. Ik denk dat dit het doel is, in plaats van ervoor zorgen dat woningen sluiten óf de maatschappij ontwrichten. Want wat hebben criminelen daaraan? Dan komen ze juist op de radar..."

Straatwereld is sterker dan ooit

Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Hoef en Haag; allemaal plaatsen waar veelvuldig explosieven afgingen. De belangrijkste vraag: kan het stoppen? Boumanjal heeft er een hard hoofd in: "De straatwereld bestaat en is sterker dan ooit, al denken sommige overheidsinstanties van niet. Geven zij de kwetsbare jeugd geen aandacht, dan doet de straat dat wel."