Vochtige doekjes verstoppen onze riolen als de pest

Ze zijn een doorn in het oog bij het waterschap: vochtige doekjes. Nederlanders spoelen deze massaal door de wc. En dát levert bij de rioolwaterzuivering problemen op. Waterschap Drents Overijsselse Delta hoopt dat producenten willen helpen met een oplossing.

Op verpakkingen van billen-, vochtige toilet- en schoonmaakdoekjes moeten duidelijkere waarschuwing worden gezet dat deze doekjes niet door de wc gespoeld mogen worden. Dat is de wens van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De doekjes breken niet of te langzaam af en zorgen daardoor voor ongeveer driekwart van de rioolverstoppingen bij gemalen en zuiveringen. Op een deel van de verpakkingen van deze producten staat dat de doekjes vrij van plastic zijn, maar dan nog steeds breken ze te langzaam af om door te spoelen. "Of dan staat er op: maximaal drie doekjes per keer doorspoelen. Maar hoeveel je er doorspoelt, maakt echt niet uit hoor. Elk doekje is er één te veel."

Aan het woord zijn Michiel van Twillert en Menno Wiggers, allebei werkzaam voor het waterschap. Ze geven een korte rondleiding bij de rioolwaterzuivering Zwolle. Daar openen ze twee luiken. Achter die luiken zit een soort rooster, dat de meeste troep uit het riool moet filteren. Het laat zien wat er eigenlijk allemaal in het riool belandt.

Onderbroeken

"Daar ligt een complete onderbroek", wijst Van Twillert aan. Inderdaad, in het rooster hangt een donkerkleurige kinderonderbroek. "Een tijd geleden hadden we bij rioolgemaal Dijkerhoek continu verstoppingen en elke keer was een onderbroek de boosdoener. Waarschijnlijk plast of poept een kind dan in de broek en spoelt-ie de onderbroek door. Misschien uit schaamte. Daar doe je weinig aan. Het is te hopen dat een ouder ineens gaat merken dat alle onderbroeken weg zijn..."

Precies herleiden waar de onderbroeken vandaan komen, is niet mogelijk. "Als er bij een rioolgemaal een verstopping ontstaat, dan weet je grofweg uit welke wijk of kern het komt. Maar ja, wat kun je er verder mee? We weten niet welk huis." Verstoppingen bij de zuivering zelf, zijn helemaal niet te herleiden.

Grijze massa

In het rooster zit ook veel plastic. Bierbekers die mogelijk na een festival in een rioolput zijn verdwenen. Straatafval dat tijdens een hevige regenbui is weggespoeld. Ook heel veel onverteerde etensresten. "Mensen gooien restanten soep zo in de wc...", weet Wiggers. Verder veel tampons en maandverband.

Menno Wiggers bij de luiken. Foto: Frans Paalman

Maar het overgrote deel van het filter wordt gevuld met een grijze, keiharde massa. Allemaal vezeldoekjes. Billendoekjes en schoonmaakdoekjes dus. "Van die doekjes die je niet kunt scheuren, er zit ook vaak plastic in." De doekjes klonteren samen, omdat ze niet of te langzaam afbreken. En zo kunnen ze een grote, bikkelharde 'bol' vormen.

Tonnen aan kosten

Van Twillert schat in dat zeker driekwart van alle verstoppingen wordt veroorzaakt door deze doekjes. Elk jaar wordt alleen al bij dit waterschap zeker 150.000 euro uitgegeven aan ontstoppingen van pompen en leidingwerk. Dat bedrag neemt toe. Enkele jaren geleden lag het nog rond de ton.

Daar komen nog allemaal extra kosten bij. Zo maken duikers eens in de zoveel jaar met een soort stofzuigers de grote bassins schoon. Ook dan stuiten ze vooral op vastgekoekte doekjes. Die operatie kost eveneens tonnen. Al die kosten worden opgehoest door de belastingbetaler.

Bierbekers en snoepverpakkingen, het Waterschap komt ze tegen. Foto: Frans Paalman

Het waterschap wil dat hier iets aan gaat gebeuren. De laatste jaren is er campagne gevoerd om te zorgen dat mensen rondom Oud en Nieuw geen oliebollenvet meer door de gootsteen spoelen. Er zijn meer gele containers beschikbaar gekomen, waar dit vet in wordt verzameld. Dat werpt z'n vruchten af. "De laatste jaarwisselingen waren er echt beduidend minder verstoppingen door vet."

Steekproef

Van Twillert en Wiggers zouden ook graag zien dat de bewustwording rondom de doekjes verbetert. "Kijk, als op de verpakking staat dat het door de wc mag, dan gaan mensen dat ook doen. Dus ja: het begint bij het gedrag van de gebruiker. Maar de producent kan absoluut preventief helpen door juist te waarschuwen dat het niet in de wc mag."

Een steekproef met dit soort producten, leert dat slechts een deel van de producten via een pictogram aangeeft dat het niet in de wc mag. Maar die plaatjes zijn vaak klein. Er zijn ook fabrikanten die stellen dat de vochtige doekjes wel doorgespoeld mogen worden. Dat staat bijvoorbeeld op de site van Albert Heijn bij de vochtige toiletdoekjes. Volgens Van Twillert worden ook die doekjes aangetroffen, maar de 'Appie' ontkent dat.

Reactie Albert Heijn

De vochtige toiletdoekjes van het Albert Heijn-merk zijn gemaakt van houtvezels en vallen net zo snel uit elkaar als toiletpapier - er is dus feitelijk geen verschil met toiletpapier. Om die reden kunnen ze doorgespoeld worden. De babydoekjes zijn gemaakt van viscose. Die vallen niet uit elkaar en mogen daarom niet doorgespoeld worden.

Plastic-vrij

Op andere producten staat '100 procent plastic-vrij' of 'biologisch afbreekbaar'. Dat lijkt doorspoelen aan te moedigen, maar als de doekjes te langzaam verteren, dan belanden ze alsnog in de roosters van de zuivering.

Page adverteert sinds kort met doekjes die wel snel afbreken. "Dat zijn mooie initiatieven", zegt Van Twillert. "Ik heb het nog niet getest. Maar als ik de video van Page zie, dan ziet het er veelbelovend uit." Bij het afbreken gaat het vooral om snelheid, zegt Wiggers. "Alles wat je doorspoelt belandt na ongeveer een dag hier in de rioolwaterzuivering. Dus als het pas na een week afbreekt, dan hebben we er helemaal niets aan."

Slecht voor het milieu

Waarom gooien mensen de doekjes in het toilet? "Ze weten niet altijd dat dit het gevolg is. Of ze zien op de verpakking dat het mag. Ik snap best dat mensen een billendoekje met poep niet in de prullenbak gaan gooien." Er zijn overigens speciale zakjes te verkrijgen, waar dit afval wel in kan.

Vochtige doekjes worden regelmatig door het toilet gespoeld. Foto: Getty Images

Wiggers sluit de luiken van de roosters weer en toont waar alle gefilterde troep heen gaat: een soort enorme drukpers, die alles platdrukt. "Ook vanuit milieutechnisch oogpunt is het zonde dat al deze troep in het riool komt. Want je kunt het hier niet meer recyclen."

Er is vanuit de waterschappen vrij veel geprobeerd om het 'doekjesprobleem' een halt toe te roepen. Speciale pompen bijvoorbeeld, die de doekjes vermalen. Maar grote winst lijkt er op die manier niet te halen. "Het antwoord op dit probleem ligt vooral bij de gebruikers en de producenten", eindigt Van Twillert.

Opvallende vondsten (en een wondertje)

Bij de rioolwaterzuivering stuiten de medewerkers regelmatig op opvallende spullen. Telefoons bijvoorbeeld, die uit iemands achterzak zijn gevallen. Maar ook kunstgebitten, brillen en opvallend veel portemonnees en bankpassen.

"We worden af en toe gebeld door mensen die vragen of wij hun portemonnee terug kunnen vinden. Maar dat is eigenlijk onbegonnen werk", zegt Wiggers. Toch was er onlangs een klein wondertje. Een vrouw had per ongeluk haar rozenkrans doorgespoeld en meldde zich een dag later bij de zuivering in Raalte. Een half jaar later, bij het onderhoud van een put, werd de rozenkrans door een oplettende medewerker gevonden. "Die hebben we schoongemaakt en teruggegeven. Maar meestal kunnen we niets meer doen…"

Kunstgraskorrels

Een ander veelvoorkomend probleem, zijn de kunstgraskorrels. Die kleine zwarte korreltjes van rubber komen bij het douchen na een wedstrijd of training in het riool terecht. En die korrels zijn te klein om te filteren, dus ze gaan tussen alle roosters door en belanden zo in het bassin met schoon water. Dat water wordt vervolgens in de IJssel weggespoeld. Dus de korreltjes belanden ook in de rivier.