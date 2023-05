Vooral jonge mensen hebben na corona het water ontdekt

Ook nu we weer hutjemutje mogen zitten, zijn we nog lang niet uitgekeken op watersporten. Suppen of met een sloepje varen is ongekend populair. Opvallend is dat vooral jonge mensen het water hebben ontdekt.

Het weekend na Hemelvaartsdag is traditioneel de aftrap van het watersportseizoen, vertelt Liane Jansen van HISWA-RECRON. "Met het mooie weer is er veel gezellige drukte op het water. De afgelopen tijd is het nog niet stabiel zonnig en warm geweest. Nu het dat eindelijk is gaan mensen massaal het varen."

Ook Timme Berendsen (15) uit Gouda vaart dit Hemelvaartsweekend met zijn motorbootje. Hij is vaak op het water te vinden en het hele gezin is daar inmiddels bij betrokken, vertelt Annemieke Hogenelst, de vriendin van Timmes vader. "Timme traint meestal vijf keer in de week bij de roeivereniging. Dat gebeurt onder vrijwel alle omstandigheden, tenzij er ijs ligt of super harde wind staat. Maar nu zijn de weersomstandigheden ook eindelijk goed genoeg voor het eerste tochtje in zijn motorboot van het seizoen."

Lockdown

Net als vele anderen zocht Timme in de lockdown voor het eerst het water op. "Het was aan het begin van de zomer van 2021", herinnert Hogenelst zich. "Een vriend van hem vroeg of hij eens mee wilde komen, en zo is het balletje gaan rollen. Inmiddels draait zijn leven zowat om het water. Reeuwijk is echt een toplocatie als je van watersport houdt."

Suppen

Liane Jansen van HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie, ziet stijgende cijfers van waterrecreanten: "Mensen gingen in de coronatijd zomers suppen of huurden een sloep. Anderen kochten met het geld van de geannuleerde reis naar het buitenland zelfs een bootje."

"Mensen hadden destijds dringend behoefte aan wat ruimte en vrijheid, wat ze niet meer op veel plekken konden vinden", vervolgt ze. "Maar ook nu mensen wel weer naar een festival of terras kunnen, blijven ze het water opzoeken." Een record van bijna drie miljoen mensen ging in 2022 het water op, blijkt uit cijfers van haar organisatie. Ook het percentage nieuwkomers groeide; met 15 procent vanaf 2021.

Jonger

De nieuwe watersporters zijn een stuk jonger dan vroeger, merkt Jansen. "Zij kopen bijvoorbeeld een sloep, vooral voor de gezelligheid. Ze gaan samen varen, maar gebruiken de boot eigenlijk vooral als een drijvend terras. Daarmee zijn ze eigenlijk niet zozeer watersporters, maar waterrecreanten." Vaak start die groep op een kleine manier. "Bijvoorbeeld door te suppen", legt ze uit. "Daarna gaan ze bijvoorbeeld over naar een kano, een roeibootje en uiteindelijk een motorbootje of een sloep."

De 75-jarige Cees Leenheer komt net als Timme graag op de Reeuwijkse Plassen. Hij merkt op dat het daar sinds de lockdowns een stuk drukker is. "Het lijkt erop dat veel mensen het geld van een geannuleerde vakantie hebben gebruikt om een bootje te kopen. Maar dat moet dan wel een hele dure vakantie geweest zijn", grapt hij. "Het zeilen lijkt vooral heel populair te zijn bij senioren. We proberen de jeugd aan te spreken en dat gaat steeds beter. Inmiddels zeilen er ieder weekend gelukkig een stuk of 25 kinderen rond."