Hoe huisarts Robert-Jan een mikpunt op het internet werd

Van de ene op de andere dag was Robert-Jan van Rijn doelwit van een heftige lastercampagne. En dat terwijl hij dacht naar eer en geweten zijn werk als huisarts te doen. Helaas staat zo'n geval van een ontspoorde klager niet op zichzelf, zegt hij. 'In dit vak word je bijna dagelijks geconfronteerd met boze of ontevreden mensen, die via een omweg hun zin proberen te krijgen.'

Huisarts Robert-Jan van Rijn (45) uit Alphen ging in de lente van 2021 plots viraal. Niet wegens een opzienbarend medisch inzicht of een levensreddend ingrijpen als huisarts. Nee, tot zijn eigen verbijstering werd hij mikpunt van een lastercampagne op internet. Hij vulde als vermoedelijke doodsoorzaak COVID-19 in op een overlijdensformulier, toen hij tijdens een weekenddienst moest vaststellen waaraan een 85-jarige Alphenaar was overleden.

De nabestaanden waren het daar absoluut niet mee eens. Ze waren er vast van overtuigd dat corona echt niet zo vaak een dodelijke afloop kon hebben. Ze geloofden in een wereldwijd complot en veronderstelden dat een huisarts 30.000 euro zou krijgen van de overheid voor elke doodverklaring als gevolg van corona.

Naam, foto en adres op internet

Meteen grepen zij naar de zwaarst mogelijke middelen: aangifte bij de politie en een klacht bij het medisch tuchtcollege. En als klap op de vuurpijl publiceerde een zoon van de overledene artikelen op een complotdenkers-site, waarbij naam en foto van de arts plus het adres van zijn praktijk werden vermeld.

Prompt kwam er een stroom aan haatzaaiende berichten en soms regelrechte doodsbedreigingen ('moordenaar', 'nazizwijn', 'zet die huisarts tegen de muur') los. Tijdens de rechtszaak tegen verdachte Van T. (eind maart dit jaar) illustreerde Van Rijn de impact: "Ik voelde mij een 'sitting duck' waar iedereen een oordeel over heeft en waar iedereen op inhakt zonder dat ik me kon verweren."

Mooiste kerstgeschenk

Maandenlang werd zijn leven beheerst door angst en onzekerheid. "Er was een periode dat ik dagelijks op de praktijk keek of er niet ergens een steen door de ruit was gegooid of dat de gevel met teksten was beschreven." Hij keek een keer extra om zich heen als hij 's avonds na het werk in de auto stapte. "Mijn grootste angst was nog wel dat iemand mijn privéadres zou achterhalen en dat zou publiceren op sociale media. Dan zou het opeens zó dicht bij mijn gezin komen! Mijn vrouw zei 'doe je wel voorzichtig?' als ik weer naar de huisartsenpost moest."

Verdachte Marcel van T. werd door de politierechter veroordeeld tot een geldboete voor laster. Van Rijn had ondertussen eerherstel gekregen vanuit het tuchtcollege. Dit college oordeelde dat Van Rijn volgens alle regels en voorschriften had gehandeld. "Het was het mooiste kerstgeschenk, zo eind 2021."

Van Rijn: 'Er zijn erg veel korte lontjes' Foto: Merel Klijzing

Erg veel korte lontjes

De huisarts heeft de nodige reacties van collega's gekregen naar aanleiding van de recente rechtszaak. "Velen vinden het goed dat er een streep in het zand wordt getrokken. Weet je, meestal zuchten we als huisartsen dit soort incidenten weg. Maar ten diepste zie je dat medici hier meer en meer tegenaan lopen. Een vervelende of zelfs agressieve bejegening... Er zijn erg veel korte lontjes."

Voorbeelden? Zeker heeft Van Rijn die. De triagist krijgt als eerste de patiënt aan de lijn. Even voor het begrip: Zo'n triagist probeert aan de telefoon helder te krijgen wat iemand mankeert en hoe urgent het is. "Kennen we binnen onze eigen praktijk de meeste patiënten wel persoonlijk, tijdens een weekenddienst op de HAP is dat niet het geval. Je weet dus niet de medische voorgeschiedenis, kent niet het patroon van de klachten, weet ook niet of iemand zogezegd een gebruiksaanwijzing heeft."

Mensen willen hard bewijs

"Als team moeten wij dus aan de hand van vragen en symptomen bepalen wat de meest waarschijnlijke oorzaak van de klachten is. Mensen vergeten vaak dat geneeskunde geen exacte wetenschap is. En wat je dan merkt, is dat mensen snel geïrriteerd raken. Ze willen hard bewijs, eisen dat er een foto of scan wordt gemaakt. 'Morgen langskomen? Nee, dat kan niet, dan moet ik werken.' Ook veel gehoord: 'Ik betaal toch premie voor de zorg?' Of: 'Niks pijnstillers, doe mij gelijk die antibioticakuur.' Maar weet dat de medische sector in het weekend niet op oorlogssterkte is. Wij zijn er feitelijk alleen voor levensbedreigende situaties."

Van die norm trekken steeds meer mensen zich niets aan, merkt Van Rijn. "Een voorbeeld: Laatst was er een melding over een achtjarige jongen die zich had bezeerd bij het voetballen. Een erg pijnlijke knie, een bloeduitstorting. De jongen zat te kermen. En begrijpelijk. Ons advies was pijnstillers te geven en naar de huisartsenpost te komen. Nee, was de reactie op hoge toon, er móest en zóu een dokter komen. Nadat we ons advies hadden herhaald, werd er opgehangen. Een kwartier later kreeg ik de ambulancepost aan de lijn wat er aan de hand was. De beller bleek 112 te hebben gebeld om een ambulance te bestellen."

Zorg weigeren

Deels is die eisende houding verklaarbaar, geeft Van Rijn meteen toe. "Mensen zijn mondiger geworden. Ze gaan eerst zelf op internet zoeken. En - zeker sinds corona - kent het leven veel meer onzekerheid. Mensen zijn bezorgder. Financiën, huisvesting, opgroeiende kinderen: vaak zie ik dat ouders uit financiële noodzaak beiden moeten werken. En dan snap ik de gedachtegang dat je niet zomaar ziek kunt uitvallen. 'Wie moet de kinderen ophalen?' 'Help, oma heeft plotseling mantelzorg nodig, hoe moeten we dat in hemelsnaam regelen?' Mensen voelen zich klem zitten, alles is veel strikter geregeld. En dan groeit de neiging om de dokter te vragen het maar even op te lossen."

Van Rijn: "Nu is het beslist zo dat in zo'n telefoontje een paniekelement zit. Maar steeds meer vraag ik mij af waarom mensen een advies niet meer ter harte nemen. Mensen voelen zich afgescheept als ze in eerste instantie pijnstillers voorgeschreven krijgen. Antibiotica wordt als een wondermiddel beschouwd. Waarom gedragen zij zich als een verwend kind dat z'n zin niet krijgt? Echt, het is bijna dagelijks dat we een dreigement naar het hoofd geslingerd krijgen. Voor je het weet word je als arts geframed dat je zorg zou weigeren."

De toffe peer uithangen

De Alphense huisarts hoort dat collega's soms proberen de kou uit de lucht te halen door dan maar meteen zo'n antibioticakuurtje te geven of een verwijzing uit te schrijven voor een longfoto. Enerzijds snapt hij dat wel. Anderzijds is dat 'pleasen van de patiënt' een gevaarlijke ontwikkeling. "Ik vind dat heel erg. Je holt namelijk je eigen vak uit als je altijd de toffe peer wilt uithangen. Een huisarts moet, als dat nodig is, ook een keer 'nee' durven zeggen of een vervelende boodschap verwoorden. Bijvoorbeeld iemand zeggen dat het wegens z'n gezondheid echt noodzakelijk is om te stoppen met roken of iets aan het overgewicht te doen."

"Ik heb een eed afgelegd om mijn vak goed uit te oefenen. En ik ben perfectionistisch ingesteld. Dus ik probeer altijd zo goed mogelijk de diagnose te stellen. Natuurlijk, ook een huisarts kan wel eens een fout maken. Maar als, zoals toen bij die betwiste doodverklaring gebeurde, mensen mijn ethiek ter discussie stellen houdt het op. Dan kun je als huisarts wel inpakken. De patiënt moet er blind op kunnen vertrouwen dat de dokter zuiver, oprecht en zonder bijbedoelingen z'n werk doet en de benodigde zorg geeft."

Vandaar ook dat Van Rijn, toen hij twee jaar geleden mikpunt van digitale volkswoede werd, een bericht op de Facebook-pagina van de praktijk zette om zijn patiënten te informeren over de 'lastercampagne door een corona-ontkennend gezin'. De Alphenaar: "Ik wilde op die manier deze hetze laten stoppen. Om er niet voortdurend aan herinnerd te worden. En om het niet een weerkerend item in de spreekkamer te laten worden."

Levensbedreigende spoed bij de HAP

En nu, hoe moet het verder met zo'n mondiger - en wellicht opstandiger - patiënt? Van Rijn: "Tijdens die lasterkwestie ben ik geschrokken van hoe kwetsbaar je bent als dokter. De eerste reflex is om wat meegaander te zijn. Maar ik merk dat ik inmiddels toch wat defensiever word en mijn zelfvertrouwen herwin. Ik durf zo nodig weer 'nee' te zeggen. Het is vooral de manier waarop je dat doet. Je kijkt toch altijd hoe je jezelf kunt verbeteren. En die omgang met de patiënt is soms een hele kunst, zeker als je de de persoon tegenover je niet kent."

Maar ook aan de kant van de patiënt mag wat gebeuren, vindt Van Rijn. En daarover is hij pessimistisch gestemd, zegt hij eerlijk. "Ik ben bang dat de wal het schip keert. Mensen beseffen vaak niet dat de HAP een noodvoorziening is. De zorg verschraalt omdat er te weinig nieuwe aanwas is en de kosten stijgen. Ook gaat de vergrijzing voorlopig nog wel door. HAP's denken al na of zij strenger moeten worden in het bepalen van 'levensbedreigende spoed'. En klachten daarover worden minder vaak gehonoreerd, verwacht ik. Daar moet de maatschappij aan wennen. Je mag straks al blij zijn áls je je eigen huisarts hebt."

Suïcide

Hij is extra bezorgd omdat hij in zijn nabije omgeving ziet dat huisartsen de druk soms niet meer aan kunnen. "De animo om praktijkhoudend huisarts te zijn daalt. Dokters raken vaker uit de running door een burn-out. Het is te veel wat ze op zich af krijgen. Ik ben nu dertien jaar werkzaam als huisarts en heb ik in die tijd al drie collega's verloren aan suïcide."